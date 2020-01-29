Трамп дарит Палестину Нетаньяху: откровенное предательство арабов, - "Al-Akhbar"

19:22 29.01.2020 "Сделка века" заставила палестинцев сплотиться и выступить единым фронтом против вражеских оккупационных замыслов, пишет ливанское издание. Еще большее возмущение авторов вызвало одобрение плана Трампа со стороны многих арабских стран. Пойдут ли палестинцы на уступки, и кто на самом деле предал своих арабских братьев?

Трамп дарит Палестину Нетаньяху: откровенное предательство арабов, день гнева и сопротивление (Al-Akhbar, Ливан)

Почему невозможен палестино-израильский мир



редакционная статья

Палестинцы объединились и все, как один, отвергли "сделку века", ее политическое и экономическое содержание и приняли решение бороться с ней любой ценой. За считанные часы после объявления деталей нужно было успеть понять, что произошло. На Западном берегу и в Газе все ограничилось маршами протеста, а в Рамалле было проведено экстренное совещание с участием ХАМАС и "Исламского джихада" (организация запрещена в РФ - прим. ред.), и этот факт заслуживает внимания.

Тем временем Израиль поспешил объявить о пакете экономических послаблений для сектора Газа, что расценили как попытку купить местное спокойствие. Но что больше всего ранило палестинцев, так это столь явное предательство арабских государств. Оно выражается не только в их участии в американской конференции или публичных заявлениях, приветствующих сделку, но и в том, что они приложили руку к разработке американского плана и даже предоставили миллиарды в качестве его финансирования!



Впервые за многие годы ФАТХ и председатель движения Махмуд Аббас (Mahmud Abbas) собрали все палестинские фракции на встрече лидеров в Рамалле. В ней приняли участие как представители "Исламского джихада", так и ХАМАС. Они получили приглашение публично, но не через официальные органы, а через конкретных лиц, и явно оценили этот жест. На встрече ХАМАС призвал Аббаса поднять общий флаг, объединить палестинский народ, вместе бороться с оккупацией и американским планом, подчеркнув, что в его распоряжении оружие и люди. Аббас и глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания (Ismail Haniyeh) связались по телефону и выразили готовность к совместной политической работе.



Несмотря на присутствие всех группировок, "Исламский джихад" заявил, что эта встреча не является альтернативой проведению общенациональной встречи с участием генеральных секретарей фракций для выработки всеобъемлющей стратегии противостояния "сделке века". Демократический фронт освобождения Палестины призвал не оставлять все, как есть, а перевести решения национального собрания в практическую плоскость, чтобы это соответствовало ожиданиям палестинского народа и всех арабов.

Также ХАМАС считает объявленный президентом США Дональдом Трампом и главой вражеского правительства Биньямином Нетаньяху план "двусторонней региональной программой оси зла, цель которой - ликвидировать палестинскую проблему". Представители движения заявили: "Эта декларация станет началом конфликта".



В своей речи Абу Мазен (Abu Mazen - партийной прозвище Махмуда Аббаса) решительно отверг сделку, назвав ее заговором, и сказал: "Мы немедленно начнем принимать все меры, которые требуются для изменения функциональной роли национальных органов и реализации решений Центрального и Национального советов… Иерусалим не продается. Наши права не являются предметом торга и компромисса". Президент подчеркнул, что палестинская стратегия противостояния этой сделке предполагает продолжать борьбу с оккупацией ради достижения независимости государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Тем самым он выразил приверженность нормам международного права. Лидер продолжил: "Мы приняли то, что было. Согласились на 22%, но Трамп захотел взять 40% из 22%".



Что касается мер на внутреннем уровне, Аббас объявил о новом этапе палестинского диалога и подтвердил приверженность проведению выборов в законодательные органы, а также президентских выборов на Западном берегу, в Иерусалиме и Газе. По его словам, он сообщил лидеру ХАМАС, находящемуся в заграничном турне, о желании встретиться с ним в Газе в ближайшее время в ответ на просьбу последнего провести такую встречу.



Хотя реакция палестинцев, особенно на официальном уровне, оказалась однозначной, один из участников процесса подготовки "сделки века", бывший американский посланник по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт (Jason Greenblatt), призвал палестинское руководство изучить сделку, прежде чем отвергнуть ее. По его словам, мятеж и несогласие являются главными врагами палестинцев. Он добавил: "Мы надеемся, что палестинцы поймут, что стоит посчитать до 10, прежде чем давать официальный ответ". В своей статье, опубликованной вчера в еврейской газете "Исраэль Хайом", он отмечает: "Они (палестинцы) могут отказаться от соглашения и ждать лучшего плана, но эти ожидания напрасны. Палестинцы могут многое потерять, если отвергнут план, но они должны помнить, что пришло время воспользоваться исторической возможностью, несмотря на возможные недостатки".



