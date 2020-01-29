В одном флаконе... Бывший начальник охраны Аркадага генерал Аманов назначен сразу и Секретарем Совбеза и вице-премьером Туркм-правительства

00:16 31.01.2020

Бывший начальник охраны Президента Туркменистана назначен вице-премьером правительства

Ректор Института МВД Туркменистана генерал-лейтенант полиции Чарымурад Аманов назначен заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана.



От руководства вузом Ч. Аманов освобожден, его место занял бывший проректор по строевой подготовке и воспитательной работе Нурмурад Ковусов.

Соответствующие указы 30 января 2020 года подписал Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов.

54-летний Ч. Аманов по профессии - учитель математики. В 1991-1992 годах прошел обучение в Высшей школе КГБ СССР, после чего работал в органах госбезопасности. С мая 2007 по январь 2008 года возглавлял Службу безопасности Президента Туркменистана, затем до марта 2011 года занимал должность министра национальной безопасности, откуда был уволен за недостатки в работе. Далее, после 7 лет забвения, был назначен ректором Института МВД.