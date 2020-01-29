Туркменистан не снял запрет на транзит грузов Таджикистана через свою территорию

18:20 30.01.2020

Туркменистан не снял запрет на транзит таджикских грузов через свою территорию, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.

Об этом сообщил министр транспорта Таджикистана Худоер Худоерзода на пресс-конференции в Душанбе

"Когда мы обсуждаем этот вопрос со своими туркменскими коллегами, они утверждают, что не знают причины", - сказал он.



Он отметил, что туркменские дороги остаются закрытыми не только для таджикских грузоперевозчиков, но и для перевозчиков других стран, которые везут грузы в Таджикистан.

По его словам, есть альтернативные пути для выхода на Ближний Восток в объезд Туркменистана: через Узбекистан, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан далее до Ирана и Турции.



Глава Минтранса подчеркнул, что этот маршрут до Ирана по сравнению с маршрутом посредством Туркменистана длиннее на 1 тысячу километров, а до Турции, наоборот – на 434 километра короче.

Напомним, Туркменистан приостановил проезд транспорта с таджикскими грузами посредством своей территории в начале февраля прошлого года.