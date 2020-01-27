Глобальная экономика без подушки безопасности, - Стивен Роуч

16:18 30.01.2020

Мировая экономика находится в опасной ситуации, уверен автор статьи. Анализируя данные статистики за 2019 год, он указывает, что глобальная экономика замедлилась почти до скорости сваливания в пике, а резкое сокращение международной торговли уже не обеспечивает ей надежную подушку безопасности.

Project Syndicate (США): глобальная экономика без подушки безопасности



Стивен С. Роуч (Stephen S. Roach),

Нью-Хейвен - Лишь сейчас, после появления полной статистики за 2019 год, мы начинаем осознавать опасность, которой едва удалось избежать мировой экономике в минувшем году. Согласно последним данным Международного валютного фонда, в прошлом году мировой ВВП вырос всего на 2,9%. Это самый слабый показатель с 2009 года, когда глобальная экономика сжималась на пике мирового финансового кризиса, и это значительно ниже усредненных темпов роста в период посткризисного восстановления в 2010-2018 годах - 3,8%.



На первый взгляд, темпы мирового роста на уровне 2,9% не выглядят столь уж низкими. Но вывод будет иным, если посмотреть на данные за последние 40 лет. Начиная с 1980 года, усредненный тренд роста мирового ВВП составлял 3,5%. А для любой экономики (и в том числе для мира в целом) один главных выводов на основе данных экономического роста связан с отклонениями от тренда - это прокси-показатель для так называемого разрыва ВВП. И в прошлом году отставание от тренда (составившее 0,6 процентных пунктов) привело к тому, что темпы роста тревожно приблизились к порогу, который многие считают симптомом глобальной рецессии: около 2,5%.

В отличие от экономики отдельных стран, которая, как правило, сокращается в периоды явной рецессии, с общемировой экономикой так редко происходит. Из обширных баз МВФ о мировой экономике, которые включают широкий срез данных о примерно 194 странах, мы знаем, что в периоды глобальной рецессии примерно у половины стран мира экономика обычно сокращается, в то время как у другой половины она продолжает расти, хотя и слабыми темпами. Глобальная рецессия десятилетней давности стала заметным исключением: к началу 2009 года экономика сжималась в 75% стран мира. Это привело к редкому явлению - сжатию мирового ВВП, что произошло в глобальной экономике впервые с 1930-х годов.



Аналитики, исследующие глобальные бизнес-циклы, считают коридор темпов роста в 2,5-3,5% опасной зоной. Когда темпы роста мирового ВВП опускаются к нижней границе этого коридора (именно это произошло в 2019 году), риски глобальной рецессии следует воспринимать очень серьезно. В соответствии с традицией официальных - или институциональных - прогнозов, МВФ предсказывает умеренное ускорение темпов роста мирового ВВП в 2020 и 2021 годах - до 3,3% и 3,4% соответственно. Но, как однажды заметил физик Нильс Бор, "делать прогнозы очень трудно, особенно если речь идет о будущем". Просто спросите об этом МВФ, который уже шесть раз подряд пересмотрел свои глобальные прогнозы в сторону понижения. Очевидно, что нет никаких гарантий материализации его новейшего оптимистического прогноза.



Особенно тревожат негативные риски, потому что показатель роста на уровне 2,9% свидетельствует об отсутствии у мировой экономики комфортной подушки безопасности на случай какого-нибудь шока. Как я уже писал недавно, прогнозирование шоков - это глупая игра. Но драконовские меры, предпринимаемые сейчас Китаем с целью сдержать смертельно опасный уханьский коронавирус, лишний раз напоминают нам о том, что шоки происходят намного чаще, чем нам хотелось бы думать. Несколько недель назад существовала вероятность начала горячей войны между США и Ираном. А перед этим усиливалась напряженность в американо-китайской торговой войне.



Все дело в том, что, когда темпы экономического роста оказываются ниже тренда, а особенно когда он сдвигаются к нижней границе коридора 2,5-3,5%, они начинают приближаться к скорости сваливания в пике. Тем самым вероятность сваливания мировой экономики в рецессию становится значительно выше, чем в более динамичной ситуации, когда глобальные темпы роста выше тренда.

Такой же громкий и ясный сигнал можно услышать, обратив внимание на риски, связанные глобальным торговым циклом. Международная торговля уже давно играет роль важнейшего мотора глобального роста во все более интегрированной и связанной производственными цепочками мировой экономике. Согласно последним оценкам МВФ, темпы роста мировой торговли в 2019 году составили всего лишь 1%. И это уже седьмой подряд пересмотр данного показателя в сторону снижения. Более того, торговые показатели прошлого года оказались самыми слабыми со времен исторического спада на 10,4% в 2009 году, который, в свою очередь, был худшим с начала 1930-х годов. Учитывая, что в период 2010-2018 годов усредненные темпы роста мировой торговли составляли 5%, их замедление всего до 1% в 2019 году вызывает особую тревогу. Более того, начиная с 1980 года, лишь трижды были зафиксированы показатели хуже, чем в 2019-м, и все три раза - в 1982, 2001 и 2009 годах - они сопровождались глобальной рецессией.



Темпы роста глобальной торговли до сих пор не вернулись к докризисному уровню. Эта проблема стала предметом интенсивных дискуссий в последние годы. Считалось, что она объясняется необычно низким уровнем капитальных расходов бизнеса, однако после начала торгового конфликта США и Китая нельзя сбрасывать со счетов и эффект протекционистских мер. Сегодня, когда обе стороны договорились о перемирии в виде торгового соглашения "первой фазы", есть надежда, что прогнозы роста торговли улучшатся. Именно этими надеждами объясняется то, что в январском прогнозе МВФ предполагается умеренный отскок усредненных темпов роста мировой торговли до 3,3% в период 2020-2021 годов. Тем не менее, даже после подписания соглашения пошлины США на китайский импорт, по всей видимости, так и останутся на среднем уровне около 19%, то есть в шесть с лишним раз выше уровня 3%, существовавшего до начала торговой войны. Кроме того, есть тревожные признаки эскалации напряженности в торговых отношениях США и Европы, и поэтому новый прогноз МВФ, как и прогнозы предыдущих несколько лет, может оказаться самообольщением.



Все это крайне важно в условиях шаткого состояния глобального бизнес-цикла. Высокие темпы роста международной торговли были важной составляющей глобальной подушки безопасности, которая защищала темпы роста мировой экономики от многочисленных и частых шоков. В период с 1990 по 2008 годы ежегодные темпы роста мировой торговли превышали темпы роста мирового ВВП на 82%.



Однако сегодня из-за резкого посткризисного замедления темпов роста глобальной торговли, эта подушка радикально сократилась - всего лишь до 13% в период 2010-2019 годов. А поскольку мировая экономика находится в опасной ситуации, замедлившись почти до скорости сваливания в пике, сочетание постоянных шоков с резким сокращением подушки безопасности, обеспечиваемой торговлей, вызывает серьезные вопросы к оптимистичному взгляду финансовых рынков на перспективы глобальной экономики.



Оригинал публикации: A Global Economy Without a Cushion

Опубликовано 27/01/2020