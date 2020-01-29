В Кремле идет битва преемников: Выбор Путина, как всегда, удивит

18:58 30.01.2020

Спешка с конституционной реформой вызвана необратимым падением популярности президента



Андрей Полунин

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Лев Гудков



Кто станет преемником Владимира Путина - предугадать невозможно. Такое мнение высказал Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги, в интервью французской газете Le Point.



"В вопросе о преемнике Путин действует вразрез с интуитивными ожиданиями. Достаточно того, чтобы чье-то имя стало выделяться в средствах массовой информации, как его выбор падает на какого-то малоизвестного губернатора из далекого региона. Он ненавидит действовать под давлением и обожает действовать в обход общественного мнения. „Вы хотите этого человека? Тогда у вас будет тот". Поэтому очень трудно предугадывать его решения", - отметил Колесников.



По его словам, существует несколько вариантов транзита власти. И конституционная реформа "служит для Путина возможностью дать себе время и подготовиться ко всем сценариям".



"Цель этой конституционной реформы - найти для него пристанище. В этом качестве выступает Государственный совет. Вот почему он хочет сделать его органом, защищенным Конституцией. Это сильно напоминает сценарий Казахстана. Там Нурсултан Назарбаев, возведенный в ранг „Отца нации", остается первым человеком в государстве. Тем, кто дергает за ниточки. Таким образом, Путин станет Отцом нации, стоящим над президентом и премьер-министром", - отмечает Колесников.



Заметим, сценарий транзита, при котором Путин станет председателем Госсовета, многие считают основным. Правда, Россия - не Казахстан: у нас Совет Безопасности является пусть конституционным, но лишь консультативным органом. То есть, органом, решения которого не обязательны к исполнению. Таким же, после внесения нынешних поправок в Конституцию, станет Госсовет. Чтобы Госсовет стал источником власти, требуется внесение фундаментальных поправок - в первую главу Основного закона. Сделать это может Конституционное собрание, которое прежде ни разу не созывалось. Но пока Путин у власти, и пока у него лояльная Госдума, внести такие правки реально.



Помимо варианта с Госсоветом, аналитики допускают еще два сценария транзита. В первом случае Путин якобы может возглавить Совет федерации, во втором - Конституционный суд. Такие выводы делаются на основе анализа поправок, которые Госдума будет принимать во втором чтении 11 февраля.



Эти поправки повышают статус верхней палаты парламента: с ней глава государства будут консультироваться при назначении всех силовых министров, и при отставке глав всех судов. Кроме того, они расширяют полномочия Конституционного суда. КС по просьбе президента будет подтверждать конституционность законов, принимаемых парламентом. Теоретически это даст будущему председателю КС возможность отменить или затормозить неугодный закон.



Вместе с тем, как справедливо отмечает Колесников, только "одно можно сказать наверняка: он не будет участвовать в следующих президентских выборах".



Этот момент делает вопрос о преемнике актуальным. Список претендентов не раз озвучивали эксперты. Это экс-премьер Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.



"Взгляните на нового премьер-министра Михаила Мишустина. Абсолютно никто не мог предвидеть такое назначение. Я даже думаю, что Мишустин сможет присоединиться к списку претендентов на роль преемника. Это бюрократ, который показал свою эффективность в модернизации федеральной налоговой службы. Он хорошо знаком с административным аппаратом. Он способен претворять в жизнь меры, намеченные Кремлем", - полагает Андрей Колесников.



Когда Путин определится с кандидатурой преемника, и с собственной ролью в новой конфигурации власти?



- Неопределенности, с точки зрения социологии власти, в нынешней ситуации нет, - считает директор "Левада-центра" * Лев Гудков. - Речь идет о централизации власти и усиления ее контроля - с пренебрежением к Конституции, которая рассматривается как формальное основание для законодательного оформления интересов нынешнего режима.



В принципе, то, что мы видим - это попытка возвращения к тоталитарной системе, разумеется, модифицированной. Она подразумевает соединение спецслужб и государственных корпораций - при полной диктатуре той группировки, которая стоит сегодня у власти.



В этом смысле, как будет называться новая должность Путина - дело десятое. Смысл от этого не меняется: структура, которая складывалась на протяжении всего путинского правления, пытается закрепить себя чисто конституционно. Тем самым закрываются все возможности влияния на ситуацию формально-правовым образом: через законодательство, требования оппозиции или каких-либо других потенциальных группировок.



