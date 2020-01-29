 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мишустин едет в Казахстан "перезапускать" ЕАЭС. Перезапускалка не отвалится?
16:17 30.01.2020

Новый премьер займется обновлением отношений с соседями.

Михаил Мишустин, недавно занявший пост главы правительства России, в ближайшее время совершит первую зарубежную поездку в новом качестве. 31 января премьер-министр посетит Казахстан, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, пишет news.ru.

Сама по себе эта поездка - наглядное свидетельство того, что новый глава кабмина активно займется не только решением внутренних экономических проблем России, но и попытается "перезапустить" ее отношения с соседями.

Ожидается, что в ходе заседания Совета его члены обсудят, в частности, переход к расчету в национальных валютах государств - участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнейшую интеграцию в рамках объединения. Президент РФ Владимир Путин, выступая в декабре в ходе прямой линии, достаточно высоко оценил интеграционные процессы в ЕАЭС, - очевидно, это направление станет одним из ключевых и в работе нового премьера.

Показательно, что за несколько дней до визита в Казахстан Мишустин провел совещание о приоритетных задачах в рамках Евразийской экономической интеграции. Как отмечается на сайте российского правительства, участники встречи приняли "конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе".

На данный момент в ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан (а также Молдавия на правах наблюдателя). В качестве наблюдателя к объединению может в ближайшее время примкнуть и Узбекистан, руководство которого уже неоднократно заявляло о заинтересованности в возможности вступления с Союз.
Как отметил директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, задача Мишустина в этих условиях - "перезапустить" сотрудничество стран - участниц ЕАЭС, которое при Дмитрии Медведеве застопорилось. Новому же премьеру, вероятно, поможет его опыт работы на посту руководителя российской Федеральной налоговой службы, считает аналитик.

Сам по себе этот визит - демонстрация внешнеполитических приоритетов Москвы. Казахстан - стратегический союзник и главный экономический партнер России. Если посмотреть на несырьевой экспорт, то это крайне важное для нашего государства направление. Российская сторона поставляет туда многие промышленные товары, таким образом Казахстан органически является частью евразийской экономики и одним из столпов ЕАЭС. Визит Мишустина, по всей видимости, должен придать новый импульс двусторонним связям, поскольку не секрет, что при Медведеве не только экономика России, но и отношения внутри Евразийского союза претерпели определенный застой, накопились проблемы, которые необходимо оперативно решать, - сказал Юрий Солозобов, директор международных проектов Института национальной стратегии России.

Среди них, например, вопросы фитосанитарного контроля, различные ограничения, касающиеся ввозимых товаров, и т. д. Все это, отмечает Солозобов, может показаться незначительным с точки зрения большой политики, но это бьет по карманам простых граждан и вносит нервозность в межгосударственные отношения: у некоторых возникает ощущение, будто Россия в евразийском проекте "подминает под себя", не учитывая мнения своих партнеров.

Эти проблемы и надо разрешать. На мой взгляд, необходима ревизия всех экономических отношений внутри ЕАЭС. Должны быть четкие правила, которые позволили бы большому общему рынку развиваться, - сказал эксперт.

В этом плане Мишустин как налоговик, человек, обладающий объективной информацией, может придать двусторонним отношениям прагматизм и рациональность, заключил Солозобов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580390220
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