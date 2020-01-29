Главу департамента госдоходов по Атырауской области Казахстана поймали "на системной коррупции"

00:59 30.01.2020

Появилось видео задержания главы департамента госдоходов по Атырауской области

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.



Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.



Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае - в сумме 3 тыс.долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство, во втором – 490 тыс.тенге от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.



В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.