"СП": - Как на эти изменения будет реагировать население?



- Здесь нельзя говорить о населении как о чем-то однородном. Чуть меньше половины граждан - в основном, бедная депрессивная провинция, - отнесется ко всем предложениям Путина индифферентно. Эти люди никак не отреагируют на происходящие изменения, поскольку их не понимают.



Примерно четверть населения - более образованная, активная, обладающая некоторыми социальными ресурсами (компетенцией, культурой), сильнее включенная в рыночную экономику, - воспримет реформы Кремля резко негативно.



Но надо понимать: у этой четверти населения нет никаких ресурсов для влияния на происходящие процессы. В частности, нет реального доступа к СМИ - в этом смысле, эта четверть не может влиять не только на аполитичную провинциальную половину, но даже на свою среду. Альтернативные, по отношению к кремлевскому официозу, СМИ имеют крайне ограниченную аудиторию, и сами подвергают себя цензуре. Поэтому эффект воздействия оппонентов Путина будет очень слабый.



В итоге, мы будет иметь окончательное закрепление централизованного путинского режима.



"СП": - Кремль пойдет на созыв Конституционного собрания, чтобы сделать Госсовет органом власти?



- Уже сейчас примерно половина статей Конституции реально не работает - они носят чисто номинальный характер. Плюс нынешнее внесение правок, по мнению специалистов по конституционному праву, носит не вполне правовой характер. Так, мы видим отказ от референдума - взамен предлагается непонятное всероссийское голосование, статус которого законодательно не определен. Не определен и порядок этого голосования, что делает возможным подтасовки результатов, как на выборах.



Все это создает крайне сомнительные условия для изменения Конституции. В результате, я считаю, все необходимые власти изменения Основного закона будут приняты. Но значительная часть населения будет считать эти поправки нелегитимными.



С течением времени, когда это будет осознано большей частью населения, смысл изменений будет восприниматься однозначно: как сохранение и усиление концентрации власти в руках одного лица - Владимира Путина. Который тем самым превращается практически в диктатора, который способен контролировать и исполнительную власть, и законодательную, и судебную. Все поправки, на мой взгляд, сводятся примерно к этому.



На пост, который Путин будет в итоге занимать, будут завязаны все бюрократические инструменты контроля и управления, начиная с политической полиции. Это сделает возможным проведение репрессий против нежелательных элементов как внутри аппарата власти, так и в обществе.



"СП": - Кто будет "техническим" президентом, когда Путин уйдет на новый пост?



- Если оценивать ситуацию с точки зрения популярности и известности кандидатов - прежний капитал сохраняет только Сергей Шойгу. У него ореол вполне позитивной фигуры, хотя и он его довольно сильно растратил в ходе пенсионной реформы. Но именно поэтому, в силу популярности, Шойгу как кандидат в преемники - очень сомнительный вариант. Он реально способен перехватить власть, и может опираться на население. Риски для Путина в этом случае резко возрастают.



Другие фигуры предполагают чисто аппаратные игры при назначении преемника. Население ничего не может сказать ни об Андрее Белоусове, ни о Михаиле Мишустине: до последнего времени о них никто не знал. Хотя любого из них население как преемника одобрит - пусть одобрение будет слабым. Скажется, я считаю, эффект отставки Медведева, который вызывал очень сильное раздражение и нелюбовь россиян.



А вот назначение Дмитрия Медведева преемником будет воспринято гражданами крайне негативно. Достаточно сказать, что оценки его работы - негативные и позитивные - соотносятся как 2 к 1. Изменить эту ситуацию невозможно: Медведева считают подставной и коррумпированной фигурой.



"СП": - Почему Кремль так торопится с реформой власти, когда станет ясной ее новая конфигурация?



- Ясность наступит 12 апреля - тогда может пройти голосование по поправкам в Конституцию в третьем чтении. А торопится Кремль, я считаю, потому, что боится потери поддержки Путина, и нарастание недовольства им.



Это реальный процесс - он небыстрый, но заметный по всем показателям. Кремлю все сложнее обеспечить организованный консенсус в отношении безальтернативности Путина. Мне кажется, ближайшее окружение Путина боится, что этот процесс перейдет в новую волну протеста и возмущения, и это будет необратимо.