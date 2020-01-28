Территория безлюдья: почему вымирают постсоветские страны, - И.Кармазин

14:41 29.01.2020

Территория безлюдья: почему вымирают постсоветские страны

Бывшие союзные республики теряют миллионы людей из-за вымирания и массовой миграции



Игорь Кармазин



Численность населения Украины за 18 лет сократилась на 11 млн человек. Об этом сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет. Он же назвал три причины депопуляции: утрата территорий, миграция и "демографический тренд". "Известия" разбирались в том, что ждет Украину в ближайшем будущем, как регулируют демографический вопрос другие постсоветские государства.



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Численность населения Украины составляет 37,2 млн человек. Это на 11 млн меньше, чем 18 лет назад, когда прошла последняя официальная перепись. Такие данные сообщил министр правительства страны Дмитрий Дубилет. При этом в последнее время сокращение идет особенно быстрыми темпами. За 11 месяцев 2019 года убыль составила 230 тыс. человек, что равно числу жителей такого города, как Ивано-Франковск.



Одна из причин депопуляции - утрата Крыма и Донбасса. На территории ЛНР и ДНР живет 3,4 млн человек. В Крыму и Севастополе - 2,1 млн человек. В совокупности потери Украины на юго-востоке составили 5,5 млн человек.



На безлюдье

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Другая причина - массовая миграция. Каждые 30 секунд страну в поисках лучшей жизни покидает один человек. В правительстве заявляют, что за рубежом постоянно работает от 3 до 4 млн человек. Многие также трудятся на сезонных работах, их перемещение госслужбы не учитывают.



Украинцы мигрируют ради заработка. Средняя зарплата штатного работника на Украине в III квартале 2019-го составила €382. В соседних странах доход гораздо выше. В России среднестатистический работник получает €636 (в 1,7 раза больше, чем на Украине), в Польше - €1142 (в три раза больше), в Чехии - €1309 (в 3,4 раза больше).



Третья причина - сложная демографическая ситуация. На 100 умерших на Украине приходится всего 59 новорожденных. Рожают сейчас даже меньше, чем в неблагополучных 1990-х. Если в 1991 году на свет появились 630 тыс. младенцев, то в 2018-м - только 336 тыс.



При этом настоящие демографические трудности еще впереди. Скоро на смену "заступит" поколение украинских рожениц, появившихся на свет в 1997–2006 годах. Тогда рождаемость уже была низкой, количество способных к деторождению женщин будет еще в полтора раза меньше. Пик демографического кризиса придется на 2022–2030 годы.



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По прогнозам экспертов, вымирание Украины продолжится. Согласно исследованию Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук, к 2050 году в стране останется 30 млн жителей. "Из Украины бегут и "мозги", и "руки". Остаются только пенсионеры и люмпены. Рождаемость падает, население вымирает. Существует угроза обезлюдивания целых территорий. Эти пустоши кто-то, наверное, заполнит. Возможно, китайцы. Но это уже будет не Украина", - рассуждает украинский публицист Александр Карпец.



Иметь детей - роскошь



Похожие проблемы с поправкой на масштаб государств существуют в других постсоветских республиках. Латвия за годы независимости потеряла треть населения. Республика входит в десятку стран мира по темпам убыли, занимает по этому показателю второе место в Евросоюзе.



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Рождаемость неуклонно падает, на 100 умерших приходится 57 новорожденных. "Нам не хватает новых родителей. Они не появились на свет в 1990-е. А если бы они и были, то чуда все равно не случилось бы. Потому что люди в Латвии не готовы к африканской рождаемости - по 4–5 детей воспитывать не хотят", - говорит демограф Илмарс Межс.



Трудоспособные граждане уезжают. Особенно плохо в республике с молодежью. Данных на начало 2020 года еще нет, но в январе 2019-го в стране проживало 122 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это почти в два раза меньше, чем в 2009 году. Если в 2009 году доля молодежи составляла 11%, то сейчас - всего 6,4%.



Закономерное последствие депопуляции - деурбанизация. В трети латвийских населенных пунктов количество жителей не превышает 50 человек.



Власти республики осознают проблему, но действенных мер не принимают. Действует программа по возвращению мигрантов на родину. На нее в 2018 году выделили €425 тыс. Чиновники ожидали, что за три года вернутся 80 тыс. человек, но пока уговорить удалось 656 человек. С сомнением относятся к своему решению и те, кто вернулся. "В Латвии низкие зарплаты, а налоги в полтора-два раза выше, чем в Великобритании. Цены в магазинах такие же, как в Лондоне, и даже выше. Вот и думайте, какое это безумие", - жаловалась журналистам одна из реэмигранток Кристина Ратниеце.



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От Тбилиси до Кишинева



В Молдавии численность жителей республики (вместе с Приднестровьем) ежегодно сокращается на 1,5% и уменьшилась за годы независимости с 4,4 млн до 3,6 млн человек. Демографы считают, что к 2050 году население сократится еще на треть.



Специалисты подчеркивают, что через 10–15 лет в республике даже нынешние небольшие пенсии будут считаться роскошью. Уже сегодня на одного работника приходится один пенсионер, к 2050 году число пенсионеров удвоится.



Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану говорит, что люди устали от финансовых и политических трудностей. "Специалисты бегут из Молдавии угрожающими темпами. Уже сегодня в сельском хозяйстве, особенно на севере страны, рабочей силы не хватает. Молдавия вскоре может окончательно остаться без врачей, без учителей, без интеллигенции, без молодежи, а поля будут обрабатывать выходцы из Африки и Азии", - считает эксперт.



В Грузии за последние 20 лет численность населения сократилась на 16%. Сельское население уменьшилось на 28%, а городское - на 5%. Естественный прирост наблюдается только в Аджарии и Тбилиси.



Грузинские эксперты жалуются на безразличие чиновников. "Реально ничего не делается в плане демографической политики. На четвертого ребенка дают ваучер на 20 лари (435 рублей), которым можно оплатить электроэнергию. Это просто смешно", - говорит социолог Автандил Сулаберидзе.



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Путь в пустыню



Увеличение численности населения на постсоветском пространстве происходит только в Средней Азии - там этому не мешает даже трудовая миграция в Россию. В странах региона пытаются не стимулировать, а упорядочивать рождаемость. Пропагандируется планирование семьи, распространяются противозачаточные средства, женщин призывают удлинять период между родами.



Стремительнее всего растет население Узбекистана: здесь ежегодно прибавляется по полмиллиона человек, треть жителей - дети и молодежь. Здесь же применяют самые радикальные меры по регулированию рождаемости. По сообщению ряда СМИ, в республике действует программа стерилизации женщин. Об этом же свидетельствуют некоторые общественные активисты. Руководство страны, впрочем, обвинения отрицает.



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Среди остальных республик исключением является Азербайджан, где число жителей постоянно увеличивается. В других постсоветских странах ситуация не такая оптимистичная. Эксперты говорят, что одна из причин демографических проблем - распад СССР и последовавшие экономические и политические реформы.



"Другой фактор - утрата традиционного уклада жизни. Семейные связи слабеют, увеличивается возраст вступления в брак, распространяются альтернативные варианты организации семейной жизни", - перечисляет в беседе с "Известиями" научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров. Он добавляет, что переломить нынешние тенденции большинству республик будет сложно, они продолжат пустеть.