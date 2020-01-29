Коронавирус поразил мировую экономику. Нефтедобычу ждет новое сокращение

00:16 30.01.2020

Ольга Соловьева

29.01.2020



Производству черного золота грозит очередное сокращение. Фото с сайта www.gazprom-neft.ru

Китайский ВВП потеряет около процента уже в первом квартале из-за эпидемии коронавируса, считают эксперты КНР. Подсчитывают убытки и международные компании, которые сворачивают свой бизнес в Китае. Ожидаемое замедление уже привело к снижению нефтяных цен, которое страны-экспортеры готовятся остановить продлением соглашения об ограничении добычи ОПЕК+. Для России такое развитие событий означает потерю экспортных доходов.



Китайские правительственные аналитики предсказывают замедление роста ВВП страны на один процентный пункт в первом квартале 2020 года, сообщает Reuters. Эти прогнозы основаны на гипотезе, что эпидемия вирусной пневмонии достигнет пика в начале или середине февраля. Столь существенное замедление второй экономики мира уже повлияло на нефтяные цены, которые уверенно скользят вниз.

За последнюю неделю котировки нефти марки Brent снизились с 64 долл. за баррель до 59 долл. в среду. Тормозили падение цен только заявления стран, входящих в ОПЕК+, о возможном продлении мер по ограничению добычи.



Российская валюта в среду также дешевела. Так, пара доллар/рубль торговалась в среду возле отметки в 62,68 руб. за доллар. Против рубля играли валютные интервенции Центробанка, ставшие заметными при снижении объемов продаж экспортной выручки по завершении налогового периода. Не в пользу рубля и рост озабоченности в отношении экономических показателей Китая с учетом последствий коронавируса и влияния на развивающиеся рынки.



По данным источников агентства Reuters, страны входящие в соглашение ОПЕК+, могут рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть. Источники агентства не исключают, что сделка в результате будет продлена минимум до июня. Напомним, в настоящий момент соглашение ОПЕК+ действует до марта текущего года.



К обсуждению возможного продления сделки участников соглашения подтолкнуло быстрое падение цен на нефть, которое наблюдалось все последние дни на фоне распространения сообщений о числе пострадавших от коронавируса. Вирус, впервые обнаруженный в китайском городе Ухань, также вызвал опасения ряда стран по поводу экономического роста и спроса на нефть.

"Дальнейшее продление (сделки. – "НГ") является серьезной возможностью", – сказал один из источников Reuters, добавив, что более глубокое сокращение добычи также возможно. "Продление весьма возможно... до июня", – говорит другой источник, добавляя, что дополнительным предпочтительным вариантом является также продление действия пакта до конца 2020 года. При этом более глубокое сокращение также возможно в случае необходимости, добавляют собеседники агентства.



ОПЕК+, в которую входит и Россия, сокращает поставки нефти, чтобы поддержать мировые цены. Страны-экспортеры договорились в декабре дополнительно снизить добычу на 1,7 млн барр. в сутки до конца марта. РФ настаивала на том, чтобы текущая сделка продлилась только до марта, в то время как Саудовская Аравия стремилась продлить эту сделку за пределы марта, говорят источники в ОПЕК +. В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Сальман не исключил возможности дальнейшего сокращения добычи на следующей встрече картеля в Вене в начале марта.

Опасения стран – экспортеров черного золота понятны: Китай является одним из основных покупателей углеводородов в мире, и снижение спроса на сырье со стороны Поднебесной ударит по многим поставщикам. Старший экономист Oxford Economics Томми Ву отмечает, что в ближайшие недели следует ждать дальнейшего роста числа заболевших "В течение следующих нескольких недель будет огромный поток людей, возвращающихся из домов в города, где они работают", – говорит он.

Экономическое влияние нового коронавируса на экономику как КНР, так и всего мира может быть более серьезным, чем эпидемия 2002–2003 годов, не исключают экономисты, опрошенные телеканалом CNBC. Аналитики Nomura напоминают, что в результате вспышки атипичной пневмонии рост реального ВВП Китая с первого квартала 2003 года снизился на два процентных пункта (п.п.). "Исходя из наших предположений, реальный рост ВВП в первом квартале 2020 года может снизиться с темпов роста в 6%, достигнутых в четвертом квартале 2019 года, в масштабе, возможно, превышающем 2 п.п", – полагают они.



При этом не стоит забывать, что экономика Китая и мира в 2002–2003 годах была менее взаимосвязанной.

В финансовой группе ING считают, что рост ВВП Китая будет снижен на 0,3 п.п. до 5,6% в 2020 году. "Первыми пострадают ретейлеры, рестораны и общественные места. Люди также будут избегать использования общественного транспорта, и как следствие это затронет как внутренний, так и выездной туризм", – говорят в компании. Мировой туризм, который в значительной степени зависит от китайских туристов, может испытать отрицательный рост более чем на 30%, ожидают в ING.

Многие авиакомпании уже объявили о приостановке полетов в Китай. Так, остановили полеты в Поднебесную южнокорейский перевозчик Air Seoul и авиакомпания Индонезии Lion Air. Кроме этого, сократили количество рейсов по китайскому направлению такие авиакомпании, как Finnair, базирующаяся в Гонконге Cathay Pacific и сингапурская Jetstar Asia. Ранее стало известно о приостановке полетов на материковую часть Китая британской British Airways.



Многие междугородние автобусы и скоростные железнодорожные сообщения также были остановлены, добавляет главный экономист Capital Economics по азиатскому рынку Марк Уильямс. Так, количество пассажиров на железной дороге в субботу – первый день (китайского. – "НГ") Нового года – было на 42% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а пассажиропоток сократился на 25%. "В мае 2003 года – пика месяца вспышки атипичной пневмонии – спад в годовом исчислении составил 57% для пассажирских железнодорожных перевозок и 45% для пассажирских автомобильных перевозок", – приводит слова Уильямса телеканал CNBC.



CNBC также обращает внимание на скорость распространения вируса. "Потребовалось более 6 месяцев, чтобы число случаев атипичной пневмонии превысило 5 тыс. в материковом Китае. Коронавирусу потребовалось около месяца, чтобы число новых случаев превысило 5 тыс.", – передает СМИ. Так, на 28 января число заболевших уже превышало 6 тыс. человек, умерших – свыше 130.

Аналитики также не исключают, что быстрое распространение коронавируса через Китай может резко ограничить способность Пекина выполнять условия торгового соглашения с Вашингтоном, заключенного в начале этого месяца. Напомним, Китай обязался в течение двух лет закупить у США дополнительно товаров на 200 млрд долл. Однако вспышка привела к снижению цен на сырье и блокированию огромных участков китайской территории, что может негативно сказаться на целевых показателях импорта, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).



Опасения по поводу падения китайского спроса на ключевые товары уже привело к снижению цен на многие товары, которые составляют большую часть обязательств по закупкам.