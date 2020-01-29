Узбекистан. В день рождения Первого Президента Лола Каримова-Тилляева поделилась воспоминаниями об отце

19:52 30.01.2020

В день рождения Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева опубликовала на своей странице в сети Facebооk пост с воспоминаниями. Дочь Первого Президента рассказала о том, как он бросил курить, как регулярно занимался спортом и не любил излишеств, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Сегодня Ваш День Рождения, и достаточно причин помнить и чтить эту дату нам - Вашим детям. Чем больше времени проходит и чем взрослее я становлюсь, я осознаю мудрость Ваших слов, данных мне советов, а самое главное, примера, который мне был подан. Я благодарна за это и хочу поделиться некоторыми воспоминаниями со многими теми, кто считает Вас дорогим человеком и чтит Вас, как отца", - написала Лола Каримова-Тилляева.



Она рассказала о том, что в молодые годы Ислам Каримов, как практически все мужчины, курил табачные папиросы. В то время люди не подозревали, какой вред курение наносит здоровью. Однако как только Ислам Каримов узнал об опасности курения, он резко его бросил.



"Ему было 40, тогда же родилась я. Я не помню отца курящим. Я помню только его негативное отношение к этой дурной привычке. Он не любил, когда курят, не терпел табачного запаха. Этим отношением он задал тон всем окружающим на многие годы", - рассказывает дочь Первого Президента.



Она вспомнила о том, что отец постоянно занимался спортом. В молодости был борцом и однажды после тренировки, где получил перелом, буквально прискакал домой на одной ноге, объяснив супруге, что "не хотел сдаваться". После травмы Ислам Каримов сменил борьбу на плаванье.



"Спорт был для него частью его ежедневного графика. В детстве я помню, как он, работая до ночи, все равно находил время для спорта. Он вставал на тренировки чуть свет и уходил из дома около шести утра. Позже он хорошо играл в большой теннис. Играл до самого конца", - пишет Лола Каримова-Тилляева.



Как она вспоминает, в последние дни в больнице врачи говорили о том, что отец физически крепок и ему нельзя дать 78 лет. Он аскетично питался, не позволял себе излишеств и не одобрял пиршества. Застолья накрывались только по праздникам.



"Его жизненный пример - это уникальное умение подчинять обстоятельства выбранной им цели, не жалея о прошлом, всегда идти вперед", - говорится в воспоминаниях.



"Сейчас я заканчиваю писать этот пост, когда в Ташкенте наступило 30-е и далеко за полночь. Мой пульс бьется чаще, и я с трудом сдерживаю слезы. Я смотрю на это огромное количество поздравлений, постов, Ваших фотографий... "бобо" - ласково произнесла Ваша внучка, и тысячи людей сегодня помолятся за Вас и так же с любовью вспомнят", - обращается Лола Каримова-Тилляева к отцу.



Анора Исмаилова