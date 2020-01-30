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|ТаджЖурналиста Шарифова обвинили в разжигании межнац-вражды и арестовали на два месяца
11:33 31.01.2020
В Таджикистане журналиста обвинили в разжигании национальной вражды и арестовали на два месяца
Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес накануне решение о предварительном аресте журналиста Далера Шарифова на два месяца, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.
"Д. Шарифов обвиняется по части 1 статьи 189 (Разжигание национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) УК РТ. Данная статья предполагает до 5 лет лишения свободы", - сообщили в суде.
При этом родные журналиста не согласны с предъявленными обвинениями. По словам Абдуманнона Шарифова, отца журналиста, Далер никогда не был сторонником каких-либо запрещенных групп и организаций.
Между тем в общественной организации "Независимый центр по защите прав человека" отметили, что защищать права журналиста в суде будет адвокат Абдурахим Шарифов.
В распространенном накануне заявлении правозащитники отметили, что власти не имели право держать под стражей журналиста более 72 часов. Если он не был заключен под стражу, то его должны освободить по истечению вышеуказанного времени.
Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) призвала власти соблюдать букву закона при рассмотрении дела журналиста Далера Шарифова.
Напомним, 28 января Далер Шарифов был вызван на допрос в отделение ГКНБ в столичном районе Шохмансур.
В прошлом Д. Шарифов был ведущим ток-шоу "Муошират" и передачи "Катрае аз бахр" (Капля в море) на гостелеканале "Сафина.
В 2012 году он инициировал создание организации по борьбе с местничеством под названием "Кадам ба кадам" ("Шаг за шагом"), однако власти отказали организации в регистрации.
Последнее время Далер Шарифов занимался продажей книг.