 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.01.2020
07:19  Мятежные адайцы требуют повторно расследовать силовое подавление забастовки Казнефтяников в 2011 году
07:15  Мирзиеев уволил "младшенькую" из своих глав-пиарщиков. Саида, спрячь личико
07:09  Заразила жаба гадюку. Си и коронавирус. Чем обернется эпидемия для руководства Китая, - Фонд Карнеги
07:00  В Самарканде массово мед-обследуют безнравственных школьниц
06:55  Три пути для национального проекта в Казахстане, - Г.Абишев
06:51  Смерть "Аятоллы Майкла": Кто уничтожил агента ЦРУ, который ликвидировал Сулеймани? - А.Ситников
06:48  Узбеки помогут России решить проблемы и с демографией, и с Америкой, - "СП"

06:45  Трамп продиктовал палестинцам условия сдачи Израилю, - Н.Бобкин
06:43  КазБезЭлита-2. Коррупционеры порой умеют работать лучше честных чиновников, - Д.Ашимбаев
06:12  В снежки! В Нур-Султане закрыли школы из-за холодов и снегопадов
05:28  В Алматы новый главный полицай - полковник Таймерденов
00:59  Главу департамента госдоходов по Атырауской области Казахстана поймали "на системной коррупции"
00:41  Узбекистан Мирзиеева. Холуи и холуйство, - Б.Мусаев
00:32  "Сбережение бюрократии" вместо сбережения народа. РосЭлитка, - С.Лесков
00:18  Вашингтон пытается подорвать китайско-пакистанский альянс, - В.Скосырев
00:16  Коронавирус поразил мировую экономику. Нефтедобычу ждет новое сокращение
00:13  Эрдоган ставит Путину последний "ультиматум" по Сирии
00:10  Агуша кушай. Младо-янычар Елбасы запихали в руководство КазГосХолдинга "Байтерек"
00:09  ЕАЭС и СНГ в рос-правительстве будет курировать самый малоизвестный вице-премьер - кибернетик Оверчук
00:05  В Грузии заявили о связи Саакашвили с... "Исламским государством"
00:04  Противники Трампа играют ва-банк, - "НГ"
00:02  Зачем западным элитам понадобился Тибет и чем это может грозить? - Д.Уськов
Среда, 29.01.2020
22:28  В Ираке разбился очередной американский военно-транспортный самолет - есть жертвы
21:17  Узбекистан вернет лотерею "Спортлото" для дополнительного финансирования спорта
21:10  Белоусов, Дюмин… Москва гадает о "преемниках", - "СП"
20:11  Мирзиеев озадачил УзбМинтранс. Надо "полностью пересмотреть свою транзитную политику"
19:29  Путин готовит Россию к смене президента, - М.Мошкин
19:22  Трамп дарит Палестину Нетаньяху: откровенное предательство арабов, - "Al-Akhbar"
18:41  Foreign Affairs: сумерки финансовой империи Америки
18:38  Китайский вирус стимулирует резкое подорожание золота
18:29  Узбекский "Капиталбанк" возглавил Алишер Мирзаев
17:45  Путин уволил главу Чувашии Игнатьева. За идиотизм
17:21  В Оше задержали, дактилоскопировали и... отпустили лидера ОПГ Дженго (Досонова). Обещал исправиться?
17:19  В Москве оперативно изловили кыргыза флудившего в сеть о коронавирусе в Кыргызстане
17:05  Умер известный кыргызский журналист Эрнис Асек уулу (главред "Асабы", "Агыма" и пр.)
14:41  Территория безлюдья: почему вымирают постсоветские страны, - И.Кармазин
14:34  "Где туркмен - там нет мира": русские офицеры о текинцах в XIX веке
14:31  За гражданством России толпится народ. Особенно из Украины, Казахстана и Таджикистана
14:30  Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против 2019-nCoV
14:19  Нетаньяху и Трамп объявили о новом плане мира/войны, - А.Эскин
14:06  КазПравосуд. Гендиректора "KMG EP-Catering" Киялбаев осужден за коррупцию к... штрафу в 56 млн тенге
14:02  Ак-Су. Кыргызская молодежь требует выдать им земельные участки. Купить не пробовали?
13:56  Тадж"Богослов" Хайриддин Абдулло уверяет, что его пытками заставили сознаться в терроризме
13:54  Перебои со светом вырубили ТВ в Узбекистане. Жгем лучину, теснее к костровищу...
13:27  Новым главным СанВрачом Киргизии назначен Толо Исаков (вместо Чечейбаева)
12:56  Подводные диверсанты оставили армию Асада без топлива, - В.Мухин
12:53  Нужен ли Ташкенту Евразийский союз с его "червоточинкой"? - И.Джорбенадзе
11:48  У себя дома умер от разрыва сердца спасшийся 2-й пилот разбившегося под Алматы "фокера"
11:35  Алматинский мажор Алибек Бакаев стал послом Казахстана "при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты"
10:48  Коронавирус бросает вызов миру, - Der Spiegel
10:47  Как Путин перехитрил Трампа в Венесуэле, - Wall Street Journal
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Мятежные адайцы требуют повторно расследовать силовое подавление забастовки Казнефтяников в 2011 году
07:19 30.01.2020

