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Трамп продиктовал палестинцам условия сдачи Израилю, - Н.Бобкин
06:45 30.01.2020

Николай БОБКИН | 30.01.2020

Ответом Палестины стало "нет"
28 января Дональд Трамп обнародовал свой ближневосточный мирный план, который, как он утверждает, приведет к "сделке века", кладущей конец израильско-палестинскому конфликту. Президент США назвал это "беспроигрышной возможностью для обеих сторон", которая "устранит риск палестинской государственности для безопасности Израиля".

Однако то, что Трамп называет "сделкой века", – это не компромисс. Так называемый мирный план в одностороннем порядке защищает интересы еврейского государства, тогда как опасения палестинцев игнорируются (палестинские переговорщики не имели прямого контакта с администрацией Трампа более двух лет).
Израильско-палестинский конфликт бушует десятилетиями. Между сторонами существует глубокое недоверие, которое американская инициатива не может преодолеть и привести палестинцев и израильтян к "историческому компромиссу" – миру на Ближнем Востоке.
В "сделке века" можно выделить несколько основных элементов.

Во-первых, Израилю отдается в качестве столицы Иерусалим. Будущее государство Палестина, как обещают американцы, получит всего несколько кварталов в Восточном Иерусалиме. Резолюция 478 Совета Безопасности ООН осудила решение Израиля аннексировать Восточный Иерусалим как нарушение международного права. Лишь немногие страны поддержали принятое в декабре 2017 года решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Это тупиковый вариант, исключающий любой шанс привлечь палестинцев к мирному процессу.

Во-вторых, в плане прямо говорится, что не должно быть "права на возвращение" для миллионов палестинцев, вынужденно покинувших свои дома при создании израильского государства. В результате войны 1948 года 700 тыс. палестинцев были изгнаны. Сегодня в мире насчитывается более 7 млн палестинских беженцев, определенных как перемещенные лица и их потомки. Основное требование палестинцев на мирных переговорах – право на их возвращение. США защищают позицию Израиля, который отказывается даже рассматривать вопрос об этом праве палестинцев. Возвращение миллионов арабов сделает евреев в Израиле меньшинством. Сегодня общая численность населения Израиля составляет около 8 млн. человек, включая 1,5 млн. арабов. План предусматривает возможность приема 5000 беженцев каждый год на срок до десяти лет, всего 50 000 беженцев. Остальных беженцев, лишенных права возвращения, предлагается оставить в рамках "локальной интеграции" там, где они сейчас проживают.

В-третьих, ни одна из предыдущих администраций США не поддерживала аннексию Израилем Западного берега реки Иордан. Отказ от пересмотра границ был официальной политикой всех президентов США последних десятилетий. Сохранение территорий давало палестинцам надежду на государственность. Теперь же план Трампа перекраивает границы, чтобы предоставить Израилю больше земли на контролируемом палестинцами Западном берегу, где сейчас находится ряд еврейских поселений. Эти поселения являются незаконными, согласно международному праву, и не считаются частью Израиля. "Сделка века" изменит данное положение, предоставив израильтянам право аннексировать палестинские земли. Израилю обещано отдать всю долину реки Иордан. Фактически это закрывает для палестинцев вопрос о двух государствах.

В-четвертых, предлагается для обеспечения безопасности Израиля распустить ХАМАС. Как это можно сделать, неясно. Ведь потребуется отделить ХАМАС от политической структуры Газы; пока же палестинские группировки в Газе объединяются, чтобы противостоять плану Трампа.
Глава ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинские партии отложить все разногласия и сформировать единый фронт. ФАТХ в Газе поддержал призывы президента Палестины Махмуда Аббаса заблокировать сделку Трампа и возобновил требования о создании палестинского государства на основе границ 1967 года. Другой реакции ожидать было и нельзя, учитывая, что план Трампа предлагает палестинцам территорию, окруженную Израилем, лишенную вооруженных формирований и усеянную еврейскими поселениями.
По сути, Вашингтон хочет, чтобы палестинцы подписали капитуляцию и согласились с тем, что их будущее отдается в руки Америки и Израиля. Президент Палестины Махмуд Аббас отклонил "сделку века" практически сразу. Права и надежды палестинцев, сказал он, не продаются.
Ряд государств и международных организаций заявили, что им нужно время для оценки плана и подтвердили свою поддержку давнего международного консенсуса в пользу решения конфликта на основе границ 1967 года.
Практически повсеместно в плане Трампа отмечают серьезный изъян: отказ от консультаций с палестинцами при его подготовке. Из-за этого поле для дискуссий резко сузилось. Белый дом, по сути, предложил набор мер, призванных увековечить израильскую колонизацию палестинских земель и лишить палестинцев тех прав, которые у них еще сохранились. Это перманентная угроза миру.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что планирует аннексию Иорданской долины и всех поселений на Западном берегу уже в ближайшее время. Он вынесет этот вопрос на заседание кабинета 2 февраля. Согласно последнему опросу ведущего израильского аналитического центра INSS, почти половина израильтян-евреев выступают против односторонней аннексии Западного берега.

Источник - fondsk.ru
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