Агуша кушай. Младо-янычар Елбасы запихали в руководство КазГосХолдинга "Байтерек"

00:10 30.01.2020

Президентских резервистов назначили на руководящие должности в холдинге "Байтерек"

В 2019 году 13 сотрудников Холдинга и его дочерних организаций вошли Президентский молодежный кадровый резерв.



Сотрудники холдинга "Байтерек", вошедшие в Президентский молодежный кадровый резерв, назначены на руководящие должности, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".



К примеру, руководитель проекта департамента проектного финансирования и ГЧП Холдинга Ернар Мынжанов назначен директором инвестиционного департамента АО "Baiterek Venture Fund", которое является дочерней компанией АО "Казына Капитал Менеждмент". Ернар окончил Казахстанско-Британский технический университет и Манчестерский университет по международной стипендии "Болашак". С 2018 года работает в холдинге "Байтерек" и занимается вопросами предоставления финансовых инструментов инвестиционным проектам. Главным его проектом стало строительство магистрального газопровода "Сарыарқа", где он занимался структурированием схемы финансирования.



Инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева "Президентский кадровый резерв" была направлена на талантливых молодых людей. И я захотел войти в эту когорту молодых управленцев, которые будут принимать участие в решениях важных проблем общества в разных сферах жизни. Президент отметил, что государство нацелено на обновление управленческого состава руководителями, эффективно использующими возможности и технологии для опережающего развития, способными работать с большими данными, мыслить нестандартно и прогнозировать. Поэтому, я воспринял данный конкурс как новый вызов. Считаю, что это уникальный проект для нашей страны и мне было важно стать частью этих перемен, - отметил Ернар Мынжанов.



По его словам, работа на новой должности поможет из первых уст узнать, с какими проблемами сталкиваются бизнесмены при получении финансовой помощи для реализации своих инвестиционных проектов.



Кроме кредитов, структуры холдинга "Байтерек" имеют широкий спектр других финансовых инструментов, одним из которых является "долевое финансирование". Однако, в текущее время инструмент прямого финансирования в капитал не очень популярен среди предпринимателей. Это объясняется многими причинами. Одна из главных – это низкий уровень доверия к этому инструменту со стороны представителей бизнеса. Поэтому, по данному направлению поддержки предпринимателей много проблемных вопросов, которыми нужно и интересно заниматься. В ближайшие годы хочу посвятить себя развитию этого сектора, - подчеркнул он.

Другой представитель Президентского кадрового резерва, начальник управления операционных рисков АО "Банк Развития Казахстана" Ерболат Даданбаев назначен директором департамента риск-менеджмента АО "QazTech Ventures". Эти две компании являются дочерними организациями холдинга "Байтерек" и оказывают поддержку бизнесу. Ерболат окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Финансы". Более десяти лет он проработал в крупных финансовых организациях страны, в том числе три года на должности начальника управления операционных рисков БРК.



Я всегда стремлюсь к новым знаниям и возможностям профессионального роста. В 2018 году я вошел в состав кадрового резерва холдинга "Байтерек", который предоставил нам дополнительные возможности профессионального и карьерного роста. В прошлом году я узнал об инициативе Касым-Жомарта Кемелевича по формированию молодежного кадрового резерва. Безусловно, я с радостью принял этот вызов и подал заявку на участие в отборе, поскольку для меня это была возможность проверить себя, определить свои сильные и слабые качества, - отметил он.

Е.Даданбаев поделился своими впечатлениями от участия в Президентском проекте для молодежи.



Начальные этапы проходили в онлайн-режиме и были направлены на оценку общего уровня подготовки кандидатов. Последующие этапы отбора уже проходили при непосредственном участии самих кандидатов. На этих этапах отбора проводился глубокий анализ кандидатов, оценивалось умение работать в команде, эффективно решать различные кейсы. Хотелось бы отметить очень сильный состав участников, каждый из которых профессионал своего дела, - сказал он.

Он сообщил, что в новой должности будет отвечать за работу риск-менеджмента всей компании.



В целом, система управления рисками как в рамках Холдинга, так и в отдельных дочерних организациях выстроена правильно и эффективно. Сейчас большое внимание нам необходимо уделять автоматизации, ведь в нашей работе важно своевременно идентифицировать возможные риски для компании, чтобы принять правильные и оперативные решения, - считает Е. Даданбаев.

Напомним, в прошлом году 13 сотрудников Холдинга и его дочерних организаций вошли Президентский молодежный кадровый резерв, созданный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он был сформирован в конце прошлого года по итогам многоступенчатого отбора. В него вошли 300 молодых казахстанцев - 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 - государственные служащие. Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики.