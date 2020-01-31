Беглого олигарха от рос-правительства Минца (друга Чубайса) ищут уже с Интерполом

09:52 31.01.2020 Бориса Минца ищут через Басманный суд

СКР просит заочно арестовать бизнесмена и его сыновей



Ходатайство СКР о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца и двух его сыновей должен рассмотреть в пятницу Басманный райсуд Москвы. Все они проходят по уголовному делу о хищении более 30 млрд руб. у ФК "Открытие" при покупке последней облигаций компании O1 Group господина Минца. Уехавшие за границу еще до начала расследования бизнесмен и члены его семьи считают претензии российских силовиков надуманными и говорят о твердом намерении отстаивать свою невиновность, правда, дистанционно, не возвращаясь в Россию.



Как сообщили "Ъ" в Басманном суде Москвы, на утро пятницы запланировано рассмотрение ходатайств следователей ГСУ СКР о заочном аресте 61-летнего Бориса Минца и его сыновей, 39-летнего Дмитрия и 31-летнего Александра. Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд руб. Как сообщал "Ъ", в марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича.



Первоначально господа Минц проходили по делу свидетелями, однако позже их статус изменился, и они были объявлены в международный розыск. Впрочем, их экстрадиция выглядит маловероятной, поскольку, по некоторым данным, Борис Минц с семьей проживает в основном в Великобритании, а кроме того, он получил гражданство Мальты, а его сыновья - Израиля.



Адвокат Александра Минца Федор Куприянов пояснил "Ъ", что пока лишь "разбирается" с материалами, которые ему предоставили следователи ГСУ СКР при предъявлении заочного обвинения. "О том, что мой подзащитный, его брат и отец объявлены в международный розыск, они узнали из СМИ и связались с нами, чтобы понять, когда и почему",- сообщил господин Куприянов. Адвокат связался со следствием, но пока, по его словам, полностью претензии СКР не понимает. Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк "Открытие". Адвокат отметил, что уже обсудил линию защиты в суде при обсуждении ходатайства СКР о заочном аресте. "Все они настаивают на своей невиновности и прозрачности всех сделок",- заявил Федор Куприянов, подчеркнув, что отец и сыновья Минцы в самое ближайшее время через адвоката намерены связаться со следователями, чтобы дать подробные пояснения относительно своей позиции и представить доказательства своей невинности.

Старший сын Бориса Минца Дмитрий переадресовал "Ъ" к представителю семьи.

Обвинения, которые предположительно были выдвинуты против господина Минца и его сыновей Александра и Дмитрия, полностью беспочвенны, для них выбрано подозрительное время, и они их полностью оспаривают",- заявил представитель семьи.



По его словам, эти обвинения направлены на то, чтобы запугать Бориса Минца, его семью и других свидетелей и заставить их отозвать их требования к БФКО, и являются частью кампании, развязанной его оппонентами в России. "Господин Минц продолжит предъявлять свои контртребования по этому делу и вместе с Александром и Дмитрием опровергнет необоснованные обвинения, выдвинутые против них как в России, так и в Великобритании",- отметил он. В пресс-релизе, предоставленном представителем семьи Минц, также говорится, что они считают действия СКР незаконными. Также они указывают на серьезные процессуальные нарушения, по их мнению, допущенные СКР, в том числе отказ господину Минцу и его семье в праве выбрать адвоката по своему усмотрению, кроме того, государственный защитник был назначен незаконно без всяких уведомлений, произошла намеренная задержка доступа к материалам дела, чтобы помешать работе адвоката, а также обвиняемые не были вовремя должным способом оповещены о вызове в СКР.

Стоит отметить, что до отъезда Бориса Минца за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров, а также четыре негосударственных пенсионных фонда (НПФ, финансовая группа "Будущее"). Бизнесмен покинул родину на фоне спора вокруг долга O1 Group перед Московским кредитным банком (МКБ) на 25 млрд руб. Помимо МКБ у компаний, входящих в O1 Group, в частности, были также крепкие связи с Рост-банком Микаила Шишханова, а также банком "ФК Открытие" (БФКО), бывшим совладельцем которого был сам господин Минц. Эти банки кредитовали коммерческие структуры O1 Group. Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации "О1 Груп Финанс", аффилированную с O1 Group. В частности, в иске, поданном банком непрофильных активов (БНА) "Траст" (в нем впоследствии были сконцентрированы проблемные активы Рост-банка и БФКО) в Высокий суд Лондона, в котором главным ответчиком выступает господин Минц, указывается, что эти бумаги были выпущены на "необычных, некоммерческих и нерыночных условиях" (например, проценты и купоны не выплачиваются по бондам до 2032 года). В результате этих трансакций, как указывал "Траст", БФКО и Рост-банк лишились залогов и поручителей по описанным долгам (см. "Ъ" от 19 июля 2019 года).

