ЕАЭС и СНГ в рос-правительстве будет курировать самый малоизвестный вице-премьер - кибернетик Оверчук

00:09 30.01.2020 Полномочиям подобрали вице-премьеров

Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями



Утвержденное в ночь на среду премьер-министром Михаилом Мишустиным распределение обязанностей вице-премьеров закрепило наиболее широкий круг полномочий за его первым заместителем Андреем Белоусовым, хотя и с некоторыми изъятиями по сравнению с планами недельной давности. Так, он не будет координировать деятельность Минфина, который остался без куратора среди вице-премьеров - по данным "Ъ", Антон Силуанов будет прямо подчинен премьер-министру. В свою очередь, позиции несколько усилил в сравнении с черновиками распределения вице-премьер и глава аппарата Дмитрий Григоренко - он получил налоговую тематику и контроль Росалкогольрегулирования. "Строительный" вице-премьер Марат Хуснуллин, как и предполагал "Ъ", будет также курировать вопросы ипотеки, дорожного и инфраструктурного строительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил полномочия своих заместителей - распределение их обязанностей опубликовано правительством в ночь на среду. Как и сообщали источники "Ъ" (см. "Ъ" от 23 января), в руках первого вице-премьера Андрея Белоусова сосредоточен крайне широкий круг полномочий: от транспорта до противодействия санкциям (последнее полномочие впервые сформулировано настолько прямо). В основном же полномочия господина Белоусова концентрируются вокруг экономического роста - в частности, первый вице-премьер курирует вопросы разработки направлений социально-экономического развития, реализации нацпроектов, поддержки малого и среднего бизнеса и улучшения инвестклимата, а также реализацию инвестпроектов (и за счет средств ФНБ, и осуществляемых ВЭБ.РФ), внешнеэкономические вопросы, таможенно-тарифное регулирование и антимонопольную политику.

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Как сообщали ранее источники "Ъ", изначально господин Белоусов претендовал на контроль практически всей экономической деятельности правительства, но распределение полномочий показывает, что в результате последних совещаний, в частности у Михаила Мишустина в понедельник, часть их все же перешла к профильным вице-премьерам. Так, в число ведомств, работу которых будет курировать господин Белоусов, не попал Минфин, несмотря на то что в черновике распределения это предполагали. В итоге министерство не закреплено ни за одним вице-премьером - по данным информированного источника "Ъ" в Белом доме, его глава Антон Силуанов будет прямо подчинен премьер-министру, а у проектов его ведомства не будет кураторов, по крайней мере прямых, среди вице-премьеров. Отметим, эта конструкция "защищает" Минфин от необходимости бесспорной реализации идей инвестиционной направленности первого вице-премьера - вероятно, они будут в основном реализовываться через подчиненное ему Минэкономики. Налоговую тематику по планам недельной давности также предлагалось поручить Андрею Белоусову, но распределение фиксирует его влияние на нее косвенно, в части влияния бюджетной и налоговой политики на экономическое развитие, а их разработка и реализация, как и регулирование оборота алкогольной продукции, отошли к выходцу из ФНС вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Также господин Григоренко как вице-премьер и глава аппарата Белого дома будет планировать работу правительства, следить за реализацией нацпроектов, исполнением указов и поручений президента и мониторингом эффективности деятельности госорганов. Среди прочего он курирует законопроектную деятельность и проведение реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД).



Отметим, что будущее этой реформы в последние дни тревожит деловые круги: их представители, обсуждавшие тему с "Ъ", говорят, что не знакомы с новыми кураторами и обеспокоены возможным срывом сроков реализации "регуляторной гильотины" (напомним, до конца года 49 рабочих групп по разным направлениям должны предложить новые модели отраслевого госрегулирования и подготовить, а Минюст оформить отмену десятков тысяч устаревших и избыточных регуляторных актов).

На то, чтобы войти в курс уже сделанного, у новых чиновников уйдут месяцы",- опасается собеседник "Ъ" в одном из деловых объединений.

Прецедент был: после того как при предыдущей смене правительства его покинул Михаил Абызов, курировавший регуляторную реформу, она практически остановилась (вопросы КНД в течение нескольких месяцев обсуждались лишь эпизодически и в публичную повестку Белого дома не вносились). В активную фазу реформа вернулась по требованию Дмитрия Медведева, но ее концепция сильно изменилась. Впрочем, назначение главой Минюста, на который ложится основная нагрузка по оформлению реформы, последнего куратора темы КНД Константина Чуйченко, вероятно, говорит о том, что концепция меняться не будет, Дмитрию Григоренко нужно будет реализовывать ее по уже утвержденным процедурам.

