Узбеки помогут России решить проблемы и с демографией, и с Америкой, - "СП"

06:48 30.01.2020 29 января 2020



Попытка Кремля залатать дыры в экономике за счет мигрантов злит россиян



Сергей Аксенов



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Андрей Грозин

Владимир Лепехин



Накануне февральского визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в деле интеграции этой страны в ЕАЭС возникли проблемы. Похоже, Ташкент передумал сближаться с Москвой. Также против этого выступает Запад. А кроме того от интеграции не в восторге россияне, которые предвидят избыточную конкуренцию на рынке труда.



"Многие наши граждане работают в зарубежных странах. Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза, - цитирует "Форбс" слова Шавката Мирзиеева, сказанные 20 января на заседании Сената республики.

Спустя неделю министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов попытался сгладить ситуацию. По его словам, в эпоху глобализации интеграция - естественный процесс. Он напомнил, что его страна изучает положительные и отрицательные стороны вступления в ЕАЭС уже давно и примет решение "исходя, прежде всего, из интересов и чаяний нашего народа".



Настораживает, что колебания Ташкента случились одновременно с активизацией британских сетей в Узбекистане. Сообщается, что представители администрации Мирзиеева встретились с делегацией аналитического центра PRISM (Лондон). Темой встречи стала как раз интеграция в ЕАЭС. Британскую сторону интересовал возможный эффект от интеграции.

До этого перспектива вступления Узбекистана в ЕАЭС не понравилась министру торговли США Уилбуру Россу. Мол, будут трудности при вступлении в ВТО. Москву это так задело, что отвечал американскому министру тогдашний премьер Дмитрий Медведев лично. Неужели британцы и американцы вновь затеяли в Центральной Азии "Большую игру"?



Москва же все более очевидно "заигрывает" с Ташкентом, желая хотя бы сблизить его с ЕАЭС. А в идеале - добиться полноценного членства. Об этом свидетельствуют и некоторые преференции на рынке труда, которые были даны на опережение гражданам Узбекистана. Также о сближении Узбекистана с ЕАЭС с надеждой говорила после своего визита в Ташкент глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.



Вероятнее всего, для такого стремления российских властей существует целый ряд причин. Это и необходимость защиты от потенциальной исламистской угрозы с южного направления, и аппетиты российского бизнеса и желание решить проблемы российского рынка труда за счет миллионов молодых и неприхотливых мигрантов. В ЕАЭС им дадут те же трудовые права, что и у россиян.



Вот только высоты геополитики большинству малодоступны, а нехватка нормальных рабочих мест в обедневших регионах (указание Путина создать 25 млн. рабочих мест правительством выполнено не было) может превратить мигрантов из Средней Азии в наших злейших врагов. Тем более что после пенсионной реформы безработных на рынке труда станет все больше.



По данным статистики, население Узбекистана в последние десять лет прирастает со скоростью 680 тысяч человек в год. При этом средний прирост рабочих мест в республике за тот же период - 220 тысяч. То есть ежегодный прирост безработной молодежи в Узбекистане - 460 тысяч человек в год. Полмиллиона! В ЕАЭС почти все они приедут трудиться в Россию.



Таким образом, решая без сомнения важные внешнеполитические задачи, Кремль рискует создать масштабную внутреннюю проблему. Пока никаких признаков того, что власти это понимают, нет. Напротив, Путиным поставлена задача повысить адаптируемость трудовых мигрантов к российской жизни. Однако недавний миграционный кризис в Европе заставляет сомневаться в успехе этой затеи.



Названо время, когда в Московский регион придут морозы

Геополитические аспекты проблемы нам пояснил гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

- Узбекистан, как и вся Средняя Азия, до 2014−2015 года был сферой влияния Соединенных Штатов. Британцы тоже проявляли активность там, но не они были главными. А потом, с приходом Трампа, геополитическая конфигурация стала меняться. Американцы постепенно уходят из этой части постсоветского пространства, сосредотачиваясь на своем континенте.

Естественно, свято место пусто не бывает. Мы видим, как сюда активно приходит Китай. Для Китая Узбекистан - ключевая территория, потому что он находится между Туркменистаном - китайской сырьевой базой и Киргизией и Таджикистаном, где Пекин активно присутствует.

"СП": - А что Британия? Замечены их контакты с администрацией Мирзиеева…

- Сейчас они фрагментируются - одна часть британского истеблишмента ориентирована на Brexit и усиление влияния в блоке с Америкой, другая хочет, чтобы Лондон был самостоятельным игроком. В Центральной Азии они пытаются стать незаменимыми в пространстве между ЕАЭС и Китаем.

