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Мирзиеев озадачил УзбМинтранс. Надо "полностью пересмотреть свою транзитную политику"
20:11 29.01.2020

Президент дал Министерству транспорта задание полностью пересмотреть свою транзитную политику

В рейтинге Всемирного банка, включающем 163 государства, по логистике Узбекистан находится на 99 месте, а по удобству осуществления международных перевозок – на 120 месте. Шавкат Мирзиеев поручил Министерству транспорта исправить ситуацию, полностью пересмотрев свою транзитную политику, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

28 января глава государства провел совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач, стоящих перед транспортной системой республики. Как указал президент, транспортно-транзитный потенциал нашей страны не задействован в полной мере. По расчетам международных экспертов, его можно увеличить с нынешних 7 миллионов до 16 миллионов тонн, а за счет региональных проектов – до 23 миллионов тонн к 2030 году.

Однако отсутствие оптимальной тарифной политики мешает привлечению транзитных грузопотоков и повышению конкурентоспособности отечественных товаров на внешнем рынке, сообщила пресс-служба президента. Одной из важнейших задач Министерства транспорта станет полный пересмотр транзитной политики, коренное реформирование железнодорожной системы и привлечение в эту область частного капитала.

Анора Исмаилова

Источник - Podrobno.uz
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