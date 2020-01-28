Китайский вирус стимулирует резкое подорожание золота

18:38 29.01.2020

"Уханьский вирус" загоняет инвесторов в консервативные инструменты



Распространение "уханьского вируса" вызвало большую обеспокоенность у инвесторов. Финансовые рынки отреагировали ростом котировок золота, которое подорожало до максимальной отметки за последние годы.

Фактически котировки приблизились к позициям 2013 года. В понедельник унция торговалась по $1582,2 и это не предел, отмечают финансовые аналитики. Параллельно дорожают серебро (на 0,5% - до $18,2 за унцию) и другие "консервативные" активы.



Всплеск спроса на золото, как правило, является индикатором неблагополучия. На этот раз инвесторы обеспокоены состоянием китайской экономики из-за распространения коронавируса, а также риски его выхода в другие страны.



28 января 2020