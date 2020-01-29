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|Главу департамента госдоходов по Атырауской области Казахстана поймали "на системной коррупции"
00:59 30.01.2020
Появилось видео задержания главы департамента госдоходов по Атырауской области
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.
Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае - в сумме 3 тыс.долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство, во втором – 490 тыс.тенге от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.