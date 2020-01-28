В Ираке разбился очередной американский военно-транспортный самолет - есть жертвы

22:28 29.01.2020

В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы



Алексей Дегтярев



В провинции Ирака Анбар разбился военно-транспортный самолет, сообщают СМИ.

По предварительным данным, разбившийся самолет принадлежал американским военным, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Ан-Нашра".

На борту были четыре человека, все погибли.



В понедельник было опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане. СМИ сообщали, что потерпевший крушение самолет мог принадлежать американским ВВС. До этого отмечалось, что борт якобы принадлежал вооруженным силам Афганистана.

По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.