"СП": - Трудное положение у Ташкента…

- Объективно Узбекистан зависит от российского рынка. Поскольку только к нам можно сбывать продукцию его сельского хозяйства. Кроме того, есть ряд серьезных экономических проектов, которые Россия реализует в этой стране. В частности, в сфере энергетики.

Думаю, как только Трамп будет переизбран на второй срок и геополитическая ситуация стабилизируется, границы влияния основных сил в регионе будут более-менее понятны. Все зависит от тройки: Трамп, Путин и Си Цзиньипин. Тогда и выяснится, что достанется России.

Узбекистан, руководство которого осознало все эти новые тренды, теперь не может однозначно примкнуть к России или сделать прокитайский или еще какой-нибудь выбор. Для них многовекторная политика предпочтительнее. Будут крутиться между Россией и Китаем.



"СП": - Не ставит ли под угрозу острожная позиция Ташкента в отношении ЕАЭС наши оборонные дела в регионе?

- Кто сможет защитить Узбекистан от радикальных исламистов? Россия и Китай. Причем, Пекин в отличие от России, может даже завести туда армию. Например, в Таджикистане уже есть китайская военная база.

Но исламистская угроза более реальна не в Узбекистане, а в Туркменистане. А именно там сосредоточены интересы Китая и поэтому его военная активность более вероятна именно там. Ташкент же все еще находится в большей степени под защитой России и ОДКБ.

- Для России Узбекистан - это как Украина, только в центральноазиатском регионе, - говорит руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. - Это глубинная Азия, ключевое государство, с которым надо работать. Это на порядок более значимая страна, чем, например, Таджикистан. Без Ташкента никакие вопросы не решаются. Причем, неважно, о каких проектах идет речь: о российско- или китайско- или западноинтегрированных.

Для России Узбекистан важен и с военной точки зрения. Его армия в западных рейтингах стоит выше, чем армия Казахстана. Региональной безопасности без Ташкента не достигнуть. И с экономической, и с транспортной, и с геополитической точек зрения тоже. И с социальной. Там живут 33 млн. человек. Это огромный рынок, а за рынки сейчас в мире идет борьба. Узбеки ищут более приемлемых для своей экономики и общества условий партнерства, а Россия готова их предложить.

Однако, не все в России в восторге от такого "партнерства". О том, как оно выглядит в сфере трудовой миграции, нам рассказал работник одного из складов Подмосковья, житель города Долгопрудный Михаил Аниканов.



- У нас мигранты из Средней Азии работают грузчиками, комплектовщиками и иногда карщиками (водители электрокаров). Их там … (очень много - авт.). Больше половины от всего персонала.

"СП": - Почему так много?

- Они соглашаются работать на более жестких условиях. Например, я работаю день через день, с 7 утра до 10 вечера. То есть три смены в неделю. Эти же работают по такому же графику, но каждый день. С одним выходным в неделю по воскресеньям. Им надо побольше заработать, поэтому они соглашаются на ненормированный график.

При этом ставки у них ниже, чем у наших. Работая вдвое больше, узбеки получают примерно столько же. Это где-то 1200 рублей за смену. Итого 30 тысяч в месяц, может, чуть больше. Вкалывают, они будь здоров. Но зато у себя на родине с этими деньгами они почти богачи. Дома строят… Мне показывали фотки.

Еще одно их преимущество в том, что они не пьют. Правда, у них своя тема - насвай жуют.

"СП": - Почему тогда всех местных не заменят мигрантами?

- На некоторые позиции, видимо, не рискуют. Например, я работаю кладовщиком. Там материальная ответственность, пересчеты… И как они в документах расписываться будут? Для этого им нужен полностью легальный статус.

"СП": - Скоро сделают. Вот примут Узбекистан в ЕАЭС…

- Ох… По-хорошему их надо раз в год менять. А то со временем они привыкают и начинают наглеть.



"СП": - А где они живут? Там же на складе?

- Они живут недалеко от склада в частном секторе. Там есть жилые дома, кажется, даже без коммуникаций, там и живут группами. У них есть старшие, которые решают разные вопросы.

"СП": - Подобное замещение россиян мигрантами происходит везде в Подмосковье?

- Как везде - не знаю. Но, например, у нас в Долгопрудном тендер на перевозку пассажиров выиграла пришлая компания - из Домодедово. Там и водители, и кондукторы - из Азии. Маршрутов не знают - всем автобусом показываем им, где поворачивать, ездят наперегонки, кондукторы - наглые, билет давать отказываются.

Один такой водитель нам уже двоих "жмуров" сделал - влетел в остановку. Выяснилось, что он был эпилептик. Там все документы, даже медицинские, липовые. Как только они выиграли этот тендер? А наш городской парк с нормальными водителями вынужден теперь обслуживать другие города. Народ очень не доволен. Зачем нам такие нужны, Источник - svpressa.ru

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