"Арабы - самые неверные"



С другой стороны, все арабские государства одобрили эту сделку, особенно страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Как известно, последние три государства направили делегации для участия в мероприятии по объявлению деталей сделки (посол ОАЭ Юсеф аль-Утейба (Yusef al-Uteiba), посол Бахрейна Абдалла аль-Халифа (Abdalla al-Khalifa) и посол Омана Хунейна Султан аль-Мугайри (Huneina Sultan al-Mugairi). Эр-Рияд, Доха, а вместе с ними и Каир, приветствовали американский план с некоторыми оговорками в отношении тех или иных его условий и предложили палестинцам изучить его.



Что касается иорданской позиции, то она выглядит скромной на фоне давления со стороны населения и демонстраций, которые имели место в связи с американской декларацией. Этот факт не раз похвалил Трамп и Нетаньяху, а последний призвал остальные арабские страны присоединиться к ним. Арабские послы неоднократно аплодировали во время американского заявления, особенно когда Трамп упоминал об убийстве международного террориста номер один - (мученика) Касема Сулеймани.



Саудовская Аравия поприветствовала усилия американского президента и призвала начать прямые мирные переговоры между палестинской и израильской сторонами под эгидой Соединенных Штатов. Согласно заявлению, король Салман (Salman) связался с Аббасом и заверил его, что позиция королевства в отношении палестинской проблемы не изменится, но необходимо достичь всеобъемлющего и справедливого мира, поскольку мир - это стратегический выбор.



Аналогичную позицию занял египетский МИД, который высоко оценил постоянные усилия американской администрации по достижению всеобъемлющего и справедливого решения палестинского вопроса, способствующие поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и прекращению палестино-израильского конфликта. Также Египет призывал обе заинтересованные стороны тщательно изучить американский план по достижению мира, прояснить все его детали и создать пространство для диалога и возобновления переговоров под эгидой США.



Такое же мнение выразили ОАЭ, что свидетельствует о трехсторонней координации, в то время как катарский МИД заявил, что будет высоко ценить американские усилия по поиску решения конфликта до тех пор, пока оно находится в рамках международных правовых норм.

Хотя Соединенные Штаты похвалили короля Иордании Абдаллу II (Abdullah II bin al-Hussein) за поддержку американского плана, министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади (Aiman as-Safadi) отметил, что создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с решением о двух государствах является основой для справедливого и всеобъемлющего мира. По его словам, высшие интересы королевства предполагают изучение всех инициатив и предложений. Министр заявил: "Мы предостерегаем Израиль от опасных последствий любых односторонних мер, направленных на создание новой реальности, таких как аннексия земель, расширение поселений и нарушения, связанные со святынями в Иерусалиме".

Тем не менее посол Палестины в Каире Диаб аль-Люх (Diab al-Lukh), представитель Палестины в Лиге арабских государств, сообщил, что направил официальную просьбу о проведении внеочередного заседания ЛАГ на уровне министров с участием Аббаса. Как он заметил, встреча запланирована на следующую субботу и имеет большое значение.



Решение противостоять и израильская уступка

Что касается реакции палестинской улицы, то в Газе состоялись несколько маршей, в то время как народные отряды стали все чаще запускать воздушные шары со взрывчатыми веществами в направлении израильских поселений. Жители последних стали жаловаться на громкие взрывы над их домами, в то время как группе молодых людей удалось разрушить большие участки стены на востоке города Хан Юнис.



Высший комитет контроля национальных и исламских сил объявил о всеобъемлющей забастовке на всех жизненно важных объектах, за исключением здравоохранения, и призвал поднять черные флаги. В ответ на постоянное давление на границах оккупационные власти пытаются погасить гнев в Газе, опасаясь, что американское заявление может привести к военной конфронтации. Вот почему было неожиданно принято решение пойти на некоторые экономические послабления, связанные с ввозом ключевых товаров и цемента под надзором Организации Объединенных Наций, а также сбытом сельскохозяйственной продукции, экспортируемой за границу.



Еще одной инициативой стало разрешение на ввоз лекарств в крупных масштабах. Большая их часть была куплена на деньги США (это 600 тысяч долларов). Кроме того, впервые с начала маршей в марте 2018 года было разрешено ввезти в Палестину шесть тысяч автомобильных шин, новые рыбацкие лодки и автобусы. Запрет на их ввоз действовал несколько лет.



Al-Akhbar, Ливан

Оригинал публикации: ترامب "يُهدي" فلسطين لنتنياهو... وخيانة عربية علنية: اليوم غضبٌ ومواجهة

29/01/2020 Источник - ИноСМИ

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