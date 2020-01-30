Сказки Сандерса. Социалист вышел в лидеры президентской гонки у демократов в лучших традициях Трампа

00:51 31.01.2020

Алексей Наумов, 30 января 2020



Американский демократический социалист Берни Сандерс вышел на первое место по результатам опросов в двух штатах, раньше других выбирающих претендента на выдвижение на президентских выборах от Демократической партии. В Айове и Нью-Гемпшире бывший соперник Хиллари Клинтон обошел даже казавшегося неуязвимым Джо Байдена. "Ъ" разбирался, с чем связан рост рейтинга политика и что это сулит президентской гонке.

"Здесь, в Айове, мы заложим основу нашей победы над самым опасным президентом в современной истории этой страны и начнем процесс преображения нашей нации. Чтобы у нас было правительство, работающее в интересах всех жителей, а не одного процента самых богатых",- закончив речь, Берни Сандерс помахал сторонникам и пошел в народ - пожимать руки и выслушивать благодарности. Так завершилась встреча политика с избирателями в штате, который совсем скоро станет эпицентром политических баталий в Демократической партии.

3 февраля в Айове пройдут первые внутрипартийные состязания демократов, причем пройдут не в виде привычного для жителей многих демократических стран голосования - праймериз,- а по старинке, в ходе процесса, именуемого "кокус". В каждом из 1681 округа в публичном месте - библиотеке, школе, церкви - соберутся члены Демократической партии. Они разобьются на группы - в зависимости от поддерживаемого ими кандидата - и встанут в специально отведенные места. Затем начнется получасовая сессия убеждения: члены этих групп начнут ходить к сторонникам других кандидатов и общаться с ними, узнавая об их предпочтениях и уговаривая изменить своему фавориту. Спустя тридцать минут группы посчитают, дадут еще полчаса на обсуждение и устроят финальный подсчет. Данные с каждого из участков сведут воедино и объявят победителя.

Исходя из результатов социологических опросов, победителем, вероятнее всего, станет именно 78-летний Берни Сандерс - самопровозглашенный демократический социалист, неудачник кампании 2016 года, проигравший Хиллари Клинтон (уступившей, в свою очередь, Дональду Трампу). На старте гонки безусловным лидером считался бывший вице-президент США Джо Байден - представитель центристских, умеренных сил. Господин Сандерс же, начав избирательную кампанию одним из фаворитов второго эшелона, пережил падение рейтинга и сердечный приступ, заставивший говорить о его физическом состоянии, но в конце концов в общенациональных опросах вышел на уверенное второе место. А в опросах по Айове и вовсе стал лидером.

Долгое время Берни Сандерса опережала соратница по "демократическому социализму" Элизабет Уоррен, но ее популярность довольно сильно пошатнулась, когда она не смогла пояснить, за счет каких средств собирается обеспечить всех американцев медицинской страховкой.

Что характерно, Берни Сандерс тоже собирается обеспечить американцев страховкой и тоже не может пояснить, откуда возьмет деньги. Но для него это не слабость, а, наоборот, преимущество. "Да не знаю я! Никто не знает! Предсказать невозможно!" - гордо заявил он ведущей телеканала CBS Норе О’Доннел. Рейтинг его после этого только возрос.

Господин Сандерс еще со времен 2016 года полагается на преданный ему костяк молодых демократических социалистов, жаждущих "более справедливой Америки" с социальными гарантиями, достойной минимальной зарплатой, бесплатными колледжами и всеобщей медицинской страховкой. Лозунги для них оказываются куда важнее конкретных строк в бюджете.

Эта тактика - опора на мощное, идеологически ригидное меньшинство - роднит политика с Дональдом Трампом, сумевшим воспользоваться ею в 2016 году. "Республиканские доноры с деньгами смеялись, когда Трамп спустился на эскалаторе (в небоскребе Trump Tower после объявления о выдвижении в президенты.- "Ъ"). Ну вот, они слишком долго смеялись, пока не наступил момент "черт возьми, да он же выигрывает праймериз!"" - рассказал изданию Politico Мэтт Беннетт, сотрудник исследовательского института Third Way, продвигающего центристские идеи. По словам эксперта, он давно пытается найти организованную центристскую кампанию, ставящую целью положить взлету Берни Сандерса конец, но не может этого сделать. "Я боюсь, что такая кампания появится слишком поздно, как это было с Трампом",- признается Мэтт Беннетт.

Более умеренные демократы опасаются, что радикальные идеи Берни Сандерса вызовут непонимание избирателей-центристов, а также американцев без четких идеологических предпочтений. "В колеблющихся штатах больше колеблющихся избирателей. Нам нужен кандидат, который привлечет их в ряды демократов",- заявил Рам Эмануэл, бывший начальник аппарата Белого дома при президенте Бараке Обаме.

Но предпочтения избирателей чувствуют и политики. Например, в Южной Каролине член одного из окружных советов Дали Майерс отказалась от поддержки Джо Байдена и заявила, что ее симпатии на стороне Берни Сандерса. "Я не видела кандидата, который бы "заводил", но кандидатура Байдена казалась безопасным выбором, нормальной",- заявила она, отметив: все же господин Байден не сможет вдохновить молодых избирателей, которые необходимы для победы, поэтому ее выбор - Берни Сандерс.

Впрочем, по данным соцопросов, в общенациональном "зачете" господин Сандерс пока уступает Джо Байдену 5,5%. Моментом истины станет для него 11 февраля: тогда пройдут праймериз в Нью-Гемпшире, где опросы предрекают такую же картину, как в Айове. Если демократическому социалисту удастся выиграть внутрипартийные состязания сразу в двух штатах, его преимущество может стать подавляющим. Тогда основным соперником Берни Сандерса станет уже не Джо Байден, а Дональд Трамп.