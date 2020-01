На пороге третьей мировой. Военные расходы в мире наращиваются стремительными темпами, - НВО

За последние пять лет, как указывается в очередном исследовании компании Forecast International, совокупный рост военных расходов всех стран мира составил более 13% – с 1451 млрд долларов в 2015 году до 1642 млрд долларов в 2019 году. В течение же следующей пятилетки они будут расти в среднем на 3% в год и к 2024 году достигнут отметки в 1907 млрд долларов. Таким образом, прирост за десятилетие составит 31,4%. Сообразно расходам на оборону растет в ряде регионов и импорт оружия, что способно уже в ближнесрочной перспективе привести здесь к радикальным осложнениям в сфере безопасности.

Согласно данным, представленным в очередном ежегодном исследовании Global Defense Spending Snapshot, подготовленном специалистами группы International Military Markets компании Forecast International, основная доля военных расходов в мире в минувшем году пришлась на страны Северной Америки (43%), Азии (24%) и Европы (15%), тогда как остальные регионы внесли менее весомый вклад: Ближний Восток – 8%, Евразия и Латинская Америка – по 4%, а на долю Африки пришлось лишь 2% от совокупных мировых расходов на оборону. Причем ни одна из африканских стран в итоге не вошла в список, составленный авторами документа из 20 государств – обладателей самых крупных в минувшем году военных бюджетов в мире.



Безусловным же мировым лидером по военным расходам по итогам 2019 года стали США, чей военный бюджет составил 684 млрд 985 млн долларов – на 2,1% больше по сравнению с 2018 годом. Причем расходы одной только Америки по этой статье превосходят таковые у 16 следующих стран из топ-20 и совсем немного не дотягивают до совокупных расходов остальных 19 стран, включенных авторами доклада в список 20 государств-лидеров по расходам на оборону (711 млрд 096 млн долларов).



В тройку призеров по итогам минувшего года также вошли Китай, военный бюджет которого в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5,9% и составил 176 млрд 989 млн долларов, а также Саудовская Аравия, которая хоть и сократила в 2019 году свои военные расходы год к году на 12,4%, все равно потратила на оборону весьма значимую сумму – 50 млрд 907 млн долларов.



Впрочем, от Эр-Рияда по этому показателю совсем немного отстал Лондон – его военный бюджет в минувшем году составил 50 млрд 578 млн долларов, что оказалось на 2,8% процента больше, чем годом ранее. Примечательно также, что оказавшаяся на пятом месте Германия, чьи расходы на оборону составили 48 млрд 816 млн долларов, увеличила за год финансирование по этой статье своего бюджета на 7,6%. Это самый существенный прирост среди всех стран, вошедших в топ-20 рейтинга.



Россия в этом списке оказалась на восьмом месте – после Японии (47 млрд 687 млн долларов, рост на 0,2%) и Индии (45 млрд 577 млн долларов, рост на 4,5%). В свою очередь оборонный бюджет Москвы составил в минувшем году 43 млрд 725 млн долларов, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.



Следует также отметить тот факт, что, несмотря на достаточно серьезный рост напряженности в мире, наблюдаемый в последнее время, совокупные расходы всех стран на оборону в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом всего на 1,6% – весьма скромно по сравнению с тем, что в 2018 году прирост год к году составил более 7%. По мнению специалистов Forecast International, во многом это обусловлено как общим замедлением темпов экономического роста в мире, так и существенным сокращением Саудовской Аравией своих военных расходов. Однако уже в текущем году, по их расчетам, расходы на оборону в мире начнут вновь активно расти и по итогам года достигнут отметки в 1696 млрд долларов – рост почти на 3,3%.



"Реализуемые военные программы модернизации и новый акцент на наращивание потенциала и возможностей (особенно в Европе), геополитическая напряженность и в целом неопределенность по всему миру, а также гонка с участием равных соперников с целью добиться доминирования в таких технологических областях, как гиперзвук, робототехника, искусственный интеллект и анализ данных, не позволяют говорить о том, что военные расходы будут сокращаться", – подчеркивается в документе.

