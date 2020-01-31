Британцы смело шагают в суверенно-сепаратистскую неизвестность, - Петер Нонненмахер

12:04 31.01.2020

31 января 2020 г.

Петер Нонненмахер | Tages-Anzeiger



"Куда приведет Великобританию "Брекзит" Джонсона, до сих пор не знает никто", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.



"Шаг на свободу, который британцы хотят сделать ночью в пятницу, по словам Бориса Джонсона, приведет их в "золотое будущее". С точки зрения премьера, его страна, отделяясь от Евросоюза, освобождается от страшного "ига". "Десятилетие процветания и благоприятных возможностей" предсказал Джонсон Соединенному Королевству после "Брекзита".



"Однако никто до сих пор не знает, куда "Брекзит" Джонсона приведет Великобританию на самом деле. Ведь сегодняшний выход из ЕС имеет скорее символический характер, - отмечает автор статьи Петер Нонненмахер. - Благодаря согласованному переходному периоду, до конца года в будничной жизни все будет продолжаться как обычно. Что будет потом, не окажется ли Королевство к Новому году снова на краю пропасти, сейчас по-прежнему неясно, как и в последние годы".



"И тревога о том, что товарооборот или денежный оборот все же зайдут в тупик, что Британия окажется изолированной от континента, а все долгожданные сделки с остальным миром не компенсируют потерю огромного рынка, оставшегося за дверью, как темная туча, нависла над "десятилетием процветания", которое обещал Джонсон".

"Проблема усугубляется тем, что Джонсон усложнил предстоящие переговоры условиями, которые затрудняют достижение договоренности с Брюсселем. С одной стороны, он, в угоду своим сторонникам жесткой политики, не хочет ничего знать о продлении переходного периода - даже при том, что ему уже просигнализировали, что за короткое время можно в лучшем случае договориться о каркасе сделки".

"С другой стороны, он настаивает на том, чтобы прекратить приводить британские стандарты в соответствие с нормами ЕС, чтобы его страна могла вести независимую от ЕС международную торговую политику. Это уже вызвало первые предостережения из Брюсселя".



"Уже грозит спор о выполнении обещаний, которые британцы сделали в договоре о выходе из ЕС относительно Ирландии. Определенные аспекты положения граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС по-прежнему требуют срочного разъяснения".



"Но главной задачей, стоящей перед Джонсоном, вероятно, является вопрос о том, сможет ли он в будущем удержать в целостности собственную страну и, если да, то каким образом. Ведь неслучайно, что на этой неделе шотландский парламент своенравно решил не спускать флаг Евросоюза со своего здания в Эдинбурге после дня "Брекзита".



"Парламент Шотландии, так же как Уэльса и Северной Ирландии, ранее отклонили договор о выходе из ЕС, при этом Лондоном они услышаны не были. (...) Прежде всего шотландцы, 62% которых проголосовали на референдуме против "Брекзита", питают злобу, которой в пятницу вечером не просто будет утихнуть".



"В Шотландии все чаще речь заходит о новом референдуме о независимости. Кажется, некоторые подвижки происходят и в Северной Ирландии. Последствиями "своего" "Брекзита" Борис Джонсон в любом случае будет занят по горло", - констатирует Tages-Anzeiger.



Источник: Tages-Anzeiger