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"Новая Ялта". Путин хочет восстановить СССР, - М.Хазин
16:34 30.01.2020

Новый раздел мира
"Новая Ялта" нужна Путину и для безопасности, и для того, чтобы решить важную для него задачу - восстановить СССР

Несколько примеров типовых ошибок 

МИХАИЛ ХАЗИН

Не могу не привести нашим читателям типичный пример безграмотной и ангажированной, к тому же, критики: Хазинщина – это иллюзорная "Ялта-2" вместо реальной "Гааги" как мотивации Путина.

Это пост в ЖЖ пользователя EVGGGEN посвященный моему интервью на Радио АВРОРА.

"Хазин считает, что для Путина проблемы транзита власти вообще не существует – якобы готовится новый раздел мира (Ялта-2), и Путин как один из его участников-гарантов станет неприкосновенным для антипутинистов внутри России ("Кто ж его посадит – он же памятник!"). А для того, чтобы Путин стал участником Ялты-2 – ему нужно разгромить либералов и войти в число победителей финансового глобализма (наряду с Трампом и Си Цзиньпином). Для этого он и сменил либеральное правительство – остался пока только ЦБ либеральным, но скоро и его очередь придет"

Ну, очень упрощено – да.

"Если проблемы транзита власти (точнее, вывиха власти) для Путина нет – то зачем он затеял такую рискованную Путистройку? Ведь она как раз и дает либералам шансы воспользоваться дестабилизацией в ходе реформ – особенно на фоне социально-экономического кризиса и раскола элит, многие из которых (даже и нелиберальные) объективно заинтересованы в свержении Путина ради примирения с Западом.

Один уже этот аргумент рушит концепцию Хазина – получается, что у Путина есть другая причина для реформ, отличная от Ялты-2"

Не убедительно. На "новую Ялту" (название "Ялта-2" не совсем корректно, поскольку оно персонифицирует именно Ялту, а здесь важен принцип, можно, например, назвать "новый "Венский конгресс") могут попасть только державы-победительницы. А победить они должны финансовый глобализм. Который за 30 лет настолько прочно пустил корни в стране, что без тотальной чистки (которую Путин, как он честно говорил в декабре, делать совершенно не хотел) в число победительниц не войдешь. У Трампа такой проблемы нет (его финансисты истребляют по полной программе, уж если он выиграет, то вопросов ни у кого не будет), а вот у Путина есть. С Силуановым и Набиуллиной как руководителями денежных властей каши не сваришь. Именно по этой причине, кстати, я еще до осени жду отставки Набиуллиной.

"Американцам не нужна сильная Россия ни в каком виде (царская, советская, демократическая и т.д.) – причем, не нужна ни республиканцам, ни демократам. Хотя бы уже просто потому, что не нужен еще один сильный конкурент – в экономике, в геополитике и т.д. Поэтому если и планируется Ялта-2 (в чем у меня есть сомнения), то Трампу лучше подписывать ее со слабой Россией – а для этого Трампу нужен не Путин, а более сговорчивый президент. Это реальный фактор, в отличие от иллюзорного "союза Трампа и Путина в борьбе против финансового глобализма". Да, у Трампа есть противоречия с глобалистами, и России нужно на них играть – но не заигрываться, не делать слишком большую ставку на это, не уповать на то, что Трамп спасет Путина от свержения. Не "Трамп наш", а "Трампполунаш" – вот как правильно"

Да что Вы говорите! То есть ресурсов контролировать мир у Трампа нет, но он все равно готов терпеть до того, как на место Путина влезет "более сговорчивый". А если менее? Кудрин, Ходорковский или Чубайс? Какового будет Трампу? При том, что с Путиным у него есть общее понимание (они оба консерваторы) и Путин не лезет во внутриамериканские дела (либеральную пропаганду мы с негодованием отметаем). А бросать такой регион как Россия без внимания… Вы считаете, что Трампу нужен какой-нибудь очередной ИГЛ с бонбой? Он что, больной?

"То есть, Ялта-2 не только не оберегает Путина от антипутинского заговора элит, а ровно наоборот – подталкивает их к большей антипутинской активности. И Путин пытается потеснить либералов во власти и сменить экономический курс именно по этой причине – чтобы повышением уровня жизни масс лишить антипутинистов протестной почвы под ногами. Для этого он и назначил не-либерала Белоусова первым вице-премьером.

Под страхом Гааги он это делает, а не ради Ялты-2 – не нужно плодить лишние, да еще и лживые сущности, когда есть простое и верное объяснение."

Есть внутренние противоречия. Если Путин обеспечит "новую Ялту", то "Гаага" ему вообще не интересна. Он сам там будет судей назначать и судить, если они что будут делать неправильно. Потому и либералов сменяет, тут даже спорить не буду. А вот оставить их он не может, поскольку они взбеленились по полной программе - почуяв свою будущую судьбу.

"Ялта-2 имеет смысл только в одном аспекте – Путин меняет курс в первую очередь ради своей безопасности, а во вторую очередь для того, чтобы подписывать Ялту-2, имея сильную страну за спиной. Чтобы получить кусок мирового пирога побольше.

Но даже после подписания Ялты-2 Путин не застрахован от свержения – США в этом будут заинтересованы, чтобы ослабить Россию и захватить ее кусок мирового пирога. А то и вовсе исключить ее из числа подписантов. То есть, вместо принципа "Кто ж его посадит, он же памятник" восторжествует принцип "Такой памятник нам дорого обходится"

"Новая Ялта" нужна Путину и для безопасности (а вот "транзит" и конституционная реформа в ситуации, когда 75% населения считает, что ему на народ наплевать - ему никак не нужна), и для того, чтобы решить важную для него задачу - восстановить СССР. Ну, точнее, Российскую империю (поскольку он сильно против национальных автономий). США сейчас не захватывать что-то надо, а спасать свою шкуру от страшного кризиса и попыток банкиров за счет американской экономики спасти мировую финансовую систему. Никакого свержения в нынешней ситуации извне быть не может, нет таких сил в мире (банкиры армии не контролируют). А вот устроить хаос в стране, руками либералов, они еще как могут. Для предотвращения этого сценария Путин и поменял правительство. И еще поменяет.

"Хазин, по сути, предлагает патриотам уповать на Трампа как спасителя России от либерального реванша, а не бороться против либералов, надеясь только на самих себя. Предлагает не противостоять Путистройке, а "собирать силы для решающего момента". Хотя патриоты (если они настоящие) обязаны действовать согласно тактике Эволюционного Марша уже давно, а тем более сейчас – для предотвращения "решающего момента" (смуты)"

Ну, это уже не интересно, это просто пропаганда в честь себя, любимого. Как и все остальное, что я опускаю. Но сама по себе эта статейка вполне интересненькая, поскольку показывает несколько типовых ошибок, которые часто делают и не совсем ангажированные люди.

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580391240
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