Илья Усов, Дарья Андрианова, Юрий Сенаторов



№17 от 31.01.2020, стр. 4



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Эмигрировал миллиардер Борис Минц, друг и соратник Чубайса, один из руководителей Российского еврейского конгресса



Алексей Иванов

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Бизнесмен и трое его сыновей вместе с семьями уехали в Лондон. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - объяснил газете "Ведомости" близкий знакомый Минца.



Борис Иосифович Минц родился 24 июля 1958 года в городе Рыбница Молдавской ССР в семье Иосифа Самуиловича Минца и Люси Израилевны Мильтер; оба деда (Самуил Иосифович Минц и Сруль Гершкович Мильтер) погибли во время Великой Отечественной войны. Окончил Ивановский госуниверситет, работал в Ивановском текстильном институте. Первый капитал сколотил в одном из перестроечных центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ) - подобно Михаилу Ходорковскому и т. п. За несколько месяцев срубил 150 тысяч рублей - это 1989 год, если что.

В начале 1990-х занимал должность главы комитета по управлению городским имуществом и вице-мэра Иваново. Избран президентом Ассоциации председателей комитетов и фондов России. В 1994 году приглашен Анатолием Чубайсом в структуры Госкомимущества РФ, причем сразу возглавил Главное управление данного ведомства. После выборов 1996 года перешел (опять же по инициативе друга Чубайса) на работу в администрацию президента, до 2000 года руководил Управлением по вопросам местного самоуправления. В начале нулевых по предложению Чубайса являлся гендиректором ООО "Медиа-Холдинг РЕН ТВ" (когда главным акционером РЕН ТВ было чубайсовское РАО "ЕЭС").



В 2004-13 годах возглавлял крупнейшую частную финансовую корпорацию "Открытие", которую создал на пару с финансистом Вадимом Беляевым. "Партнеры хотели построить классический инвестиционный банк в американском понимании", отмечает РБК.



В 2004 году основал O1 Group - частный международный инвестиционный холдинг, управляющий активами в различных секторах экономики (в том числе недвижимости и финансовой отрасли) и считающийся одним из крупнейших собственников негосударственных пенсионных фондов в России ("Финансовая Группа БУДУЩЕЕ", управляющая НПФ "БУДУЩЕЕ", НПФ "Образование", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие"). Председательствует в совете директоров O1 Group. А советом директоров ключевого пенсионного фонда "БУДУЩЕЕ" еще несколько дней назад руководил Алексей Кудрин. Тот самый. "Мы в восторге от участия Алексея Кудрина. Очень глубокий и интересный человек", - радовался Минц.

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Основной актив Минца - инвестиционная компания O1 Properties, которая специализируется на владении и управлении портфелем московских офисов класса А и по итогам 2017 года занимает 6-е место в рейтинге владельцев коммерческой недвижимости РФ. O1 Properties принадлежит полтора десятка бизнес-центров общей площадью 584 тыс. кв. м. (рыночная стоимость этого портфеля составляет 4,34 млрд. долларов), включая комплексы "Белая площадь" у Белорусского вокзала, "Аврора бизнес парк" около Павелецкого вокзала, "Большевик" на Ленинградском проспекте, Silver City на Серебрянической набережной, Lighthouse на ул. Валовой, Ducat Place III на ул. Гашека, iCube на Нахимовском проспекте, Nevis на ул. Щепкина, Greendale на ул. Октябрьской, White Stone в 4-м Лесном переулке, "Легенда" на Цветном бульваре, "Вивальди Плаза" на ул. Летниковской, "Фабрика Станиславского" на ул. Станиславского, "Кругозор" на ул. Обручева, "ЛеФОРТ" на ул. Электрозаводской, "Заречье" в Старом Толмачевском переулке. Семьдесят процентов офисных площадей сдаются международным арендаторам. В 2015 году британский журнал Euromoney назвал O1 Properties компанией №1 в Центральной и Восточной Европе. Минц входит в первую десятку (№7) рейтинга королей российской недвижимости. Ему также принадлежит 26% австрийской компании CA Immo, владеющей и управляющей 105 объектами коммерческой недвижимости в Австрии, Германии и странах Восточной Европы.



Минц - действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), многолетний фигурант рейтинга журнала Forbes, миллиардер. Как писали СМИ, "Борис Минц уверен, что предпринимательский талант передается по наследству: многие из его предков были предпринимателями – занимались кожевенным делом".

В 2000 году по просьбе Егора Гайдара он сформировал оргструктуру Союза правых сил, до 2005 года возглавлял исполком СПС, был членом федерального политсовета СПС, руководил финансово-бюджетным комитетом СПС. Основатель и председатель правления Фонда Егора Гайдара, инициатор ежегодного присуждения премии имени Гайдара.



