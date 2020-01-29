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Три пути для национального проекта в Казахстане, - Г.Абишев
06:55 30.01.2020

Казахстан "Витязь на распутье" - картина Виктора Васнецова

Неконкурентоспособный национализм может похоронить мечты казахского народа на построение успешного общества. В связи с меняющейся демографической ситуацией в Казахстане смелеют сторонники националистических взглядов. В повестке национал-патриотов несколько вопросов. Для одних на первом месте вопрос развития казахского языка.

Предлагают исключить русский язык из Конституции РК, лишив его статуса официального, а также запретить принимать на государственную службу граждан, не владеющих государственным языком. Другие вслух мечтают о моноэтничном обществе, в котором "казах поможет казаху на казахской земле". Есть и алармисты с постколониальным синдромом, выражающие недоверие и ненависть к культурам окружающих великих держав, рассматривая их в качестве угрозы сохранению казахской культуры.

Несмотря на растущие национал-патриотические настроения, большая часть населения и политические элиты пока все же настроены толерантно к различным этносам и языкам, со скепсисом относясь к радикальной идеологии. Вопрос в том, является ли подобная стратегия более успешной? Ответ прост: учитывая международный исторический опыт и нынешнюю социально-культурную и геополитическую ситуацию в мире, межэтническая толерантность – самое оптимальное, чего может придерживаться Казахстан. Рассмотрим, в чем заключаются интересы казахского народа. Исторический проект "казахский народ" может быть успешно реализован посредством успешного государства Казахстан, так как этносы, не имеющие собственной государственности, обречены на догоняющее развитие.

Исходя из этого, иерархия ценностей проекта "казахский народ" такова: 1) Сохранение государственной независимости и территориальной целостности; 2) Экономическое благосостояние граждан; 3) Демократия и личные свободы; 4) Акторность на международной арене. При воплощении всех четырех целей можно будет говорить о том, что национальный проект состоялся, и нация добилась успеха. Стремясь к реализации стоящих перед историческим проектом "казахский народ" задач, можно выбрать один из трех путей.

Первый путь – путь безусловной межэтнической толерантности. Казахский народ создает государство Казахстан, в рамках которого строит политическую казахстанскую нацию на принципах не этноса, но гражданства. В рамках такого толерантного государства все этносы и языки имеют равные права, никто никого не притесняет, каждый развивает ту культуру, которую хочет развивать. Толерантная страна имеет сильное кадровое преимущество: в ней с большей охотой остаются профессионалы, в нее мигрируют профессионалы. Именно так и поступают англосаксы, включая США, Великобританию и Канаду: они буквально "пылесосят" мир, собирая самых талантливых и упорных специалистов. Те приезжают не только за высокими зарплатами и уровнем жизни, но и потому, что уверены – их никто не будет притеснять, они смогут спокойно следовать своей национальной культуре и не чувствовать себя порицаемыми местным обществом белыми воронами. Бояться исчезновения титульной культуры в условиях открытого толерантного общества Казахстану не стоит. Во-первых, казахская культура (в основном) и культуры других наиболее крупных этносов (в меньшей степени) получают и будут получать исключительную государственную поддержку, как законодательную, так и финансовую. Во-вторых, необходимо признать, что географически Казахстан далеко не самое привлекательно место на планете и при прочих равных условиях средний житель планеты предпочтет жить не в Казахстане, а где-нибудь в Европе, Северной Америке или Юго-Восточной Азии. В-третьих, демография: надо брать в расчет естественное желание людей жить в стране своих этнических предков, и относительно высокую рождаемость среди казахов в Казахстане. Другими словами, никаких чрезвычайных предпосылок нет: Казахстан является естественной государственной оболочкой казахского народа, ничто не угрожает ни его суверенитету, ни его культуре.

Таким образом, включаясь в режим открытого толерантного общества, казахский народ абсолютно ничем не рискует, но получает немало преимуществ. Можно резюмировать, что первый путь – путь великодушной нации, доброго хозяина, создающего комфортные условия для проживания всем, кто согласен ассоциировать себя с этим государством статусом гражданина. У этой великой нации нет комплексов неполноценности, ей нет необходимости доказывать свое величие, тыкая окружающим в лицо своей агрессивной идентичностью. Великая нация занимается развитием технологий, повышает уровень жизни населения, добивается равенства и социальной справедливости. Такой нации не интересно и не нужно выяснять, у кого какая этническая принадлежность, и кого и в чем нужно срочно ограничить в правах. Второй путь – сильный конкурентоспособный фоновый национализм. Эта форма национализма применяется сильными инженерными нациями, накопившими за века социальной эволюции опыта и знаний.

