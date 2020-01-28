В Оше задержали, дактилоскопировали и... отпустили лидера ОПГ Дженго (Досонова). Обещал исправиться?

17:21 29.01.2020

В Оше прошел рейд по пресечению деятельности ОПГ. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе МВД.

Рейд под кодовым названием "Бандит" проходил с 23 по 25 января. Были задействованы подразделения Межрегионального управления Службы криминальной милиции (СКМ) МВД, СКМ УВД Оша, СОБР, Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции и другие службы.

"Указанные оперативно-профилактические мероприятия осуществлялись в соответствии с законом "О противодействии организованной преступности", - отметили в пресс-службе.

Совместными мобильными группами ОВД осуществлена отработка мест возможного скопления - это гостиницы, ночные клубы, кафе-бары.

Так, применены меры превентивного воздействия в отношении 31 лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены ОПГ, которые доставлены в МРУ СКМ МВД и УВД Оша для профилактической беседы. В том числе в милицию был доставлен Кадыр Досонов - известный по прозвищу Дженго.



Доставленные дактилоскопированы, сфотографированы и им вынесены официальные предупреждения.

Также по местам фактического проживания проверены свыше 35 лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены ОПГ, с ними проведена профилактическая работа.

В ходе рейда раскрыто 59 преступлений, по подозрению в совершении хулиганства задержан гражданин У.М, состоящий на оперативном учете как член ОПГ. Были задержаны четыре лица, находившиеся в розыске за совершение различных преступлений, установлено местонахождение двух без вести пропавших граждан.

Кроме того, осуществлялись мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств, пресечению и недопущению экстремистской и террористической деятельности.



"Указанные меры были направлены на пресечение деятельности ОПГ, осуществление профилактических работ с лицами, состоявшими на учете МВД как лидеры и члены ОПГ, установление лиц, находящихся в розыске за тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки выявлено 28 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 22 факта незаконной тонировки автотранспорта.

"В настоящее время МРУ СКМ МВД Кыргызской Республики продолжает осуществлять целенаправленные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по противодействию проявлениям организованной преступности", - подчеркнули в МВД.