Авторитетный деятель мирового еврейства: член Бюро президиума Российского еврейского конгресса (РЕК), председатель попечительского совета Конференции европейских раввинов (CER, объединяет более 700 лидеров общин ортодоксального иудаизма в Европе), почетный профессор, член Совета управляющих и член Capital Campaign Cabinet Тель-Авивского университета, основатель, идеолог, спонсор и президент Института стратегических решений глобальных проблем им. Бориса Минца (ИБМ) при Тель-Авивском университете. Вместе с совладельцем "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом, владельцем Uvenco Борисом Белоцерковским и начальником Московской школы управления "Сколково" Андреем Раппопортом неоднократно принимал участие в известном проекте РЕК - паломничестве по израильской пустыне в честь праздника Песах. 28 мая 2013 года в Большой синагоге Брюсселя лично вручил германскому канцлеру Ангеле Меркель премию Иммануэля Якобовица - "за большой вклад, внесенный в защиту многовековых еврейских традиций, в частности за сохранение обряда брит-милы (обрезания)".

Из интервью, размещенного на сайте РЕК: "Я всегда знал, что я еврей. Бабушки говорили на идиш, особенно в тех случаях, когда нужно было что-то от нас с сестрой скрыть. У меня были настоящие еврейские бабушки, великие женщины. Родители, кстати, тоже отлично говорили на идиш, и всегда спорили друг с другом над произношением того или иного слова. Моя мама родилась под Одессой и попала в Липецк, выйдя за моего отца. А папа родился в городе Невель, который находится в Псковской области. Когда я должен был появиться на свет, мой папа отправил жену, мою маму рожать к своей маме в Молдавию, в город Рыбница. Там я и родился. Впервые я столкнулся с антисемитизмом при поступлении в МГУ. Я сдал два экзамена (две математики), написал сочинение, но, когда я подошел к доске, на которой вывешивали фамилии тех, кто прошел, то не увидел своей фамилии. Мыслей об эмиграции у меня никогда, как ни странно, не было. И хотя мои родители уехали в Израиль в 1994 году вместе с семьей старшей сестры, я сам ехать никогда не собирался. Я тогда к ним приехал, посмотрел и мне не понравилось. Маленькая страна, масштаб не мой. А в 1992 году, когда я познакомился с Анатолием Чубайсом и вошел в его команду, то стало вообще не до отъезда. Перед нами стояли серьезные задачи, которые необходимо было решать. Хотя это было и не просто, зато интересно. Нам не все удалось, но это уже другая история. Я всегда помнил, что я – еврей. Я очень долго не мог найти раввина, который был бы мне интересен и правильно бы меня понимал. Я не читаю на иврите, не знаю молитв, я многократно пытался читать Тору, но это мне дается с трудом. Для меня очень правильный человек – раввин Пинхас Гольдшмидт (главный раввин Москвы, глава раввинского суда в странах СНГ и Балтии - Прим.). Я честно рассказал ему все о своей жизни, и он правильно все это оценил".



Является одним из крупнейших в мире коллекционеров русской живописи и графики конца XIX - начала XX вв. На базе своей коллекции (работы Серова, Коровина, Поленова, Кустодиева, Кончаловского, Пименова, Герасимова, Грабаря, Юона, Жуковского, Дубовского, Лаховского, Богданова-Бельского и др.) он открыл в 2016 году на территории принадлежащей ему бывшей кондитерской фабрики "Большевик" частный Музей русского импрессионизма. "Для любого коллекционера это болезненно - расставаться, пусть условно, с вещами, которые привык видеть дома, с которыми сжился. В итоге я передал в музей порядка 100 работ. Жена очень расстраивается по поводу некоторых уехавших картин. Но у нас все же осталось много хорошего, что не подпадает под тематику музея, например, коллекция графики, живопись участников "Мира искусства"", - рассказывал Минц в интервью Forbes. Общая сумма инвестиций O1 Properties в проект "Большевик" (бизнес-центр и музей) составила $201 млн.



Музей русского импрессионизма

Старший отпрыск Дмитрий Минц до марта 2018 года был председателем правления O1 Properties. Средний сын Александр и младший сын Игорь трудятся управляющими директорами O1 Group. "Главный человек по бизнесу Дмитрий, он осуществляет общее руководство. Игорь отвечает за корпоративные финансы, а Александр отвечает за эссет-менеджмент. Последнее слово остается за мной", - говорил Минц-старший в интервью РБК три года назад.



В данный момент Минц спешно пытается распродать российские активы. Идут переговоры о приобретении O1 Properties кипрской компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I), якобы действующей от имени сечинской "Роснефти". На негосударственные пенсионные фонды покупатели пока не найдены.



Ранее Минц не смог договориться с несколькими банками о реструктуризации кредитов. Так, 01 Group должна Московскому кредитному банку 25 миллиардов рублей. Борис Минц упомянут в так называемом "кремлевском докладе" Минфина США - списке российских бизнесменов, в отношении которых могут быть введены санкции.

В январе 2018 года выяснилось, что Минц и члены его семьи купили себе гражданство Мальты. И вот теперь эмиграция в Великобританию. Хотя Борис Иосифович признавался в интервью: "Я плохо знаю английский язык, он дается с трудом. Я – человек не очень способный к иностранным языкам".



zavtra.ru Источник - Газета "Коммерсантъ"

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