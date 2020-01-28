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"Где туркмен - там нет мира": русские офицеры о текинцах в XIX веке
14:34 29.01.2020

"Распоряжения по штурму могут объясняться только крайним презрением к противнику" (Куропаткин А.Н.).

В 1876 году покорением Кокандского ханства было закончено завоевание Российской империей среднеазиатских ханств. Однако оно было достаточно формальным. Неопределенностью тут же воспользовались соседи подчинившихся России народов - туркмены-текинцы (теке). Их набеги вынудили русских принять меры по защите новых подданных. В 1879 году было принято решение о приведении их к покорности, для чего и отправлен отряд. Однако поход оказался неудачным - текинцы отбили штурм их главной крепости Геок-тепе. Русский отряд был вынужден отступить, преследуемый туркменской конницей. Основная ошибка русских была в недооценке противника. Считалось, что небольшого отряда будет более чем достаточно для разгрома и приведения к покорности "халатников", как презрительно называли русские солдаты азиатов после сравнительно легкого завоевания среднеазиатских ханств. О том, как легкомысленно отнеслись русские к текинцам говорит даже тот факт, что штурм проводился без предварительной рекогносцировки местности, практически с ходу, а штурмовавшие даже не имели лестниц. Штурм был отбит, офицеры и солдаты, сумевшие ворваться внутрь крепости уничтожены. Осаждающие с трудом отбили вылазку воодушевленного противника и были вынуждены отступить. В ходе боя русские потеряли убитыми и ранеными 453 человека (185 и 268). такие потери считались весьма высокими для боев в Средней Азии. "Оружие убитых и раненых в значительной степени досталось в руки туркмен (и они им весьма умело воспользовались против нас в походе 1880 - 81 годов)" (Куропаткин А. Завоевание Туркмении (Поход в Ахал-теке в 1880-1881 гг.) СПб., 1899 ). Но еще сильнее был удар по престижу Российской империи.

Кочующие туркмены..

"Где город - там нет волка, где туркмен - там нет мира" (туркменская пословица).

Текинцы заметно отличались от своих соседей. Как писал А. Куропаткин, "в физическом отношении туркмены весьма богато одарены. Они высоки ростом, атлетического сложения, чрезвычайной физической силы и выносливости. Все взрослое мужское население суть воины и для слабых соседей - воины страшные". С ним вполне созвучен отчет Н. Муравьева, наблюдавшего туркмен в Хиве: "в бою, в проворстве на коне, в военных хитростях никто не превосходит их; они алчны к деньгам и жестоки; промысел их разбой и хищничество" (Муравьев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах. Москва, 1822). Именно "разбой" (аламан) был одним из главных средств жизни у туркмен-теке, которые совершали грабительские набеги в основном в Персию. Они производились вполне организованным порядком и часто весьма многочисленными партиями. При этом партии состояли из конных и пеших людей. На каждых двух пехотинцев был один верблюд. "Оружие текинцев состояло из кривых шашек (сабель, как с гардами, так и без гард), которыми наносились страшные удары, пик, пистолетов и ружей самых разнообразных систем - фитильных, курковых, охотничих двустволок" (Куропаткин А.). Прекрасные лошади текинцев (знаменитые ахалтекинцы) позволяли им проходить огромные расстояния, появляться и исчезать внезапно. Отличны они были и в бою. Как писал Н. Муравьев, "наши лошади, испорченные выездкою манежа, не могут сравниться проворством с лошадьми туркменскими" (Муравьев Н.).

"Кто взялся за рукоять сабли - тот не ищет другого предлога" (туркменская пословица).

Тактика набега выбиралась в зависимости от ситуации. Так, "при нападении на узбеков Бухары и Хивы туркмены бросались в шашки на нукеров (род регулярной конницы в составе гарнизонов пограничных пунктов Бухары и Хивы), или завязывали с ними перестрелку и затем, отступая, наводили на сидящую в засаде пехоту. Отправляясь на аламан в Персию, где всякая пограничная деревня окружена высокой глиняной стеною, брали собой складные лестницы для штурма. Скрываясь до наступления темноты, туркмены в сумерки внезапно врывались в деревню, стараясь поспеть к минуте загона в деревню скота; лезли на стену, резали сопротивляющихся, вязали беззащитных. В тоже время скот отгонялся в заранее условленное место. В случае неудобной для конного набега местности, туркмены спешивались, подползали ночью к стенам и на рассвете штурмовали их по лестницам. Во всех этих набегах у туркмен выработалась чрезвычайная способность к одиночному бою холодным оружием, а также способность и любовь к бою ночью" (Куропаткин А.). О превосходстве всадника- туркмена над европейским кавалеристом в одиночном бою писал и Н. Муравьев, отмечая, что "европейская конница не должна однакоже помышлять о перестрелке по одиночке с сими всадниками, у коих наездничество считается главною и почти единственною военною доблестью" (Муравьев Н.) Не боялись туркмены и боя в поле: в 1855 году они разгромили войска хивинского хана (сам хан был взят в плен и казнен), а в 1860 году разгромили войска персидского шаха. Однако, столкнувшись с русскими, текинцы приняли решение собраться всеми племенами в своей главной крепости Геок-тепе и защищаться из-за стен.

"В Азии надо бить по воображению" (М. Скобелев).

Безнаказанность нападений на Хиву и Персию, несколько громких побед над многочисленными войсками хивинского хана и персидского шаха "дали текинцам право считать себя храбрейшим в свете народом и развили в них чрезвычайную гордость... дали им право, кроме того, считать себя народом непобедимым" (Куропаткин А.). Аналогичное убеждение сложилось у текинцев и в отношении войны с русскими. Виной этому стал не только неудачный штурм их крепости в 1879 году, но и в целом весьма нерешительное продвижение России в их сторону: русские войска дважды подходили к ним и дважды отступали (в 1877 году - из-за трудностей в снабжении, в 1778 году - из политических соображений). Неудачный штурм наносил сильнейший удар по престижу Российской империи, "воспламеняя и фантазируя мусульман (Куропаткин А.). Разгром текинцев стал неизбежным. Новый поход был предпринят в 1880 году под руководством генерала Скобелева, в распоряжение которого было выделено около 7.000 человек и 68 пушек, мортир и картечниц. В крепости находилось около 25.000 защитников и приблизительно столько же мирного населения. Планом экспедиции определялось "не делать крайне опасного шага назад, который в глазах Европы и Азии был бы выражением нашей слабости, и мог бы обойтись России несравненно дороже, чем военная экспедиция" (цит. по: Куропаткин А.). В этот раз русские действовали по всем правилам военного искусства, занявшись планомерными осадными работами и постепенно готовясь к взятию крепости. Осада началась 22 декабря 1880 года, а 12 января 1881 года крепость была взята штурмом, племя текинцев изъявило покорность, авторитет Российской империи в глазах Европы и Азии был восстановлен.

Источник - Историческое оружиеведение
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580297640
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