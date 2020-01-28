 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 29.01.2020
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10:47  Как Путин перехитрил Трампа в Венесуэле, - Wall Street Journal
10:20  В борьбе за ресурс: как решить проблему вододеления в Центральной Азии? - С.Масаулов
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Вторник, 28.01.2020
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Узбекистан вернет лотерею "Спортлото" для дополнительного финансирования спорта
21:17 29.01.2020

Лотерея "Спортлото" снова будет проводиться в Узбекистане. Часть средств, полученных от проведения этой и других спортивных лотерей, будет направлена на дополнительное финансирование отечественного спорта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Указом президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан" поручено создать новые источники финансирования спорта, организовав спортивные лотереи. При этом до 10% дохода, полученного организаторами спортивных лотерей, будет перечисляться на внебюджетный специальный расчетный счет "Спорт".

Вернуть в Узбекистан "Спортлото" поручено Министерству физической культуры и спорта, Министерству финансов и Агентству по развитию рынка капитала. Лотерея должна начать работу до 15 ноября.

Лотерея не проводилась в республике около десяти лет. Зональное предприятие "Спортлото", действовавшее в советские годы, в 1992 году было передано в ведение Госкомспорта Узбекистана. В 1995 году оно было превращено в узбекско-американскую компанию Sportloto LTD, которая работала с 1997 по 2010 годы. После этого "Спортлото" прекратило свою деятельность.
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Анора Исмаилова

Источник - Podrobno.uz
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