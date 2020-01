США испытывают в Китае биологическое оружие, но Пекин победит, - Питер Кениг

00:28 31.01.2020 Весь мир может поучиться у Поднебесной, как четко и грамотно можно противостоять угрозам, Запад может утереться



В своем уверенном обращении к китайскому народу президент Си Цзиньпин призвал народ проявить мужество и победить смертельную эпидемию, которая уже унесла жизни более 100 человек и более 3000 инфицированных во всем мире, подавляющее большинство из которых приходится на Китае. Эти цифры быстро меняются по мере ускорения распространения эпидемии. Президент Си предупредил, что ситуация серьезная, но не непреодолимая.

"До тех пор, пока у нас будет непоколебимая уверенность, мы будем работать вместе, будем полагаться на научные методы профилактики и лечения, а также будем проводить четкую политику, мы определенно сможем выиграть эту битву", - сказал Си Цзиньпин на заседании Политбюро.

Считается, что источником смертельного коронавируса 2019-nCoV являются дикие животные - такие, как летучие мыши, но наука все еще не может подтвердить эти детали.



Короче говоря, правительство Китая заслуживает, чтобы его поздравили за те эффективные и быстрые санитарные меры, которые оно приняло, чтобы избежать дальнейшего заражения. При этом - около 50 миллионов человек поместили в карантин, блокируя потенциально опасные маршруты и проверяя путешественников на наличие возможных симптомов.



Население запугали мутирующим вирусом, а в это время люди гибнут от известных заболеваний

Время вспышки имеет дополнительные измерение боли и страданий, так как оно оказывает влияние на празднование людьми радости Нового китайского лунного года посещения семей и единения, создает препятствия для этих празднований. В качестве фона это также влияет на "розничную экономику".



Китайские врачи и медсестры в нескольких десятках случаев больных уже вылечили. Китайские ученые в сотрудничестве с их российскими коллегами ускоряют свои исследования по разработке вакцины против вируса. Действительно, в мире нет ни одной страны, которая когда-либо с таким пылом, эффективностью и любовью к людям достигала бы прогресса в изоляции потенциально высокоинфекционной и смертельной болезни, предотвращении заражения миллионов людей и обеспечении их защитными и лечебными мерами, а также путем создания общенационального непробиваемого механизма по наблюдению за состоянием здоровья.

Не может быть более четкого признака того, что правительство Китая делает все возможное для улучшения положения и благосостояния своего населения. Это также отражается в высоком уважении и доверии, которое китайский народ проявляет по отношении к своему правительству. Это нечто, чего не слышно на Западе - даже близко.



Скорее, наоборот: на Западе болезнь означает в первую очередь бизнес, и эта (бизнес-) модель здравоохранения постоянно расширяется, рассматривая больных как "рынок", а тех, кто еще не болен, - как потенциальный рынок. Медицинская индустрия является одним из самых жестоких аппаратов зарабатывания денег, вторым после военной промышленности.



Более того, крупные западные купленные/проданные и манипулятивные СМИ сразу же возложили вину на Китай. Они демонизируют и клевещут на Китай за якобы недостаточную гигиену, за халатность со стороны врачей. Это - еще одно обвинение в "желтой опасности", создающей опасность для всего мира. Со стороны Запада это - проявление ужаса и несправедливости.

Помимо такой лжи и фальшивой пропаганды, давайте рассмотрим контекст происходящего. В одних только США регулярный грипп вызывает ежегодно несколько тысяч смертей, и это - несмотря на ковровую вакцинацию по всей стране, а в некоторых штатах - принудительную вакцинацию. В сезон гриппа 2019/20 г. уже зарегистрировано более 7000 зарегистрированных случаев смерти и неучтенных случаев серьезных инфекций гриппа; и это - только в США. Мы говорим о стране с населением около 350 миллионов человек. Статистика этой эпидемии гриппа может быть расширена до гораздо большего измерения по всей Европе и остальной части западного мира. И порядок цифр будет еще более ошеломительным.



Тем не менее, в Китае с населением примерно 1,4 миллиарда человек вспышка, когда к настоящему времени новым вирусом 2019-nCoV были инфицированы менее 3000 человек, а число погибших составляет чуть более 100, страну травят нон-стоп за то, что она стала источником происхождения этого нового заболевания.

Позвольте мне прояснить: Китаю не нужно или не хочется сравнивать себя с Западом, и при этом он не хочет измерять степень своей эффективности в борьбе с этой болезнью и устранении последствий этой болезни для Запада. Вовсе нет. Такой подход не является составной частью китайской философии. Тем не менее, ВОЗ немедленно называет вспышку "потенциальной пандемией", тем самым пугая общественность еще одной опасностью, исходящей с востока, из Китая.



Правительство Китая и китайские ученые работают на людей, чтобы по возможности сдержать вспышку. И они победят. Их решимость, как это случается всегда, когда Китай сталкивается с угрозами, преодолевает практически все препятствия. То, чего Китай уже достиг в предотвращении серьезного распространения этой болезни в Китае и других странах, просто поразительно. Это то, чего не достигла бы ни одна другая страна в мире за столь короткий период.



