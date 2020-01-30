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Имущество Гульнары Каримовой в Великобритании: конфисковать или оставить?
09:49 31.01.2020

Всю недвижимость английские власти могут конфисковать.

Британская газета The Times опубликовала список недвижимости, принадлежащей старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнаре в Великобритании. Как сообщает Радио Озодлик, эти объекты могут конфисковать.

Информацию британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах SFO (Serious Fraud Office) первоначально предоставило изданию Gazette.
Что оставил дочерям Ислам Каримов?

Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн).
Поместье Gorse Hill Manor в графстве Суррей Каримова приобрела в 2010 году за 18 млн фунтов ($23,5 млн). Сегодня этот объект стоит 30 млн фунтов ($39 млн). На территории усадьбы 1912 года есть озеро для лодочных прогулок и сады площадью около 70 тыс. кв. м. По соседству, в частности, расположено владение султана Брунея.
В Лондоне одна из квартир расположена в районе Мейфэр – 8 млн фунтов ($10,4 млн), вторая – в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).
Общая сумма взяток только за лицензии перевалила за миллиард долларов
Тем временем пресс-служба Верховного суда Узбекистана подтвердила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Каримовой. Он проходит в закрытом режиме. О нем швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа и ее дочь Иман рассказали еще осенью 2019, также подчеркивая, что процесс закрытый.
В этот раз
Каримову обвиняют в создании нового преступного сообщества,
члены которого "совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах".
Дела в Узбекистане были заведены после того, как Каримова стала фигурантом аналогичных дел в США и нескольких европейских странах. По утверждению следствия,
Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний
в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании. На них приобрели более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных странах. Чуть более полумиллиарда долларов из выведенных денег следователи нашли на швейцарских счетах.
Рецепт Гульнары Каримовой: как украсть много, а сесть ненадолго? - журналист

Еще около 200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.
После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.
В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского".

30 января 2020
Роман Иванов

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580453340
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