В Москве оперативно изловили кыргыза флудившего в сеть о коронавирусе в Кыргызстане

17:19 29.01.2020

Представительство МВД Кыргызстана в России и Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ МВД) нашли кыргызстанца, который распространял в соцсетях ложную информацию о "Коронавирусе 2019-nCoV". Об этом 29 января сообщили в пресс-службе МВД.

Так, среди граждан Кыргызстана, которые живут и работают в России, через различные группы в WhatsApp стала распространяться ложная информация о якобы распространении "Коронавируса 2019-nCoV" на территории Кыргызстана.



Представительство кыргызской милиции совместно с СПЭНМ провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, как в Кыргызстане, так и в России. Данный факт находился на контроле руководства МВД.

В результате проведенной работы установлен гражданин Ж.Ы., 1992 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области, работающий упаковщиком в одном из складов на территории Московской области. Он приехал в Россию в 2009 году.



С кыргызстанцем была проведена разъяснительно-профилактическая беседа. Он предупрежден, что за распространение недостоверной и непроверенной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Как отметили в пресс-службе, молодой человек полностью осознал свою вину и через социальные сети обратился к гражданам, где призвал всех не заниматься распространением недостоверных и непроверенных сведений. "Фотографии в рассылках были взяты с интернета, из опубликованных материалов об учениях в Казахстане по реагированию на коронавирус", - сообщили в МВД.



Пресс-служба напоминает, что за ложное сообщение о преступлении есть уголовная ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

Милиция призывает граждан сообщать о фактах распространения провокационной и заведомо ложной информации в органы внутренних дел по телефону – 102.

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