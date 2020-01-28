 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 28.01.2020
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Узбекский "Капиталбанк" возглавил Алишер Мирзаев
18:29 29.01.2020

Председателем правления "Капиталбанка" назначен Алишер Мирзаев, до этого бывший заместителем главы Hamkorbank.

Председателем правления "Капиталбанка" назначен Алишер Анварович Мирзаев, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе банка. Решение об этом принято 27 января на внеочередном собрании акционеров.
На этом посту он сменил Олега Кима, покинувшего должность в конце декабря прошлого года.
Алишер Мирзаев (1969 г. р.) - окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт (1993) и Ташкентский финансовый институт (2000). С 1993 по 2018 год проработал в банке "Ипак Йули" на различных позициях, в том числе исполняющим обязанности председателя.
В 2018 году перешел в Hamkorbank на должность заместителя главы правления по развитию банка.
С 17 января 2020 года исполнял обязанности главы "Капиталбанка".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580311740
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