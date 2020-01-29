 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 29.01.2020
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В Самарканде массово мед-обследуют безнравственных школьниц
07:00 30.01.2020

В Самарканде школьниц начали массово обследовать после беременности сразу трех учениц

В Тайлакском районе Самаркандской области забеременели три школьницы, однако районный отдел народного образования пытается скрыть эту информацию от общественности. Об этом сообщил один из сотрудников Самаркандского областного управления здравоохранения.
По словам сотрудника Самаркандского областного управления здравоохранения, пожелавшего остаться анонимным, школьниц в Тайлакском районе в экстренном и принудительном порядке отправляют на УЗИ.
– Это началось после того, как в Тайлакском районе увеличились случаи беременности среди школьниц. Недавно стало известно о беременности трех несовершеннолетних девочек. Поэтому местные власти дали указание в экстренном и принудительном порядке отправить всех школьниц на УЗИ, – говорит собеседник.
Эту информацию подтвердила учительница школы, в которой училась одна из забеременевших девочек.
– В нашей школе провели собрание по данному инциденту. Среди школьниц обнаружили нескольких беременных девочек, но их точное количество неизвестно. Сейчас одну из беременных школьниц выдают замуж всей махаллей. Об остальном нам ничего неизвестно, – сказала учительница.
В телефонном разговоре представитель администрации (хокимията) Тайлакского района уклонился от прямого ответа на вопрос о точном количестве беременных среди несовершеннолетних девочек, но вместе с тем не стал опровергать информацию о трех беременных школьницах.
– Эти девочки в возрасте 17 и 17,5 лет. С 1 сентября прошлого года в Узбекистане девочкам вступать в брак разрешается с 18 лет. Поэтому их скоро выдадут замуж. Девочки вступили в половые отношения по собственной воле, никто их не принуждал. Информация о том, что остальных школьниц массово отправляют на УЗИ для того, чтобы определить, беременны они или нет, не соответствует действительности. Они проходят обычный медосмотр, который мы проводим раз в полгода. Сейчас УЗИ делают ученицам 7-8-9 классов, – сказал местный чиновник.
В последнее время в Узбекистане участились случаи беременности среди несовершеннолетних девочек.
Во время одного из своих выступлений председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева сообщила о том, что по всей республике только в первые 6 месяцев 2019-го было зафиксировано 46 случаев беременности несовершеннолетних девушек, а за аналогический период прошлого года – 32 случая.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580356800
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