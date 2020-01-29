В снежки! В Нур-Султане закрыли школы из-за холодов и снегопадов

06:12 30.01.2020

30 января в Нур-Султане отменены занятия школьников, передает zakon.kz.

По информации Управления образования, занятия отменяются в связи с ухудшением погодных условий для учащихся 0-9 классов первой смены.

Практически вся территория Казахстана 30 января будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе с прохождением атмосферных фронтов ожидается небольшой снег. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра.

В Атырауской области ожидаются местами туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

В Мангыстауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.