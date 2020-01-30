 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай не разрешил эвакуировать из Ухани узбекских студентов
10:11 31.01.2020

29 января состоялась беседа посла Узбекистана Бахтиера Саидова в МИД КНР, в ходе которой китайская сторона проинформировала узбекского дипломата о предпринимаемых правительством КНР всесторонних мерах по сдерживанию распространения коронавируса, а также профилактике и лечению инфекции.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, во время встречи в МИД КНР посла проинформировали о том, что в настоящее время в стране находится рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во главе с генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом, который также озвучил позицию организации о нецелесообразности эвакуации иностранных граждан. Сообщается также, что глава ВОЗ призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не реагировать на ложные сообщения.

Между тем издание South China Morning Post, случаи заражения коронавирусом нового типа обнаружены во всех регионах континентального Китая и Гонконге. По состоянию на утро четверга, 30 января, в Китае новой болезнью заболели 7771 человек. 170 человек умерли.
Эпицентр вспышки – Китай, но вирус уже обнаружен в 16 странах, в том числе в США, Германии, Австралии, Франции, Таиланде и Южной Корее. По прогнозам ученых, пик распространения болезни должен прийтись на середину февраля, с общим числом зараженных в 15-24 тысяч человек.​

Эпидемия началась в конце декабря в Ухане. От заболевания нет специального лекарства, однако многие зараженные быстро выздоравливают при поддерживающей терапии. Накануне о приостановке полетов в Китай заявили несколько крупных международных авиаперевозчиков.

Источник - centralasian.org
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