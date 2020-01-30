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Война в Сирии вновь превратилась в бойню, - Е.Крутиков
01:02 31.01.2020

Невиданные за последнее время бои происходят в Сирии. Крупные потери несет и правительственная армия, и боевики, которые массово применяют особый шахидский спецназ и смертников. Откуда возникло это внезапное обострение, как противодействует ему сирийская армия – и почему происходящее означает коллективное самоубийство джихадистов?

Правительственные войска Сирии в ответ на агрессию боевиков предприняли контрнаступление, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Он отметил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков, сконцентрированным в западных пригородах Алеппо, а также в районе городов Маарет-ан-Нуман и Саракиб провинции Идлиб.
"Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", – подчеркнул Боренков, отметив, что это признали и западные неправительственные организации. Генерал сообщил также, что с 9 января в результате обстрелов и столкновений с боевиками погибли 211 сирийских военнослужащих, свыше 300 получили ранения. Помимо этого, за такой же период из-за обстрелов террористов погиб 121 мирный житель, 254 человека поручили ранения.

Сирийское государственное агентство САНА в свою очередь сообщило, что правительственные войска выбили террористов из нескольких районов, прилегающих к западным окраинам Алеппо. Они взяли под контроль Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты и оружейные склады Хан-Тумана. Армия начала наступление в связи с ежедневными обстрелами жилых кварталов Алеппо террористами, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На этом официоз заканчивается. Но действительно в последние несколько дней бои южнее Алеппо и шире – по всему восточному флангу "идлибского заповедника", приняли давно забытый характер бойни, что и привело к таким крупным потерям правительственных войск. Потери боевиков уже просто никто не считает. Тем более что это физически невозможно из-за масштабного использования джихадистами смертников и отрядов ингимаси – своеобразного шахидского спецназа.
Началось все с неожиданного крупного наступления боевиков в направлении на восток – к Алеппо. С этой целью в восточную часть Идлиба под носом у турецких "наблюдательных блокпостов" стекались джихадистские отряды со всей провинции. Ингимаси активно использовали для прорыва фронта джихад-мобили, и им удалось на некоторых участках отбросить правительственные войска на несколько километров.

В конце прошлой недели на восточный фронт прибыли дополнительные правительственные подкрепления, включая "Тигров", палестинскую бригаду "Лиуа аль-Кудс" и части иранского Корпуса стражей Исламской революции. Вся эта сила при поддержке российских ВКС три дня назад начала два контрнаступления. Одно непосредственно от Алеппо и его окрестностей на запад, а другое – южнее с общим направлением на Маарат ан-Нуман, крупный транспортный узел, крайне важный в психологическом плане. Операция получила название "Идлибский рассвет" (он же в другом варианте перевода "Заря в Идлибе"). Сирийская армия, прорвав фронт, продвигалась очень быстро, окружая Маарат ан-Нуман южнее ад-Даны и севернее Хамидии.

Во второй половине дня 29 января Маарат ан-Нуман был взят и зачищен, а его джихадистский гарнизон бежал. Правда, где-то полдня продвинутая часть джихадистских пропагандистов пыталась вести в соцсетях стримы из города, панически сообщая, что сейчас придут "асадисты" и всех убьют.

Правительственные войска достигли Кафр-Умы, где встретили ожесточенное сопротивление. Продолжая наступление на север от Маарат ан-Нумана, правительственные войска достигли Тель-Мардика и развалин античного города Эбле. До столицы провинции – Идлиба – осталось 20 километров. Суммарно за весь период "Идлибского рассвета" правительственные войска освободили примерно 30 населенных пунктов.
Примерно в это же время севернее, в районе Алеппо, САА заняла Хан-Туман – принципиальную и очень важную в психологическом плане позицию боевиков – и принялась методично окружать квартал Рашидин-4 – последнюю формальную часть города Алеппо, где оставались боевики.
По большому счету, к ночи с 29 на 30 января организованный фронт джихадистов на восточном участке перестал существовать. В нем образовались огромные разрывы и дыры, а на некоторых участках правительственные войска вышли к стратегически важным пунктам типа Саракиба (до него четыре–пять километров) и к трассе Хама – Алеппо.

Если бы речь шла о чисто военных раскладах, то джихадистам уже сутки как следует отступить со всех позиций и искать новую линию фронта глубже к Идлибу. Но они вцепились в несколько ключевых позиций и даже попытались отбить утраченное, что и привело к ожесточенным и очень кровопролитным ближним боям. Скорее всего, такая неожиданная и противоестественная реакция джихадистов определена какими-то политическими причинами. С военной точки зрения они прямо сейчас на наших глазах совершают коллективное стратегическое самоубийство.

Джихадисты перешли в контрнаступление с запада на Маарет ан-Нуман силами ингимаси. Вскоре им удалось вернуть себе часть позиций западнее города и частично отбить Кафр-Руму. Ракетно-артиллерийскому обстрелу подвергся Абу-Духур. Боестолкновения отмечались у поселков Тувейль аль-Халиб, Хиш и Джиср-аш-Шугур. Населенный пункт Хан-Субуль дважды переходил из рук в руки, но в итоге остался за правительственными войсками. В районе западнее Алеппо САА вплотную подошла к кварталу Рашидин-4, но потеряла у Хан-Тумана танк. Особую ценность здесь представляет небольшая деревня аль-Карраси, расположенная на одноименном холме. Эта позиция, как и развалины квартала Рашидин-4, ожесточенно удерживается практически окруженными отрядами джихадистов.

На этом попытка контрнаступления боевиков выдохлась.

Резервов у них, видимо, больше нет, а противоестественные попытки сохранить за собой отдельно взятые позиции при фактическом развале фронта могут привести в ближайшие день-два к катастрофе. Если, конечно, правительственные силы сохранят текущий темп наступления. Слава Богу, что сирийское командование отказалось от фронтальных штурмов Рашидина и аль-Карраси, а планомерно обходит их. Кстати, правительственные войска с удивлением обнаружили западнее Алеппо турецкий наблюдательный пункт, вокруг которого кругом окопались джихадисты, используя турецких военнослужащих в качестве щита.
Ранним утром 30 января стали поступать данные о якобы занятии правительственными силами квартала Рашидин-4, но достоверность этой информации весьма слабая. Точно понятно, что занят соседний квартал Рашидин-5 (южнее 4-го сектора) и так называемый Лес Асада (соответственно, севернее). Развязка "Идлибского рассвета" уже не за горами.

Текст: Евгений Крутиков
30 января 2020,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580421720
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