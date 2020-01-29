Мятежные адайцы требуют повторно расследовать силовое подавление забастовки Казнефтяников в 2011 году

07:19 30.01.2020

Жанаозенцы требуют повторно расследовать силовое подавление забастовки нефтяников в 2011 году



Жители Жанаозена Мангистауской области обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с письмом, в котором потребовали установить лицо, отдавшее приказ о расстреле мирной забастовки нефтяников в декабре 2011 года.

Обращение подписали более 100 человек - члены семей погибших в Жанаозенских событиях, раненые, ставшие инвалидами, несправедливо осужденные после трагических событий, схваченные силовиками и подвергавшиеся пыткам и насилию под стражей граждане - жители города и нефтяники.



Чтобы передать обращение в администрацию президента, в столицу из Жанаозена прибыли двое жителей - Нурлыбек Нургалиев и Муратбай Жумагалиев. Они говорят, что после безуспешных обращений к Нурсултану Назарбаеву решили обратиться к пришедшему ему на смену Токаеву.

"Ключевым в Жанаозенских событиях является стрельба полиции по безоружным людям", - говорится в обращении, текст которого представлен на казахском языке. Авторы обращения указывают, что полиция построена по принципу иерархии и подчинена министру внутренних дел: "То есть применение огнестрельного оружия против народа могло осуществляться только по приказу. Одним словом, кто дал такой приказ?" В тексте отмечено, что без привлечения виновных к ответственности ситуация в Жанаозене не будет стабильной.



Также в обращении содержится требование предоставить особый статус родственникам жертв и пострадавшим во время Жанаозенских событий. "Кто разрешил открыть огонь в 2011 году? Пускай этот вопрос вновь рассмотрят и выплатят моральную компенсацию нефтяникам, семь месяцев находившимся на забастовке, а семьям погибших или пострадавших предоставят статус. Такие требования ставим. Надеемся, что господин Токаев выполнит их", - говорит Муратбай Жумагалиев.



По словам Нурлыбека Нургалиева, который был ранен в горло во время Жанаозенских событий 2011 года, они подали также обращение в Генеральную прокуратуру, в котором потребовали пересмотреть дело жанаозенского активиста Ержана Елшибаева, одного из лидеров протестов безработных в 2019 году в моногороде в нефтедобывающей Мангистауской области. В конце прошлого года Елшибаева приговорили к пяти годам тюрьмы по рапорту полицейского по инциденту с дракой двухлетней давности, не связанному с протестами. Елшибаев, который отверг предъявленные ему обвинения, казахстанским экспертным сообществом признан политическим заключенным.



В канцелярии обращение приняли, но порекомендовали обратиться туда через три дня, чтобы узнать, кто из сотрудников занимается этим обращением.

16 декабря 2011 года в городе Жанаозене Мангистауской области полиция открыла огонь по бастовавшим в течение нескольких месяцев нефтяникам. 17 декабря волнения произошли на станции Шетпе. В результате этих событий, по официальным данным, погибли 17 человек и свыше ста ранены. В связи с данными событиями по обвинению "в организации массовых беспорядков" к суду были привлечены 37 человек. В июне 2012 года 13 из них получили сроки лишения свободы от трех до семи лет. Трое из 37 нефтяников были полностью оправданы, 21 человек - осужден условно.



Позднее правительство Казахстана выплатило раненым компенсацию в размере 500 тысяч тенге, семьям погибших - по одному миллиону тенге. Некоторые раненые не получили полагающуюся компенсацию.

28 мая 2012 года суд города Актау приговорил пятерых сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий во время Жанаозенских событий, в ходе которых погибли люди, к тюремным срокам от пяти до семи лет. Все осужденные полицейские были освобождены раньше срока.



В 2011 году МВД возглавлял Калмуханбет Касымов. В феврале прошлого года он получил назначение в Совет безопасности Казахстана, пожизненным председателем которого является Нурсултан Назарбаев. В середине нынешнего января 62-летний Калмуханбет Касымов был освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана и назначен начальником службы государственной охраны.