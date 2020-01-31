 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В чем суть политического джиу-джитсу Трампа? - Мухаммад Коэн
11:37 31.01.2020

Asia Times: в чем суть политического джиу-джитсу Трампа?

Нет никаких иллюзий относительно того, что в хое предвыборной кампании Трамп задействует предосудительные и гнусные нападки в отношении любого политического соперника.

Дело не только в том, что президент США Дональд Трамп и его сторонники игнорируют правду. В ходе республиканских предвыборных кампаний была продемонстрирована необычайная способность цинично превращать слабости кандидатов в президенты США от Республиканской партии в линии атак против их соперников, пишет политический обозреватель Мухаммад Коэн в статье для издания Asia Times.

Трамп и конгресс

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Пит Буттиджич особенно уязвимы перед республиканским политическим джиу-джитсу.
"Сын Джо Байдена получал $50 тыс. в украинской компании, пока его отец занимал пост вице-президента США!" Конечно, не нужно обращать внимания на коррупционные потоки, которые проходят через детей Трампа. Они управляют его бизнесом в его интересах, и никто не приложил никаких усилий, чтобы отделить этот бизнес от американского правительства. Его дочь и зять преследуют свои собственные коммерческие интересы, занимая должности в Белом доме, для которых у них нет необходимой квалификации, кроме родственных связей с обитателем Овального кабинета.

В отличие от практически безобидного фиаско, с которым столкнулась бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за скандала вокруг ее электронной почты, Хантер Байден работал в украинской компании, а его отец в американском правительстве. Это была ошибка не только бывшего вице-президента Байдена, но и администрации бывшего президента США Барака Обамы, допустившей это. Теперь Байден лишь усложняет свое положение, не желая признать того, что данная ошибка требует извинений, а не защиты.

"Элизабет Уоррен хочет отнять у вас ваше здоровье! Так же как и Берни Сандерс!" Конечно, именно министерство юстиции Трампа обратилось в суд, чтобы отменить закон о доступном медицинском обслуживании и лишить миллионы людей медицинской страховки. Именно Трамп использовал свои президентские полномочия для стерилизации Obamacare и неоднократно умолял республиканских законодателей отменить закон. Все эти действия привели к тому, что медицинское страхование стало менее доступным для миллионов американцев.

Продвижение "Бесплатной медицинской помощи для всех", о которой говорят Уоррен и Сандерс, вероятно, приведет к ликвидации частного медицинского страхования, которое в настоящее время охватывает подавляющее большинство американцев. Вопрос о государственной политике в сфере медицинской помощи требует тщательного обсуждения. Но что не подлежит обсуждению, так это то, что Уоррен и Сандерс стремятся сделать так, чтобы каждый американец получил право на медицинское обслуживание. Да, они хотят положить конец частной медицинской страховке, чтобы заменить ее на то, что, по их мнению, будет более эффективным. Когда республиканцы пытаются забрать медицинскую страховку, то они вообще ничего не предлагают взамен.

Будучи геем, демократический кандидат в президенты США Пит Буттиджич представляет собой удобную мишень для республиканского джиу-джитсу. "Представьте себе, что президент Соединенных Штатов, который заседает с другими мировыми лидерами, - это [вставьте уничижительный для гомосексуалистов термин]. Наша страна превратилась бы в посмешище!" Конечно, не нужно обращать внимание на то, что Трамп пренебрегает всеми нормами честности и долга, что заставляет мировых лидеров смеяться ему в лицо и за его спиной. "Вы же не хотите, чтобы этот парень здоровался с вами за руку или целовал вашего ребенка", - будет говорить парень, который дал взятку порнозвезде. "Некоторые из наших самых сильных союзников могут даже не пустить его - и его мужа - в свою страну".

Нет никаких иллюзий относительно того, что Трамп задействует предосудительные и гнусные нападки в отношении любого политического соперника. Однако США не могут позволить себе кандидата в президенты, который предоставил бы Трампу широкий спектр возможностей для проекции худших качеств его администрации на этого кандидата. Демократы не должны лишний раз подставлять себя под удар.

31 января 2020
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580459820
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