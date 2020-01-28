Узбекский "Капиталбанк" возглавил Алишер Мирзаев

18:29 29.01.2020

Председателем правления "Капиталбанка" назначен Алишер Мирзаев, до этого бывший заместителем главы Hamkorbank.



Председателем правления "Капиталбанка" назначен Алишер Анварович Мирзаев, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе банка. Решение об этом принято 27 января на внеочередном собрании акционеров.

На этом посту он сменил Олега Кима, покинувшего должность в конце декабря прошлого года.

Алишер Мирзаев (1969 г. р.) - окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт (1993) и Ташкентский финансовый институт (2000). С 1993 по 2018 год проработал в банке "Ипак Йули" на различных позициях, в том числе исполняющим обязанности председателя.

В 2018 году перешел в Hamkorbank на должность заместителя главы правления по развитию банка.

С 17 января 2020 года исполнял обязанности главы "Капиталбанка".