Мирзиеев уволил "младшенькую" из своих глав-пиарщиков. Саида, спрячь личико

07:15 30.01.2020

Комил Алламжонов и Саида Мирзияева покинули АИМК



29 января директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АИМК) Комил Алламжонов и заместитель директора Саида Мирзияева покинули свои посты по собственному желанию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба АИМК.



В тот же день и. о. директора Агентства информации и массовых коммуникаций был назначен Дилшод Мадрахимович Саиджанов, до этого работавший замдиректора АИМК.



Сообщается, что 29 января на расширенном заседании в агентстве под председательством главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова Комил Алламжонов и Саида Мирзияева объявили, что подали заявления в Администрацию президента о планах продолжить работу в негосударственном секторе. Администрация рассмотрела и удовлетворила эти обращения.



Комил Алламжонов возглавил АИМК с 4 февраля 2019 года, а Саида Мирзияева, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзияева, работала замдиректора с апреля прошлого года.