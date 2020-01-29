В Узбекистане горит Ново-Ангренская ТЭС

19:55 30.01.2020

На Ново-Ангренской ТЭС в Узбекистане произошел пожар, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"Сегодня, 30 января, на Ново-Ангренской тепловой электростанции под Ташкентом произошел пожар", - сообщает министерство энергетики Узбекистана.



По данным ведомства, в 11 часов 40 минут для устранения неплотности в котлоагрегате отключен энергоблок № 4 Ново-Ангренской ТЭС. В это же время произошло возгорание кровли энергоблока № 4. Оперативным персоналом станции применены первичные средства пожаротушения, а также были привлечены силы пожарных бригад. В 14-00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.



В настоящее время энергоблок выведен в ремонт и ведутся работы по восстановлению работоспособности энергоблока. Для расследования данной ситуации создана специальная комиссия.



"На данный момент на Ново-Ангренской тепловой электростанции работают три энергоблока общей мощностью 580 МВт", - говорится в сообщении.