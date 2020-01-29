В Армении сцепились ветви власти. Пашинян развалил и запутал, все что смог, - "Къ"

11:50 30.01.2020

В Армении сцепились ветви власти



Глава Конституционного суда готовит иск против премьер-министра Никола Пашиняна



Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян решил подать в суд на премьер-министра Никола Пашиняна. Причиной стало заявление премьера о том, что господин Товмасян, назначенный на свой пост еще до "бархатной революции" 2018 года, предлагал ему свое содействие в реализации политического курса. В качестве доказательства премьер продемонстрировал дорогую ручку, которую ему якобы подарил Грайр Товмасян, чтобы добиться расположения. При этом армянский премьер фактически признал политическую составляющую давления на председателя КС, который остался последним независимым от Никола Пашиняна представителем старых элит на столь высокой должности.



Противостояние между Николом Пашиняном и его главным политическим оппонентом внутри политической системы Армении - главой Конституционного суда Грайром Товмасяном вышло на новый уровень. Как стало известно вечером 26 января, господин Товмасян поручил своим адвокатам подготовить иск против главы правительства, которого обвиняет в клевете.



Причиной такого шага стали слова Никола Пашиняна, сказанные во время многочасовой пресс-конференции 25 января. "Начиная с мая 2018 года сперва ежедневно, а затем еженедельно и ежемесячно Грайр Товмасян предлагал мне свои услуги,- сказал армянский премьер.- Он говорил, что поскольку является автором текста конституции, то может рассказать мне обо всех преградах и вместе мы можем что-то сделать".



Но с этими предложениями он был послан в соответствующее место, потому что у меня никогда не было, нет и не будет желания сотрудничать с представителями коррумпированного режима",- заявил господин Пашинян.



Напомним, что Никол Пашинян пришел к власти после событий весны 2018 года, которые он сам называет "бархатной революцией". Тогда после продолжительных протестов в Ереване Серж Саргсян, который до этого в течение двух сроков был президентом Армении, а после конституционной реформы де-факто сохранил всю полноту власти на должности премьера, ушел в отставку. Новым премьером стал господин Пашинян, однако, чтобы получить в свои руки реальные полномочия, ему пришлось заменить руководителей практически всех ведомств и провести досрочные парламентские выборы.



Остался, пожалуй, лишь глава КС Грайр Товмасян, возможности сместить которого нет ни у премьера, ни у лояльного ему парламента. Лишить главу КС должности могут только сами судьи, которые его избирали. Однако и этот сценарий оказался неудачным. В октябре прошлого года парламент Армении по инициативе правящего блока "Мой шаг" обратился в Конституционный суд с предложением лишить Грайра Товмасяна полномочий, но суд ответил отказом.



При этом господин Товмасян своими поступками показывает, что не желает быть подконтрольным нынешним властям.



Никол Пашинян не скрывает раздражения по этому поводу. "Основной целью конституционных изменений должно быть приведение судебной системы в соответствие с сегодняшними политическими реалиями: властью народа и верховенством права",- заявил он, в частности, на пресс-конференции 25 января.



В контексте борьбы старых и новых элит рассматривают и нынешний скандал. Как только господин Пашинян заявил, что Грайр Товмасян предлагал ему вступить в сговор, адвокат главы КС Амрам Макинян опубликовал на странице в Facebook ультиматум: если в течение 20 дней премьер не подкрепит свои слова доказательствами, на него составят иск.



Как бывший президент Армении доказал в Конституционном суде незаконность УПК



Но ждать так долго не пришлось. В качестве доказательства своих слов господин Пашинян опубликовал в Facebook фотографию ручки фирмы Korloff. По словам премьера, ручку ему дал Грайр Товмасян, когда у него не оказалось своей на заседании Совета попечителей всеармянского фонда "Айастан" в мае 2018 года. После мероприятия Никол Пашинян хотел вернуть ручку владельцу, но глава КС отказался принимать ее назад. "Долгое время размышлял о том, выбросить ее или нет,- написал армянский премьер.- В конце концов решил оставить как свидетельство самого странного проявления заискивания и лести". Отметим, что цены на ручки Korloff начинаются от 10 тыс. рублей.



Странной господин Пашинян счел и манеру общения Грайра Товмасяна. "Он говорил исключительно "господин Пашинян джан", "господин премьер-министр джан"",- продолжил армянский премьер. С армянского языка слово "джан" можно перевести как "дорогой", оно используется, когда говорящий хочет продемонстрировать теплые чувства и уважение к собеседнику. Кроме того, Грайр Товмасян якобы посчитал нужным отметить, что его тесть - уроженец Иджевана, как и Никол Пашинян. "В стране, имеющей традиции кланового управления, это важная деталь. Что это, если не предложение о предоставлении собственных услуг в обмен на сохранение должности?" - рассудил премьер Армении.



Вскоре после публикации поста адвокат Грайра Товмасяна заявил, что его клиент попросил подготовить иск немедленно.



Однако Никола Пашиняна это не остановило, и он продолжил обвинять главу Конституционного суда - но уже в участии в подготовке "гибридного переворота", который, правда, успешно предотвратили полиция и Служба национальной безопасности страны. Подробностей того, что именно готовилось заговорщиками, господин Пашинян не привел.



Против Грайра Товмасяна уже заведено два уголовных дела - по поводу превышения полномочий на посту министра юстиции и по поводу фальсификаций при избрании на нынешний пост (главу КС выбирают сами судьи). Кроме того, еще в декабре прошлого года парламент Армении принял поправки к закону "О Конституционном суде". Согласно ним, если нынешние судьи КС до 31 января 2020 года уйдут в отставку, то вплоть до истечения изначального срока своих полномочий они будут получать пенсию в размере своей зарплаты. Вероятно, расчет властей заключался в том, что верные Грайру Товмасяну предпочтут отказаться от политического противостояния в обмен на безбедное будущее, а те, что придут вместо них,- все же отправят главу КС в отставку. Эта законодательная инициатива подверглась резкой критике парламентской оппозиции, которая расценила ее как узаконенную попытку подкупа судей Конституционного суда. Впрочем, воспользоваться предложением на сегодняшний день никто не захотел.



Айк Халатян, Ереван; Кирилл Кривошеев