Смерть "Аятоллы Майкла": Кто уничтожил агента ЦРУ, который ликвидировал Сулеймани? - А.Ситников

06:51 30.01.2020

История с крушением самолета спецназа США обрастает невероятными подробностями



Александр Ситников



27 января талибы* сделали сенсационное заявление. Они сообщили, что сбили в районе Садо-Хелуского района округа Дех Як Афганистана самолет E-11A спецназа США, выполнявший разведывательный полет над провинцией Газни. По одной версии, все находящиеся на борту офицеры ЦРУ, включая главу спецопераций на Ближнем Востоке Майкла Д’Андреа, погибли, по другой - двое находятся в тяжелом состоянии.



Чтобы не было сомнений, боевики приложили видео и снимки обломков самолета. Судя по фотографиям, задняя часть фюзеляжа уцелела, хотя и обгорела. Очевидно, летчики пытались посадить падающий самолет на склон горы. Шансы, что кто-то выжил, теоретически имеются. Возможно, талибы вводят американцев в заблуждение, чтобы иметь козыри в информационной войне. Впрочем, по более поздним сообщениям афганцы утверждают, что никто не спасся.



Вначале Пентагон отрицал новость из Афганистана, а потом генерал Дэвид Голдфейн, начальник штаба ВВС США, все-таки признался: "Похоже, мы потеряли самолет. Но мы не знаем статуса экипажа".



Ясно, что командование темнило, поскольку информирование в звездно-полосатой армии находится на самом высоком уровне. В Минобороны не раз хвастались, что знают о каждом чихе, а тут разбилась целая команда офицеров. Все это позволило ряду зарубежных СМИ предположить, что под удар попали важные птицы.

Агентство Рейтер сообщило, что американцы, прибыв на место крушение, извлекли из обломков сильно обгоревших людей. Они еще не идентифицированы, не говорится и о численности погибших. Талибы насчитали 7 тел.

Кое-какие сведения озвучил директор афганского Управления воздушного движения Гулам Масум Массуми. Он, в частности, сказал, что упавший самолет не относился к транспортникам или бомбардировщикам, а являлся специальным бортом для военных операций. Кстати, судя по информации из Космической энциклопедии, человек с таким именем был кандидатом несостоявшегося совместного советско-афганского космического полета, до этого окончил военное училище летчиков в Советском Союзе, а после изгнания талибов из Кабула служил командующим ВВС и ПВО Афганистана. Поэтому есть все основания полагать, что разбившийся борт был и впрямь был предназначен для специальных операций.



Известно также, что самолет BD-700 Global Express получил индекс Е-11А в 2009 году, когда на борту был установлен новый воздушный узел связи и ретранслятор BACN, предназначенный для сбора разведданных и передачи оперативно-тактических команд, включая управления ударными БПЛА. Такая же аппаратура стоит и на беспилотнике RQ-4B Block 20. Максимальная дальность потоковой связи со скоростью передачи 274 Мбит/с достигает 280 км. Именно такие характеристики обеспечивают точное наведение ракет, как это было во время атаки на иранского генерала Сулеймани, руководившего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).



По данным ВВС США самолеты Е-11А с бортовыми номерами 11−9001, 11−9355, 11−9358 и 12−9506 числятся в составе 451-го тактического воздушного узла связи, базирующегося в Кандагаре.

Был ли сбитый боевиками E-11A тем самым самолетом, который наводил ракеты на убитого главу КСИР, сказать невозможно, но хорошо осведомленный израильский портал Jerusalem Post осветил событие с гибелью самолета двойственно. Мол, маловероятно, что погибли офицеры ЦРУ, но все может быть.



Издание уведомляет своих читателей о том, что о смерти высокопоставленного офицера ЦРУ Майкла Д’Андреа, находившего на упавшем борту, впервые рассказали якобы разведчики российского ГРУ. А вслед за ними подхватили уже иранские СМИ.



Но в Иерусалиме в этой связи предполагают, что речь идет об известной уловке тегеранских газет ссылаться на российские источники, как самые достоверные в мире.

"Имя Майкла стало появляться в СМИ на языке фарси после убийства Сулеймани, когда статьи в Mehr News и Radio Farda утверждали, что именно он руководил операцией", - пишет Jerusalem Post. Тем не менее, не следует торопиться с выводами, поскольку Тегерану нужно отчитаться перед своим народом о возмездии. Таким образом уничтожение убийцы героя Персии закрывает черную страницу в ирано-американских отношениях. Значит, можно больше не атаковать базы США в Ираке и не злить Вашингтон.



Логика у Jerusalem Post имеется, но также известно, что именно КСИР обладает в Афганистане самой большой сетью своих преданных агентов. Иначе говоря, об упавшем E-11A персы, безусловно, знают больше, чем кто либо. Возможно, у них имеется информация о гибели американского супер агента, но есть и сомнения. Вот и вытащили на свет свой "источник в ГРУ".

К слову, в своем ролике о сбитом самолете боевики рассказывали об обгоревших документах, которые попали к ним руки.



Что касается персоны Д’Андреа, то в 2017 году тот был назначен главой спецопераций ЦРУ в Иране, "чтобы сигнализировать Тегерану о начале более жесткой позиции администрацией Трампа". Произошло это накануне выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного, как иранская ядерная сделка. Такую информацию распространила газета New York Times, которая впоследствии подверглась критики за разглашения сведений о тайном агенте.



Впрочем, и ранее американские СМИ сообщали об этом офицере ЦРУ, давая ему громкие клички "Принц тьмы" или "Аятолла Майкл". На заокеанских форумах ветеранов спецслужб пишут, что Д’Андреа заслужил славу талантливого (!) ликвидатора. В частности, именно ему присваивают убийство Имада Мугнии, бывшего начальника штаба Хезболлы, еще в 2008 году. Он также "охотился" за Усамой бен Ладаном и даже загнал "врага Америки" в угол. Все это дало основание считать что Д’Андреа является (или являлся) самой видной фигурой в ЦРУ США на Ближнем Востоке.



Обращает на себя внимание и тот факт, что в Иране буквально празднуют сбитый самолет и гибель "Принца тьмы". Если бы "Аятолла Майкл" был бы жив, его бы уже показали на американском ТВ.

Реакции от официальных властей США пока нет. Полковник Сонни Леггет, представитель американских сил в Афганистане, хоть подтвердил, что разбившийся самолет принадлежал армии США, но сказал, что причина крушения еще неизвестна, признаков, что катастрофа вызвана ракетной атакой талибов.



Отметим также, что в 2019 году ВВС США бомбили Афганистан особенно часто и жестоко, даже больше, чем 2 года назад, когда по приказу Трампа сбросили "крупнейший неядерный боеприпас" - "мать всех бомб". В свою очередь и талибы записали в свой актив ряд сбитых американских самолетов и БПЛА. Если на этом фоне выяснится, что погибли офицеры ЦРУ во главе с Д’Андреа, то Иран сможет передохнуть. Хотя бы потом, что, Сулеймани и впрямь отмщен.



* "Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.