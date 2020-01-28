Белоусов, Дюмин… Москва гадает о "преемниках", - "СП"

21:10 29.01.2020

Преемник Путина берет "на болевой" своего главного соперника в правительстве

Транзит власти идет по сценарию драки бульдогов под ковром кабинета Мишустина



Андрей Полунин

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Александр Шатилов

Сергей Обухов



Премьер Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами обязанности и кураторство над конкретными министерствами. Соответствующая информация опубликована 29 января на сайте правительства.



Ключевой момент здесь - полномочия первого вице-премьера Андрея Белоусова, которого называют серым кардиналом Кремля в правительстве Мишустина. Есть версия, что Владимир Путин в ходе транзита власти намерен остаться во главе государства в качестве председателя Госсовета. И что именно Белоусова он рассматривает на роль преемника на президентском посту.



Документ, подписанный Мишустиным, эту версию косвенно подтверждает. В соответствии с ним, Белоусов будет курировать Минэкономразвития, Минтранс и девять профильных федеральных агентств, а также давать поручения по следующим блокам:



- разработке основных направлений социально-экономического развития РФ;



- мониторингу реализации нацпроектов;



- проведению единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также влиянию бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста.



При этом, что принципиально, Белоусова не стали назначать ответственным за работу Минфина. Ведомство, которым руководит бывший первый вице-премьер Антон Силуанов, осталось без куратора.



Из этого можно заключить, что у Белоусова не будет контроля над Силуановым. Вероятнее всего, глава Минфина будет по-прежнему подчиняться напрямую Путину, и, возможно, премьеру Мишустину



Здесь надо понимать: хотя Минфин теперь понижен в ранге, он остается весьма влиятельной структурой. Ранее ему даже добавили функционала - подчинили Росимущество, последнее серьезное ведомство, которое находилась вне контроля Минфина.



Такой расклад делает неизбежным конфликт между Белоусовым с одной стороны, и Мишустиным и Силуановым - с другой. Все же новый вице-премьер человек другого склада, чем либеральные экономисты, которые определяют экономический курс РФ на протяжении последних 25 лет.



Широко известна инициатива Белоусова об изъятии сверхдоходов на сумму 513,66 млрд. рублей у 14 российских компаний, которую он пытался воплотить летом 2018 года. Идея заключалась в том, чтобы привязать налоги в ряде экспортных отраслей к мировым ценам. С тем, чтобы олигархические структуры, которые эти отрасли контролируют, платили налоги в зависимости от рыночной конъюнктуры.



В России такая привязка сделана для нефти и газа - и не вызывает вопросов. Белоусов предложил распространить тот же подход на металлургию и нефтехимию. Но олигархи представили дело так, что инициатива подрывает позиции российских компаний - и тема изъятия сверхдоходов закрылась.



В 2018-м Белоусов проиграл влиятельному олигархическому лобби. Но вполне может выиграть сейчас. Возможно, эта "схватка бульдогов под ковром" сознательно спланирована Кремлем - как раз в рамках транзита власти.



Ставка, по всей видимости, делается на то, что Белоусов - сторонник государственного подхода к социально-экономической политике - будет реализовывать нацпроекты не для галочки, а ради реального роста экономики и благосостояния населения.



Поражение либералов и рост доходов граждан станут козырями для Владимира Путина в вопросе транзита. Но борьба сделает популярным и самого Белоусова - поможет ему утвердиться в роли кандидата в преемники №?1 и выиграть президентские выборы.



- Распределение обязанностей между вице-премьерами выглядит как старая чекистская уловка - отвлечение внимания, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Как, спрашивается, сможет Белоусов влиять на денежно-кредитную политику без курирования Минфина?!



Да, сейчас очевидно, что Владимир Путин поменял акценты. Если раньше экономикой рулили оголтелые либералы, то сейчас вперед выдвинулись дирижисты во главе с Белоусовым. Думаю, Путин поступил, как Борис Ельцин в конце 1990-х: отошел в сторону, чтобы посмотреть, получится ли у дирижистов.



Напомню, в сентябре 1998 года на фоне финансового кризиса начало работу правительство премьера Евгения Примакова и первого вице-премьера, коммуниста Юрия Маслюкова. Примаков занимался глобальными проблемами, а Маслюков - чисто экономическими. Кабинет просуществовал недолго - Ельцин отправил его в отставку в мае 1999 года, - но за это время ситуация в стране заметно улучшилась. И никто не спорит с тем, что основа экономического подъема начала нулевых была заложена именно в 1998-1999 годах.



Вот и посмотрим теперь, получится ли у Белоусова стать вторым Маслюковым, который спасет экономику.



"СП": - Как скоро дойдет до конфликта Белоусов-Силуанов?



- В новом правительстве самым ярым либералом выглядит сам премьер Мишустин. Так что говорить надо, прежде всего, не о конфликте Белоусова и Силуанова, а о конфликте Белоусова и Мишустина.



Такой конфликт вероятен, поскольку оба исповедуют разные экономические школы и подходы. По крайней мере, те идет, которые высказывал Белоусов, будучи помощником президента, прямо противоречат тому, что сейчас официально декларирует Мишустин.



"СП": - Можно ли считать, что именно Белоусов - преемник Путина в президентском кресле?



- Никто не угадал, кто будет премьером вместо Дмитрия Медведева. Та же ситуация, я считаю, с преемником. Мы имеем в качестве кандидатов в преемники и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Мы можем включить в этот список мэра Москвы Сергея Собянина, а также первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.



Но скорее всего, как и в случае с Ельциным, кандидатура преемника Путина на президентском посту окажется совершенно неожиданной.



"СП": - Что, в таком случае, является ключевым в нынешнем транзите?



- Совершенно непонятно, что стоит за игрой вокруг поправок в Конституцию. Что будет на выходе - ни один политик, политолог или эксперт сказать сегодня не может. Мы видим только одно: формат транзита похож на многосезонную мыльную оперу. Сейчас идет первый сезон, на подходе второй - и можно только гадать: зачем все это?



Замечу, Владимир Владимирович - большой мастер политической интриги. И что он задумал - вопрос открытый. Но по ряду признаков, задуманное Путину приходится лихорадочно корректировать. Многое рассыпается - начиная от неожиданной отставки Медведева, и заканчивая нынешними спорами в рабочей группе о том, какие поправки в Основной закон вносить.



Словом, мы имеем дело с верхушечной реформой, в которой гражданам отведена одна роль массовки.



- Сейчас вся архитектура власти выстроена по принципу сдержек и противовесов, поэтому неслучайно в прямое ведение Белоусова не попал Силуанов, - отмечает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Тем более, Силуанов сам недавно был вице-премьером, и ему, видимо, решили оставить побольше полномочий и возможностей.



Белоусов, как известно, является сторонником консервативно-промышленной линии, тогда как Силуанов принадлежит к числу правительственных либералов. Поэтому трения между этими фигурами, действительно, будут. Едва ли не главная функция министра финансов - собирать деньги в кубышку и неохотно с ними расставаться, в то время как Белоусову точно потребуются средства на нацпроекты.



Тем не менее, и Белоусов, и Силуанов - опытные аппаратные игроки, и вряд ли станут выносить сор из избы. Поэтому, скорее, в новом правительстве будет наблюдаться перетягивание каната между первым вице-премьером и главой Минфина. И не думаю, что Силуанов, которому в заслугу ставится удержание финансовой системы от обрушения в период войны санкций, проиграет в этом перетягивании вчистую.