При этом рост военных расходов специалистами Forecast International ожидается по всем регионам, что, как представляется, говорит не только о том, что закупаемые вооружения становятся все дороже в производстве и обслуживании, но и о том, что во всех уголках мира растет напряженность в отношениях между странами, что вполне способно вылиться в новые вооруженные конфликты или даже крупномасштабные войны.



В этом плане наибольшую обеспокоенность представляет Азиатско-Тихоокеанский регион, на который сегодня приходится почти четверть совокупных мировых расходов на оборону, и эта доля, по расчетам авторов документа, в перспективе будет только расти. Одна из главных причин этого – противостояние Китая с целым рядом соседних стран (преимущественно по территориальным проблемам), а также, что самое главное, с США. Столкновение, даже ограниченное по масштабам, между военными машинами этих гигантов способно привести к самым непредсказуемым и, возможно, даже катастрофичным последствиям. Как для региона, так и для планеты в целом.



Особенно напряженной в последнее время стала обстановка в Юго-Восточной Азии. "Возвышение Китая как региональной военной державы и его претензии в Южно-Китайском море стали все более насущной проблемой безопасности для многих государств Юго-Восточной Азии", – подчеркивает Симон Веземан, старший научный сотрудник программы SIPRI Arms Transfers and Military Expenditure, в своей работе Arms Flows to South East Asia, опубликованной в декабре 2019 года.

Впрочем, и в других регионах обстановка в сфере безопасности оставляет желать лучшего (территориальные споры между странами, повстанческие движения, терроризм и транснациональная организованная преступность и пр.), что заставляет военно-политическое руководство расположенных там стран предпринимать соответствующие меры, приводящие в итоге к росту расходов на национальную оборону и безопасность.



Следствием глобальной тенденции к росту военных расходов во всех регионах мира является и рост оружейного импорта. Так, например, подавляющее большинство государств Африки, а также многие страны в других регионах, не имеют собственной военной промышленности и вынуждены полагаться в оснащении национальных вооруженных сил новым оружием и техникой исключительно зарубежного производства.



В итоге, как указывается в исследовании Trends in international arms transfers, обнародованном в марте 2019 года Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), совокупный объем международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014-2018 годы вырос на 7,8% по сравнению с периодом 2009-2013 годов и на 23% – по сравнению с периодом 2004-2008 годов. Причем наиболее активно импорт оружия рос в регионе Ближнего Востока, где он за 2014-2018 годы вырос по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 87% и достиг отметки в 35% общемирового объема импорта обычных вооружений. Больше доля только у стран Азии и Океании – на них приходится 40% в общем объеме мирового импорта вооружений. В предыдущую пятилетку доли этих регионов в общемировом объеме оружейного импорта были соответственно 20% и 47%.



Причем сразу четыре ближневосточные страны вошли в топ-10 крупнейших импортеров оружия в мире за 2014-2018 годы: Саудовская Аравия (1-е место в общемировом рейтинге с долей в 12%), Египет (3-е место и 5,1%), Объединенные Арабские Эмираты (7-е место и 3,7%) и Ирак (8-е место тоже с долей около 3,7%). Особую же тревогу вызывает то, что ряд стран этого региона наращивает закупки вооружений просто стремительными темпами. Так, рост объемов оружейного импорта в 2014-2018 годы по сравнению с периодом 2009-2013 годов у Израиля составил 354%, Катара – 225%, Египта – 206%, Саудовской Аравии – 192%, а у Ирака – 139%.



Таким образом, как представляется, Ближний Восток еще на многие годы останется главной горячей точкой планеты, хотя Азиатско-Тихоокеанский регион при определенных условиях может и отобрать у него этот сомнительный титул. Ведь если даже, казалось бы, далекая от основных очагов военного противостояния Австралия, как указывается в исследовании SIPRI, за 2014-2018 годы нарастила свой оружейный импорт по сравнению с предыдущей пятилеткой аж на 37%, то это говорит о многом. Тем более об этом говорят и ее основные статьи закупок – авиация, военно-морская техника и ракетные вооружения. Источник - ng.ru