Отраслевыми вице-премьерами, как и предполагалось, стали:

Татьяна Голикова, возглавившая социальный блок,

Виктория Абрамченко, курирующая земельные отношения, АПК и экологию,

Юрий Борисов, ответственный за промышленность и ВПК,

а также Марат Хуснуллин, которому вверены дорожная инфраструктура, строительство и региональное развитие.

Впрочем, господин Хуснуллин, в отличие от своего предшественника Виталия Мутко, будет также курировать развитие Крыма (ранее этим занимался Дмитрий Козак), но не Северный Кавказ: развитие этого макрорегиона отнесено к полномочиям Юрия Трутнева, который занимается развитием Дальнего Востока и Арктики. Спорт и "цифра" вверены Дмитрию Чернышенко, который также будет курировать госполитику в сфере культуры, массовых коммуникаций и СМИ. Отметим, в какой-то степени господин Чернышенко разделит цифровую повестку, с которой фактически не справилось предыдущее правительство, с Андреем Белоусовым как куратором АНО "Цифровая экономика". Своеобразным "внешнеэкономическим" вице-премьером стал Алексей Оверчук, он займется интеграционными процессами в рамках ЕАЭС, а также сотрудничеством РФ с международными объединениями - СНГ, БРИКС и "группой двадцати".

Евгения Крючкова, Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин



30.01.2020

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Алексе́й Логви́нович Оверчу́к (род. 9 декабря 1964 года, Коростышев, Житомирская область, УССР, СССР) - российский государственный и политический деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года[1]. До этого с 2011 по 2020 год занимал должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.



Родился 9 декабря 1964 года в Коростышеве Житомирской области.

В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева по специальности "экономическая кибернетика"]

1986-1993 - старший лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории совершенствования хозяйственного механизма АПК Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Организация управления кооперативной формой хозяйствования в АПК" в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, кандидат экономических наук.

1993-1994 - главный специалист Управления международного сотрудничества.

1994-1998 - заместитель начальника международного отдела Управления делами президента.

1998 - начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимоcть Управления государственного земельного кадастра и регистрации недвижимости Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем).

1998 - начальник Информационно-аналитического управления Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1998-1999 - начальник Информационно-аналитического управления Государственного земельного комитета РФ.

1999-2000 - начальник Информационно-аналитического управления Государственного комитета РФ по земельной политике.

С августа 2000 года - заместитель руководителя Федеральной службы земельного кадастра России (Росземкадастр), с 2004 года преобразованной в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). Именно в Роснедвижимости, позже преобразованной в Росреестр, Михаил Мишустин и занял свой первый пост руководителя госоргана, а в его подчинении оказался Оверчук[2].

С 2000 по 2007 год избирался членом бюро и заместителем председателя рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН[3].

В 2007 году стал заместителем главы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами под руководством Михаила Мишустина, координировал работы по привлечению инвесторов.

С 2008 по 2010 год занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний UFG Capital Management, возглавляемой Мишустиным.

С марта 2011 года - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. Координировал и контролировал деятельность управления стандартов и международного сотрудничества. На посту замглавы ФНС он, в том числе, координировал работу по методологическому и организационному обеспечению работы ведомства и территориальных налоговых органов по вопросам применения международных договоров России об автоматическом обмене информацией[3].

С 21 января 2020 год - заместитель председателя Правительства Российской Федерации.



Награды

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (12 июня 2017 года) - за многолетнюю безупречную государственную службу наградить

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (25 октября 2014 года) - за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность



Семья

Его отец, Логвин Алексеевич Оверчук, родился 7 ноября 1932 года, работал в Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства, был атташе Российского посольства в Вашингтоне по сельскому хозяйству, умер 25 июня 2007 года, похоронен на престижном Троекуровском кладбище в Москве.

Его мать, Оверчук Нелли Александровна, родилась в апреле 1936 года, работала во Всероссийском научно-исследовательском институте технико-экономических исследований агропромышленного комплекса (ВНИИТЭИагропром), умерла 18 мая 2009 года.



Имущество и доход

По данным декларации за 2018 год в его владении находятся два земельных участка общей площадью 2200 кв. м, три квартиры общей площадью 225,6 кв. м и один легковой автомобиль Ford Focus. При этом его доход составлял 8 786 378 рублей..

Супруга имела доход 1 636 351 руб., имела дополнительно две квартиры общей площадью 96 кв. м Источник - коммерсант

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