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|В Узбекистане горит Ново-Ангренская ТЭС
19:55 30.01.2020
На Ново-Ангренской ТЭС в Узбекистане произошел пожар, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
"Сегодня, 30 января, на Ново-Ангренской тепловой электростанции под Ташкентом произошел пожар", - сообщает министерство энергетики Узбекистана.
По данным ведомства, в 11 часов 40 минут для устранения неплотности в котлоагрегате отключен энергоблок № 4 Ново-Ангренской ТЭС. В это же время произошло возгорание кровли энергоблока № 4. Оперативным персоналом станции применены первичные средства пожаротушения, а также были привлечены силы пожарных бригад. В 14-00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
В настоящее время энергоблок выведен в ремонт и ведутся работы по восстановлению работоспособности энергоблока. Для расследования данной ситуации создана специальная комиссия.
"На данный момент на Ново-Ангренской тепловой электростанции работают три энергоблока общей мощностью 580 МВт", - говорится в сообщении.