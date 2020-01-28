Вашингтон пытается подорвать китайско-пакистанский альянс, - В.Скосырев

00:18 30.01.2020

Исламабаду угрожает долговая яма, считают американцы

Владимир Скосырев

28.01.2020



Порт Гвадар на Аравийском море – главный экономический проект КНР в Пакистане.

Коронавирус может слегка замедлить рост экономики КНР, но не помешает ее геополитическим планам. В Южной Азии и Восточной Африке они нацелены на то, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти, минуя узкий Малаккский пролив. Ради этого сооружается транспортный коридор через Пакистан, связывающий Западный Китай с Индийским океаном. Кроме того, Пекин надеется получить базу ВМС в Эритрее. Америка, не желая вкладывать большие деньги в регион, развернула против КНР информационную войну.

Главный помощник госсекретаря США Алис Уэллс, находясь с визитом в Пакистане, нелестно отозвалась о главном экономическом проекте Китая в этой стране – так называемом коридоре, который должен соединить напрямую Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР с портом Гвадар на Аравийском море. Этот проект непрозрачен и чреват увеличением долговой нагрузки на Пакистан. К тому же, в сооружении коридора участвуют фирмы, которые внесены Всемирным банком в черный список.



Умэйр Джамал, комментатор журнала Diplomat, отмечает, что США подвергают критике китайско-пакистанский экономический коридор потому, что он представляет собой часть глобального проекта "Пояс и путь", или Новый шелковый путь. Конечная задача этого плана, полагают в США, состоит в том, чтобы продвинуть китайское влияние на четырех континентах и тем самым оттеснить Америку с "поста" ведущей мировой державы.

Исламабад, правда, утверждает, что выбирать инвестора – это его суверенное право. Но есть основание в этом сомневаться. Ведь зависимость Пакистана от китайской финансовой помощи и поставок оружия в течение последних десятилетий все возрастала.



Исламабад пытался расплачиваться с долгами, по крайней мере частично, заимствуя средства у Международного валютного фонда (МВФ). Но госсекретарь США Майкл Помпео жестко предупредил, что Америка не допустит, чтобы Пакистан покрывал свои долги перед Китаем за счет средств МВФ.

Пусть в соперничестве с США за влияние на Пакистан Китай явно берет верх, это не означает, что Исламабад решил сложить все яйца в китайскую корзину. Недаром премьер Пакистана Имран Хан на Экономическом форуме в Давосе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой сыграть роль посредника в разрешении спора с Индией по Кашмиру. Трамп как бы потрепал собеседника по плечу, туманно пообещав поддержку.



В отличие от американской помощь Пекина вовсе не туманная. Он дважды предлагал Совету Безопасности ООН обсудить жалобу Пакистана на поведение Индии в Кашмире. Как и большинство постоянных членов СБ, Россия, учитывая индийскую позицию, указала, что соседи должны решать спор сами – на двусторонней основе. Ведь именно такой подход обусловлен Индийско-пакистанским соглашением от 1971 года. Россия и Китай, называющие себя стратегическими партнерами, часто координируют выступления на важных международных форумах. Но в этом случае их пути разошлись.



На днях в Дели состоялся брифинг членов ведущего индийского мозгового центра Vivekananda International Foundation для российских репортеров. Генерал-лейтенант в отставке Рави Сони сказал "НГ", что Китай увеличивает свое военное присутствие вдоль индийского побережья. Он может создать в Пакистане военно-морские базы и пойти на сговор с Пакистаном против Индии. Индия обязана учитывать, что события могут принять такой опасный оборот, и быть к этому готова.



Впрочем, по мнению эксперта по международной политике в Азии и Африке, американского публициста Остина Бодетти, амбиции Китая простираются также на страны Африканского Рога. Пекин уже основал военно-морскую базу в государстве Джибути. На очереди – Эритрея.

Без шума и помпы Китай превращает эту страну на Красном море в главный опорный пункт реализации проекта Нового шелкового пути в Африке. В прошлом году министр иностранных дел Эритреи Осман Салех Мохаммед приезжал в Пекин. После беседы с главой МИД КНР Ван И было объявлено, что две страны будут строить "здоровое и крепкое партнерство на благо их народов".

"Для председателя КНР Си Цзиньпина Эритрея открывает возможность приобрести союзника на берегу Красного моря", – подчеркивает Бодетти. Тем более что эта страна располагает двумя прекрасными естественными бухтами. Китай поставлял ей вооружения в течение долгих лет войны за независимость с Эфиопией. А теперь Китай закрепляет эти традиционные связи, прокладывая на ее территории дорогу длиной 134 км.