Жанаозенцы требуют повторно расследовать силовое подавление забастовки нефтяников в 2011 году

Жители Жанаозена Мангистауской области обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с письмом, в котором потребовали установить лицо, отдавшее приказ о расстреле мирной забастовки нефтяников в декабре 2011 года.
Обращение подписали более 100 человек - члены семей погибших в Жанаозенских событиях, раненые, ставшие инвалидами, несправедливо осужденные после трагических событий, схваченные силовиками и подвергавшиеся пыткам и насилию под стражей граждане - жители города и нефтяники.

Чтобы передать обращение в администрацию президента, в столицу из Жанаозена прибыли двое жителей - Нурлыбек Нургалиев и Муратбай Жумагалиев. Они говорят, что после безуспешных обращений к Нурсултану Назарбаеву решили обратиться к пришедшему ему на смену Токаеву.
"Ключевым в Жанаозенских событиях является стрельба полиции по безоружным людям", - говорится в обращении, текст которого представлен на казахском языке. Авторы обращения указывают, что полиция построена по принципу иерархии и подчинена министру внутренних дел: "То есть применение огнестрельного оружия против народа могло осуществляться только по приказу. Одним словом, кто дал такой приказ?" В тексте отмечено, что без привлечения виновных к ответственности ситуация в Жанаозене не будет стабильной.

Также в обращении содержится требование предоставить особый статус родственникам жертв и пострадавшим во время Жанаозенских событий. "Кто разрешил открыть огонь в 2011 году? Пускай этот вопрос вновь рассмотрят и выплатят моральную компенсацию нефтяникам, семь месяцев находившимся на забастовке, а семьям погибших или пострадавших предоставят статус. Такие требования ставим. Надеемся, что господин Токаев выполнит их", - говорит Муратбай Жумагалиев.

По словам Нурлыбека Нургалиева, который был ранен в горло во время Жанаозенских событий 2011 года, они подали также обращение в Генеральную прокуратуру, в котором потребовали пересмотреть дело жанаозенского активиста Ержана Елшибаева, одного из лидеров протестов безработных в 2019 году в моногороде в нефтедобывающей Мангистауской области. В конце прошлого года Елшибаева приговорили к пяти годам тюрьмы по рапорту полицейского по инциденту с дракой двухлетней давности, не связанному с протестами. Елшибаев, который отверг предъявленные ему обвинения, казахстанским экспертным сообществом признан политическим заключенным.

В канцелярии обращение приняли, но порекомендовали обратиться туда через три дня, чтобы узнать, кто из сотрудников занимается этим обращением.
16 декабря 2011 года в городе Жанаозене Мангистауской области полиция открыла огонь по бастовавшим в течение нескольких месяцев нефтяникам. 17 декабря волнения произошли на станции Шетпе. В результате этих событий, по официальным данным, погибли 17 человек и свыше ста ранены. В связи с данными событиями по обвинению "в организации массовых беспорядков" к суду были привлечены 37 человек. В июне 2012 года 13 из них получили сроки лишения свободы от трех до семи лет. Трое из 37 нефтяников были полностью оправданы, 21 человек - осужден условно.

Позднее правительство Казахстана выплатило раненым компенсацию в размере 500 тысяч тенге, семьям погибших - по одному миллиону тенге. Некоторые раненые не получили полагающуюся компенсацию.
28 мая 2012 года суд города Актау приговорил пятерых сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий во время Жанаозенских событий, в ходе которых погибли люди, к тюремным срокам от пяти до семи лет. Все осужденные полицейские были освобождены раньше срока.

В 2011 году МВД возглавлял Калмуханбет Касымов. В феврале прошлого года он получил назначение в Совет безопасности Казахстана, пожизненным председателем которого является Нурсултан Назарбаев. В середине нынешнего января 62-летний Калмуханбет Касымов был освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана и назначен начальником службы государственной охраны.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580357940
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Елбасы встретился с Председателем Высшего Судебного Совета Талгатом Донаковым
- Кадровые перестановки
- Коррупционеры порой умеют работать лучше честных чиновников - Ашимбаев
- Крымбек Кушербаев открыл торжества по случаю юбилея аль-Фараби в Алматы
- МВК при Правительстве РК приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса в РК
- Казахстан прощается с добротным образованием
- "Ак жол": Включение аэропорта Актобе в режим "открытого неба" приведет к доступности авиаперелетов для населения и развитию туризма
- "Казахстану пора объединяться с Россией" - эксперт
- Казахстанская делегация приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  