Умер известный кыргызский журналист Эрнис Асек уулу (главред "Асабы", "Агыма" и пр.)

17:05 29.01.2020

29 января 2020, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Скончался Эрнис Асек уулу - журналист и младший брат Мелиса Эшимканова



Сегодня скончался журналист и бывший редактор газеты "Агым" Эрнис Асек уулу. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

По их словам, он умер сегодня в больнице от сердечного приступа. Эрнису Асек уулу было всего 49 лет.

Отмечается, что Эрнис Асек уулу работал шеф-редактором в газетах "Асаба", "Агым", "Баягы Асаба", "Де-Факто", других изданиях, сочинял стихи и занимался переводом текстов.

Эрнис Асек уулу был младшим братом основателя газет "Асаба" и "Агым" Мелиса Эшимканова, известного кыргызстанского журналиста, который скончался в сентябре 2011 года. Ему было 47 лет.