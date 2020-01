Убийца и террорист Помпео едет в ЦА. Жать потные лапки трусливым аркадагам и елбасам

00:52 31.01.2020

Азиатский вояж Помпео: как США оценивают регион Центральной Азии



Казахстан Центральная Азия Накануне визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан и Узбекистан мы поговорили с кандидатом исторических наук, американистом, автором монографии "США-Казахстан: история и перспективы" Андреем Шениным о роли Центральной Азии и конкретно Казахстана во внешней политике США. Какие цели преследует американская дипломатия в налаживании взаимоотношений в регионе? –



Летом 2019г. Люк Коффи в статье "Can Kazakhstan be America"s New Partner in Central Asia?", выражая во многом и позицию руководства страны, утверждал, что наиболее приоритетным направлением сотрудничества США и Казахстана является логистическая поддержка американских военных в Афганистане. Изменились ли приоритеты сейчас? – Нет, совсем не изменились. В американской стратегии Национальной Безопасности от 2017 г. Центральная Азия объединена с Южной и им обеим посвящена всего лишь одна страница[1]. В одной из своих последних статей Люк Коффи цитирует положения стратегии о том, что США будут помогать тем центральноазиатским государствам, которые успешно сопротивляются влиянию соседних держав, не предоставляют убежища джихадистам и отдают приоритет реформам. В этот список он включает и Казахстан.



Однако в содержании статьи излагаются вполне очевидные вещи – что с новым президентом надо дружить, что отношения с Казахстаном всегда были хорошие, нефть из Кашагана надо отправлять по линии Баку-Тбилиси-Джейхан для повышения энергетической независимости Европы от России (утверждая при этом, что Каспийский трубопроводный консорциум не справляется с возросшими объемами добычи). Обращает внимание аналитик на содействие Казахстана американцам в транзите в Афганистан, а еще сокрушается, что в стране с 18-млн населением на акции протеста выходят лишь несколько тысяч человек. "Американские политики не должны попасть в ту же ловушку, в которую попали во время Арабской весны, когда уличные протесты были неправильно поняты и использованы лишь для проведения ускоренных радикальных реформ государственного управления. Результатом этого стала волна нестабильности и конфликтов во многих местах на Ближнем Востоке и в Северной Африке. США не заинтересованы, чтобы такое повторилось в Центральной Азии" - подчеркивает он[2]. И мне трудно сказать, действительно ли его предложение поддерживать уличные протесты в Казахстане являются официальной позицией Белого дома, но то, что интересы США в целом остаются теми же самыми – несомненно. – Возможно ли сегодня продолжение и развитие американской инициативы C5+1, и какова здесь может быть роль Казахстана? – 13 декабря в рамках официального брифинга, представитель Госдепартамента отметил, что на протяжении почти 30 лет после обретения независимости странами Центральной Азии, США всегда стояли на позициях поддержки суверенитета и территориальной целостности стран. Эти же положения он повторил, говоря и о новой стратегии США в Центральной Азии. Площадка С5+1, на мой взгляд, это едва ли не единственная площадка, где США могут встретиться с представителями всех 5 стран отдельно. Есть еще двусторонние инициативы, но ничто не заменит личную встречу со всеми сразу. Так что да, за нее будут цепляться, ее будут развивать. Конечно, хотелось бы узнать больше об официальных планах Белого Дома, но основные вопросы от журналистов на подобных брифингах касаются Синьцзян-Уйгурского автономного округа, возвращения граждан Казахстана и Узбекистана с боевых полей Ближнего Востока и Афганистана. В отношении позиций Казахстана никаких изменений, как мне кажется, не предвидится. Политика взаимодействия и ее реализация, вероятнее всего, будут продолжены в том же направлении, что и сегодня. Очевидно, что у Казахстана с США нет каких-то болевых точек – отношения развиваются нормально по всем фронтам, нет острой критики, в своем темпе работают нефтяные корпорации, никто не выгоняет USAID из страны, не задерживает дипломатов. Так что, я никаких принципиально новых инициатив увидеть не ожидаю. – Ожидается, что в ходе предстоящего визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан будет представлена стратегия США по Центральной Азии, на какие ключевые моменты, направления сотрудничества, скорее всего, будет обращено внимание в документе? – После оглашения новой стратегии, приоритеты внешней политики США в отношении Центральной Азии останутся теми же самыми – стабильный развивающийся регион, свободный от влияния России и Китая. Целью будет ставится углубление отношений с Узбекистаном и Казахстаном. Инструменты для достижения поставленных задач остаются теми же – работать совместно по Афганистану (точнее, уговорить страны выделять больше собственных денег на развитие Афганистана и сохранять маршруты доставки грузов), стимулировать приток частных инвестиций в реальный сектор экономики, продвигать инициативы по улучшению ситуации с правами человека и "соблюдать баланс между продвижением прав человека и другими стратегическими интересами США"[3]. Интересно еще отметить, что во время брифинга официальный представитель Госдепартамента подчеркнул, что США не готовы соперничать с Китаем в плане инвестиций, так как не могут указывать частному бизнесу куда инвестировать. Как без масштабных денежных вливаний США планирует активизировать свою политику в регионе – мне не понятно. Только если продолжат действовать точечно через грантовые программы по инициативам в вопросах прав человека, создавать очередные кокусы друзей Казахстана в Конгрессе, говорить громкие слова и поддерживать реформы с целью дальнейшего проникновения американского капитала в регион. Бизнес, ничего личного.

[1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf [2] https://www.heritage.org/asia/commentary/can-kazakhstan-be-americas-new-partner-central-asia [3] https://www.heritage.org/asia/report/secretary-pompeos-visits-kazakhstan-and-uzbekistan-offer-opportunity-advance-us