Суть в том, что можно обучить математике одного человека, десять, даже сто человек. Но быстро перековать целый народ со всей его сложной структурой взаимоотношений не получится. Тут должны быть задействованы множество элементов: профессиональные династии, мотивирующие политические и бизнес-истории, инженерная, научная и изобретательская традиция, законодательство и правоприменительная практика, менталитет народных масс. По-настоящему конкурентоспособная нация никого не гонит, но заполняет собою все пустоты таким образом, что чужакам чрезвычайно тяжело найти себе место в этом обществе. Но самое главное – моноэтническое общество конкурентоспособного национализма никак существенно не страдает, даже закрывая все шлюзы для иностранцев, оно работает эффективно по всем направлениям, включая науку, образование, здравоохранение, производство и прочие сферы. В качестве примера конкурентоспособных национализмов можно привести Японию и Израиль. И наконец, третий путь – неконкурентоспособный национализм.

Настоящий здравомыслящий казахский патриот сумеет признать, что казахский народ в силу своей истории пока не смог вырасти в условно-независимую (абсолютно независимых наций в мире, скорее всего, и нет) инженерную нацию. Проведем мысленный эксперимент: представим, что каждая страна в мире отправлена на отдельную планету без возможности связаться с остальными. Какая из наций сможет построить на своей планете технологически развитую высококультурную демократическую цивилизацию в обозримые сроки? Вероятно, этого смогут добиться американцы, британцы, немцы, японцы, израильтяне, французы, канадцы. Быть может – корейцы, итальянцы, шведы, китайцы, индусы. Утверждать, что этого уже сейчас смогут добиться казахи, можно – звучит чрезвычайно патриотично и радует слух любого потомка Жанибека и Керея, Абая и Шокана, но все же это утверждение далеко от истины. Казахам еще предстоят годы напряженной работы. Необходимо переработать общественное сознание, деактивировать архаизирующие программы народного менталитета, накопить инженерные традиции, запустить импульс модернизационной массовой идеологии. В настоящий момент Казахстан не скатывается в направлении Зимбабве благодаря нескольким подпоркам: остатки советских кадров, доступ к массиву информации на русском, а теперь и английском языках, интерес к казахстанским полезным ресурсам со стороны транснациональных корпораций, позволяющий получить доступ к международным знаниям. К этому же списку можно добавить программы обучения и повышения квалификации за рубежом ("Болашак"). От всего перечисленного не нужно отказываться, в яростном порыве требуя сделать Казахстан казахской страной для казахов, говорящих исключительно на казахском языке. Отказавшись, Казахстан начнет стремительно стагнировать, а казахский народ не сможет реализовать исторической проект великой казахской нации. Безапелляционное "говорите только по-казахски" и "Казахстан для казахов" выпячивает национальный вопрос на первое место, снижая эффективность естественного социального отбора, меритократии и профессионализма. В завершении: никакая сытая жизнь не стоит независимости целого народа. Казахстан должен всегда быть независимым государством, выступая защитной оболочкой казахского народа в бурном потоке истории. Однако, это не означает, что казахи должны уподобляться народам с зашкаливающим уровнем национализма или шовинизма.

Можно и нужно строить толерантное, комфортное для всех этнических групп общество, учиться и перенимать других народов все полезное. Казахстан, если собирается добиться успеха, должен выбрать один их двух путей. Построение гражданской политической нации без жесткой привязки к этносу – этим можно заниматься уже сейчас, причем, очевидно, что на этих условиях страна мягче интегрируется в современную глобальную либеральную систему, борющуюся со всеми формами дискриминаций и предрассудков. Построение сильного конкурентоспособного мононационального государства тоже возможно, но для этого придется потрудиться еще несколько десятилетий. Третий же путь, неконкурентоспособный национализм, приведет Казахстан только краху.

29.01.2020
Газиз Абишев

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580356500
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