 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане 75 тысяч семей, получавших соцпомощь от государства, "скрыли доходы"
10:00 31.01.2020

Заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев на встрече с депутатами мажилиса парламента 30 января сообщил, что около 75 тысяч семей, получавших в прошлом году адресную социальную помощь, "скрыли свои доходы".
- На сегодняшний день около 500 миллионов тенге (около 1,3 млн долларов) вернули в бюджет. Если эти семьи добровольно вернут, то вопросов к ним не будет, если исполнительные органы согласуют график. А если они будут отказываться, то мы их будем обязывать через суд, - сказал Сапарбаев.

Ранее некоторые многодетные нуждающиеся семьи сообщали, что их обязывают вернуть выплаченные в качестве адресной социальной помощи средства после перепроверки данных о доходах семей; ряд получателей оспаривают в судах это требование. В прессе в начале октября прошлого года писали, что многодетный отец из Зерендинского района Акмолинской области, которого обязали отдать АСП из-за того, что доход семьи "превысил черту бедности на 104 тенге", отвез в Центр занятости детские вещи, купленные на АСП. На следующий день, как сообщили СМИ, вещи вернули детям, но выплату соцпомощи семье приостановили.

После массовых выступлений многодетных матерей, прошедших в ряде казахстанских городов в конце зимы и в начале весны прошлого года, - вслед за пожаром во времянке в столице, в котором погибли пять девочек-сестер, - в Казахстане повысили размер адресной социальной помощи до 21 тысячи тенге (55 долларов) на члена семьи, доход которой ниже 70 процентов прожиточного минимума (в расчете на каждого члена). Однако затем чиновники в своих выступлениях начали говорить об иждивенческих настроениях. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за "корректировку" механизма предоставления АСП, заявив, что помощь должна стимулировать к труду, а не к праздному образу жизни. Вскоре правительство разработало проект закона, который прошел через парламент, в конце декабря был подписан Токаевым и в январе вступил в силу.

Изменения в законодательстве о социальном обеспечении предусматривают ежеквартальное подтверждение права на получение адресной социальной помощи, а также обязательное для получения АСП участие трудоспособных членов малообеспеченных семей в мерах занятости, то есть регистрацию на бирже труда и трудоустройство по направлению либо обучение/переобучение. Семьям, в которых четверо и более детей, теперь выплачивают пособия по многодетности вне зависимости от дохода. В среднем по 11 тысяч тенге на ребенка, при максимальной величине пособия 74 тысячи тенге. Эти пособия засчитываются в бюджет семьи, и многодетные говорят, что не могут теперь претендовать на АСП либо получат мизерные выплаты по АСП, которая составляет разницу между доходами семьи в расчете на каждого ее члена и прожиточным минимумом. В этом месяце в нескольких городах прошли выступления многодетных женщин, которые призвали вернуться к прежнему формату предоставления АСП.

Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что по состоянию на 28 января 2020 года заявления на назначение адресной соцпомощи приняты более чем от 80 тысяч семей, в состав которых входят 412,9 тысячи человек. Более 32 тысяч семей, подавших заявки на АСП, - многодетные.

30 Январь, 2020

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580454000
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