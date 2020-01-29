Противники Трампа играют ва-банк, - "НГ"

00:04 30.01.2020

Ход Суда Сената над президентом США зависит от показаний Джона Болтона

Геннадий Петров

29.01.2020



Тэги: суд, сенат, президент, трамп, импичмент, джон болтон



Бывший помощник главы государства хочет рассказать о шефе все.

В сенатских слушаниях по импичменту Дональду Трампу – новый поворот. Версию обвинения, как оказалось, готов подтвердить бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Это повысило вероятность того, что не только демократы, но и часть республиканцев проголосуют за вызов свидетелей на Суд Сената. А это может затянуть процесс импичмента на длительный срок.



Во вторник защита президента завершила изложение своих аргументов на сенатских слушаниях по делу Трампа. Со среды, 29 января, начинается стадия вопросов. Их обвинение и защита (фактически – демократы и республиканцы) должны подавать в письменном виде через председателя Верховного суда Джона Робертса. Однако после того, как симпатизирующая демократам газета New York Times опубликовала отрывки из мемуаров Болтона, самым актуальным на слушаниях будет один вопрос: вызывать свидетелей или нет?



Публикация вышла 27 января, за несколько часов до того, как защита Трампа приступила к очередному изложению своих аргументов в Сенате. В мемуарах Болтона, как оказалось, утверждается, что президент США прямым текстом говорил своему помощнику по нацбезопасности, что собирается заморозить помощь Украине в размере 391 млн долл. до тех пор, пока власти этой страны не начнут два расследования. Первое касается предполагаемого вмешательства украинских властей в американские выборы 2016 года. Речь идет об обнародованном, видимо, с санкции тогдашнего украинского президента Петра Порошенко компромате на близкого к Трампу политтехнолога Пола Манафорта. А второе расследование, которое, как утверждается в мемуарах Болтона, требовал начать президент, касается коррупционных связей его политического соперника Джозефа Байдена и его сына Хантера. Именно это, согласно версии обвинения, является злоупотреблением положением.



Трамп в своем Twitter категорично заявил, что ничего подобного Болтону не говорил. По его словам, бывший помощник по нацбезопасности хочет всего лишь повысить тираж своей книги. О своих сложных отношениях с Болтоном Трамп распространяться не стал. Как известно, расстались они не самым лучшим образом. Болтон, ушедший с поста в сентябре 2019 года, был сторонником более жесткой, чем проводил Трамп, линии в отношении России, КНДР, Венесуэлы и Ирана. Он позволял себе критиковать политику президента, будучи на госслужбе. Болтон выступал против Трампа и после отставки. Однако обвинения против своего бывшего шефа он старался не комментировать. Но теперь Болтон изменил свое мнение и готов дать показания Сенату. При этом он не заявляет о том, что может чем-либо подтвердить свои слова – например, аудиозаписью разговора с президентом.



Адвокат Трампа Алан Дершовиц, выступая на слушаниях, изложил позицию защиты: ничто в мемуарах Болтона, даже если это является правдой, не свидетельствует о том, что президент совершил преступление, за которое его следует отрешить от власти. Ведь Трамп действовал не в собственных интересах, а в интересах США. Следовательно, вызов Болтона в качестве свидетеля не нужен.

Сенатор-республиканец Линдсей Грэм допустил компромиссный вариант: на слушания будут представлены не показания бывшего помощника президента по нацбезопасности, а полная рукопись его мемуаров. Она закончена Болтоном, и уже назначена дата публикации – 17 марта. Согласно регламенту слушаний, вызов свидетеля возможен, только если за это выскажется большинство сенаторов – 51 человек. Результат "пятьдесят на пятьдесят" демократов не устроит: ведь в этом случае решающий голос будет принадлежать вице-президенту Майклу Пенсу, человеку Трампа.



У республиканцев – 53 сенатора, у демократов – 45. Два сенатора независимые. Следовательно, требование вызвать Болтона должны поддержать минимум четыре республиканца. Сейчас его вызов в принципе поддерживают два однопартийца Трампа: сенаторы Митт Ромни и Сьюзан Коллинз. Им скоро предстоит переизбрание, они хотят запомниться избирателям. Демократы рассчитывают еще на двух сенаторов-республиканцев: Ламара Александера и Лизу Мурковски. Но они ясно не обозначили свою позицию.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с "НГ" отметил, что история с рукописями Болтона показывает, что борьба вокруг импичмента идет очень напряженная, противники Трампа к ней хорошо подготовились, и от них можно ждать новых сюрпризов. "По-видимому, публикация в New York Times застала республиканцев врасплох. Теперь их главная проблема – удержат ли они единство в своих рядах. Рискну предположить, что все-таки удержат и вызова Болтона не допустят", – сказал эксперт.



Васильев обратил внимание на важный козырь, который есть у Трампа. Если демократы вызовут Болтона, республиканцы настоят на вызове в качестве свидетеля Байдена. Тот будет давать показания аккурат накануне или во время кокусов Демократической партии, где определяется ее кандидат в президенты. Публичное обсуждение коррупционных дел Байдена рискует поставить крест на его политических перспективах. В партии победит левое крыло. А это уже поставит крест на демократах. "Контригра с Байденом для противников Трампа очень опасна. Но каждая из сторон играет ва-банк. Поэтому исход борьбы непредсказуем", – заключает Васильев.