Китай делает все это спокойно, без хвастовства. Это просто бесконечный поток творчества в интересах благосостояния населения и ради гармонии и, в конечном итоге, ради мирного и доверительного сожительства народа со своим правительством. Люди охотно участвуют в этих гигантских усилиях по сдерживанию и лечению этой болезни. Они идут на это охотно - несмотря на страдания многих из-за того, что они не могут посетить свои семьи во время этого высоко почитаемого китайского Нового года, празднования Нового лунного года, которое по величине и важности можно было бы назвать западным эквивалентом Рождества.



Посольство Украины в США обратило внимание на ошибку в публикации американской телеведущей Эллен Дедженерес.

Сказав это, следует также отметить, что этот случай с 2019-nCoV, как ни странно, аналогичен другим заболеваниям, вызванным короновирусами - таким, как "респираторный синдром на Ближнем Востоке" - MERS, впервые обнаруженный в Саудовской Аравии (2012), а затем распространившийся на другие страны Ближнего Востока и Страны Африки к югу от Сахары, а также "тяжелый острый респираторный синдром" (ТОРС - Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), впервые обнаруженный в Китае в 2002 году и распространившийся по всему миру, но быстро локализованный и не вызвавший известных инфекций после 2004 года. Оба являются коронавирусами. Имеются подозрения, что они были изготовлены в лаборатории, испытывались на животных. А передача вирусов людям стала возможной только при помощи человечека. Затем вирусы мутировали, чтобы сделать возможным заражение человека от человека. И у ТОРС, и нового вируса 2019-nCoV также есть особенность, затрагивающая прежде всего людей китайской расы (см. также www.globalresearch.ca/chinas-new-coronavirus-an-examination-of-the-facts/5701662).



По всему миру насчитывается более 100 спонсируемых ЦРУ/Пентагоном секретных и полуизвестных лабораторий - лабораторий по изготовлению и тестированию агентов для биологической войны. Несколько лет назад одна такая лаборатория была обнаружена и зарегистрирована на Украине. Они работали над вирусом, воздействующим на "русскую расу". Поскольку единой русской расы нет, их первоначальные испытания якобы провалились. Поскольку Империя никогда не сдается в своих злобных попытках доминировать в мире, мы можем предположить, что исследования биоагентов, направленных на конкретные расы, продолжаются.



Кто-то поднимает шумиху, придумывая новую эпидемию, а Поднебесная встречает Новый год и борется с заразой

Этот западный, особенно американский проект (ЦРУ, Пентагона, НАТО) по разработке биохимического оружия для уничтожения людей болезнями, а не пулями и бомбами - он намного дешевле! И - что менее очевидно - он существует. Вы можете сделать свой собственный вывод о том, соответствует ли ТОРС и новый 2019-nCoV этой модели. Сроки проявления вируса особенно любопытны. Впервые об этом было сообщено 31 декабря 2019 года в Ухане (центр Китая), а затем быстро расширилось, так что оно помешало самому важному празднику Китая - Лунному Новому году. Конечно, это может быть просто совпадением.

Одна из моделей Вашингтона по ведению "военных конфликтов низкой эффективности" состоит в дестабилизации Китая (и России, если уж на то пошло) любыми способами. Ради дестабилизации Китай постоянно подвергают преследованиям и агрессии - см. Гонконг, Тайвань, уйгуры в Синьцзяне, Тибет, тарифные войны. Так, почему бы не применить заразный вирус с целью испытать потенциальную пандемию?



То, что можно наблюдать, и что даже Западу - к его огорчению и разочарованию - пришлось отметить, так это чрезвычайная упорство и способность Китая к адаптации и сопротивлению. Сопротивлению с помощью великого ума и изобретательности - того, что спасает китайский народ. И это без контр-агрессии, без обвинений и угроз. Это - путь Китая вперед: постоянный поток бесконечного творения, избегание конфликтов, недопущение господства, но стремление к гармонии путем наведения мостов между людьми, а также между странами и культурами. В итоге - создание понимания и благополучия в многополярном мире.

Может ли это стать моделью поведения для всего человечества? Если бы только Запад открыл глаза и проснулся.



Перевод Сергея Духанова.

Автор: Питер Кениг - Peter Koenig - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.

Публикуется с разрешения автора. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580419680

Новости Казахстана

- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов

- Елбасы встретился с Председателем Высшего Судебного Совета Талгатом Донаковым

- Кадровые перестановки

- Коррупционеры порой умеют работать лучше честных чиновников - Ашимбаев

- Крымбек Кушербаев открыл торжества по случаю юбилея аль-Фараби в Алматы

- МВК при Правительстве РК приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса в РК

- Казахстан прощается с добротным образованием

- "Ак жол": Включение аэропорта Актобе в режим "открытого неба" приведет к доступности авиаперелетов для населения и развитию туризма

- "Казахстану пора объединяться с Россией" - эксперт

- Казахстанская делегация приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау"