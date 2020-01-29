 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В одном флаконе... Бывший начальник охраны Аркадага генерал Аманов назначен сразу и Секретарем Совбеза и вице-премьером Туркм-правительства
00:16 31.01.2020

Бывший начальник охраны Президента Туркменистана назначен вице-премьером правительства
Ректор Института МВД Туркменистана генерал-лейтенант полиции Чарымурад Аманов назначен заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана.

От руководства вузом Ч. Аманов освобожден, его место занял бывший проректор по строевой подготовке и воспитательной работе Нурмурад Ковусов.
Соответствующие указы 30 января 2020 года подписал Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов.
54-летний Ч. Аманов по профессии - учитель математики. В 1991-1992 годах прошел обучение в Высшей школе КГБ СССР, после чего работал в органах госбезопасности. С мая 2007 по январь 2008 года возглавлял Службу безопасности Президента Туркменистана, затем до марта 2011 года занимал должность министра национальной безопасности, откуда был уволен за недостатки в работе. Далее, после 7 лет забвения, был назначен ректором Института МВД.

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Источник - gundogar.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580418960
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