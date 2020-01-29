Сдавай, тасуй... Новая колода В.Путина, - В.Катасонов

11:52 30.01.2020

Новая колода

технический премьер и карт-бланш Белоусова



Валентин Катасонов



На моей памяти правительства России, не говоря уже об отдельных министрах, менялись уже не раз и не два. Но все это были смены персоналий и каких-то нюансов общего курса, который в течение последних 30 лет остается неизменным. Поэтому у меня накопился очень серьезный скепсис, который можно передать известными словами Ивана Андреевича Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!"



Правда, должен сказать, что нынешняя перестановка все-таки отличается от предыдущих, потому что в Белом доме появилось несколько новых и совершенно неизвестных фигур. Раньше министерские посты занимали, в основном, люди известные, так сказать, "из одной либеральной колоды", а сейчас такого сказать нельзя.



Что касается фигуры нового премьер-министра, Михаила Мишустина, то, с моей точки зрения, это действительно технический премьер, поскольку он уже зарекомендовал себя как прекрасный исполнитель на посту главы ФНС. Но у меня сильные подозрения, что он вряд ли сможет "вытянуть" российскую экономику. Все-таки он - профессиональный налоговик, мытарь. Я тут слово "мытарь" использую без всяких негативных коннотаций. Да, это человек, который действительно хорошо умеет собирать налоги. Очень хорошо. Я не раз встречал и в отечественных, и в зарубежных источниках высокую оценку деятельности Мишустина на этом посту, что созданная им налоговая система по своей технологической "начинке" и эффективности превосходит даже аналоги в некоторых западных странах.



Но, как известно, наши недостатки являются продолжением наших достоинств. Одно дело - эффективно собирать деньги, а совсем другое - эффективно их расходовать.



Последнее никогда в обязанности Мишустина не входило. Да, он одновременно - и специалист в области цифровой экономики, компьютерщик, "айтишник". И не будет ли он под предлогом совершенствования налоговой системы заниматься выстраиванием и достраиванием системы "электронно-банковского концлагеря" - большой вопрос. Я разговаривал с некоторыми предпринимателями, которые тоже опасаются, что именно это и произойдет. Ведь централизованный сбор информации по любым активам и движению этих активов, который уже заявлен одним из приоритетов нового правительства, может стать шагом к "электронно-банковскому концлагерю", о проекте и реализации которого я постоянно пишу. То есть в данном случае благими намерениями опять будет вымощена дорога в ад.



Что касается других фигур в составе правительства, то я сейчас не очень склонен их обсуждать. Хотя, конечно, первый вице-премьер Андрей Белоусов во многом действительно отличается от предыдущего первого вице-премьера и, можно сказать, даже является его противоположностью. Антон Германович Силуанов - больше финансист, бухгалтер, счетовод, для него важна денежная сторона экономики в рамках отчетного периода. А Андрей Рэмович Белоусов в этом плане - больше экономист, стратег, который мыслит в категориях реального производства, технологических цепочек по созданию конечного продукта. Не знаю, есть ли у него карт-бланш для того, чтобы действительно усилить роль государства в управлении экономикой и ориентации всей экономической системы на национальные интересы нашей страны. Но очевидно, что он хотя бы будет стараться это делать, как-то наращивать и перераспределять общественное богатство в пользу государства и населения России. Мы же помним попытки Белоусова обложить дополнительными налогами и сборами наших олигархов. Это было в 2019 году, и та его попытка не очень-то удалась, поскольку наткнулась на совместное противодействие "большого бизнеса" и правительства. Может быть, сейчас у него появятся дополнительные полномочия, дополнительный административный ресурс для того, чтобы прежние планы осуществить в нужном объеме и нужных формах.



Думаю, что все-таки Белоусов в данном отношении заручился какой-то поддержкой со стороны Путина, который, несмотря на слова о том, что либеральная идея себя исчерпала, тем не менее, был и остается экономическим либералом, и ряд отправленных в отставку министров из правительства Медведева перевел в президентскую Администрацию - так сказать, в резерв на переформирование. Или чтобы держать их близко и не отпускать от себя куда-нибудь "в оппозицию" накануне больших перемен.