Путин уволил главу Чувашии Игнатьева. За идиотизм

17:45 29.01.2020

Глава государства Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской республики". Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Михаил Игнатьев отрешен от должности в связи с утратой доверия президента.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона - до вступления в должность лица, избранного главой республики - назначен Олег Николаев.



Николаев - депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета ГД по делам национальностей, ранее уже участвовал в предвыборной кампании на пост руководителя республики.

Напомним, недавно в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС. Глава ведомства Евгений Зиничев счел это недопустимым. В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии.