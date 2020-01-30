 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.01.2020
12:14  Плюс-минус страна. Как "сделка века" Трампа изменит Ближний Восток, - К.Светлова
12:08  "Стена Зеленского", или Как дальше делят разделенный полу-укр-народ, - С.Князев
12:04  Британцы смело шагают в суверенно-сепаратистскую неизвестность, - Петер Нонненмахер
11:55  ГлавКазПолицаем в Мангистаускую область поедет среднежузовец генерал Бактыбаев. Давить адайских сепаров
11:45  Туркменистан: главные силовики страны не чувствуют себя в безопасности
11:37  В чем суть политического джиу-джитсу Трампа? - Мухаммад Коэн
11:33  ТаджЖурналиста Шарифова обвинили в разжигании межнац-вражды и арестовали на два месяца

11:00  Историческая бессмысленность русской интеллигенции, - А.Алешковский
10:52  "Казахстану пора объединяться с Россией", - Петр Своик
10:11  Китай не разрешил эвакуировать из Ухани узбекских студентов
10:03  Казахстан прощается с добротным образованием, - Дж.Сулеев
10:00  В Казахстане 75 тысяч семей, получавших соцпомощь от государства, "скрыли доходы"
09:52  Беглого олигарха от рос-правительства Минца (друга Чубайса) ищут уже с Интерполом
09:49  Имущество Гульнары Каримовой в Великобритании: конфисковать или оставить?
01:09  На пороге третьей мировой. Военные расходы в мире наращиваются стремительными темпами, - НВО
01:06  В ответ на санкции... Россия продолжит катать амеров в космос на своих ракетах
01:02  Война в Сирии вновь превратилась в бойню, - Е.Крутиков
00:52  Убийца и террорист Помпео едет в ЦА. Жать потные лапки трусливым аркадагам и елбасам
00:51  Сказки Сандерса. Социалист вышел в лидеры президентской гонки у демократов в лучших традициях Трампа
00:45  Уран и Иран. Когда аятоллы смастерят-таки свою ядреную бомбу? - С.Шакарянц
00:35  Турция по-тихоньку создает на севере Сирии подконтрольное себе мини-государство, - Ст.Иванов
00:28  США испытывают в Китае биологическое оружие, но Пекин победит, - Питер Кениг
00:16  В одном флаконе... Бывший начальник охраны Аркадага генерал Аманов назначен сразу и Секретарем Совбеза и вице-премьером Туркм-правительства
00:06  На произвол властей граждане Узбекистана отвечают поджогами и суицидами
Четверг, 30.01.2020
19:58  Bloomberg: Китай знает, в чем слабость технологического доминирования США
19:55  В Узбекистане горит Ново-Ангренская ТЭС
19:52  Узбекистан. В день рождения Первого Президента Лола Каримова-Тилляева поделилась воспоминаниями об отце
19:20  В Казе упраздняют "Кадровый резерв корпуса "А". Янычары Елбасы показли себя полными дебилами
18:58  В Кремле идет битва преемников: Выбор Путина, как всегда, удивит
18:20  Туркменистан не снял запрет на транзит грузов Таджикистана через свою территорию
18:13  В Казахстане затевают очередное сокращение госслужащих. Насколько увеличится число дармоедов
16:57  Военный губернатор Самаркандской области - генерал и генштабист Сергей Гескет. Забытые солдаты империи-13
16:34  "Новая Ялта". Путин хочет восстановить СССР, - М.Хазин
16:18  Глобальная экономика без подушки безопасности, - Стивен Роуч
16:17  Мишустин едет в Казахстан "перезапускать" ЕАЭС. Перезапускалка не отвалится?
11:54  Handelsblatt: США без прикрас. Насколько в действительности сильна сверхдержава?
11:52  Сдавай, тасуй... Новая колода В.Путина, - В.Катасонов
11:50  В Армении сцепились ветви власти. Пашинян развалил и запутал, все что смог, - "Къ"
11:48  Сделка века: как сделать так, чтобы одни арабы убивали других во славу США? - А.Запольскис
07:19  Мятежные адайцы требуют повторно расследовать силовое подавление забастовки Казнефтяников в 2011 году
07:15  Мирзиеев уволил "младшенькую" из своих глав-пиарщиков. Саида, спрячь личико
07:09  Заразила жаба гадюку. Си и коронавирус. Чем обернется эпидемия для руководства Китая, - Фонд Карнеги
07:00  В Самарканде массово мед-обследуют безнравственных школьниц
06:55  Три пути для национального проекта в Казахстане, - Г.Абишев
06:51  Смерть "Аятоллы Майкла": Кто уничтожил агента ЦРУ, который ликвидировал Сулеймани? - А.Ситников
06:48  Узбеки помогут России решить проблемы и с демографией, и с Америкой, - "СП"
06:45  Трамп продиктовал палестинцам условия сдачи Израилю, - Н.Бобкин
06:43  КазБезЭлита-2. Коррупционеры порой умеют работать лучше честных чиновников, - Д.Ашимбаев
06:12  В снежки! В Нур-Султане закрыли школы из-за холодов и снегопадов
05:28  В Алматы новый главный полицай - полковник Таймерденов
00:59  Главу департамента госдоходов по Атырауской области Казахстана поймали "на системной коррупции"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Стена Зеленского", или Как дальше делят разделенный полу-укр-народ, - С.Князев
12:08 31.01.2020

Святослав КНЯЗЕВ | 30.01.2020

О загранпаспортах для поездок с Украины в РФ
Новая украинская власть взялась за то, на что не решался режим Порошенко / Турчинова. С 1 марта 2020 года Киев превратит Россию из "ближнего" зарубежья в "дальнее", запретив поездки в РФ по внутренним паспортам. Между людьми будет возведена стена, которой не было все годы после распада СССР.

На заседании в конце 2019 года Кабинет министров Украины утвердил решение об отмене ряда пунктов международных соглашений между Украиной и Российской Федерацией. Речь, в частности, идет о п. 1 и п. 6 приложения 2 соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан от 16.01.1997. Кроме того, прекратит действовать часть положений соглашения о порядке пересечения украинско-российской границы от 18.10.2011.
На практике это будет означать, что украинские власти перестанут выпускать граждан Украины в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, как это было все время после 1991 года.
Вопреки общепринятым международным нормам, право свободного выезда в РФ утратят даже жители приграничных районов, у которых за границей живут близкие родственники. С первого дня весны 2020 года граждан Украины будут выпускать в Россию исключительно по биометрическим загранпаспортам.
Первым сообщил об этом как о свершившемся факте премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "С 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта…" Дескать, благодаря этому якобы "уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина – для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами".

Абсолютной неожиданностью это решение не стало. За две недели до Гончарука о нем объявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. В своем комментарии агентству УНИАН он раскрыл намерения кабмина, объяснив их ростом количества поддельных документов, невозможностью идентифицировать детей, выезжающих по свидетельствам о рождении, необходимостью использования латиницы для выявления лиц, разыскиваемых Интерполом.

Все это надуманные объяснения, не относящиеся к делу. Украинские загранпаспорта делают на основании тех же внутренних паспортов и свидетельств о рождении. А что касается Интерпола, Украина по закону не выдает своих граждан иностранным государствам, да и романизация имен (перевод их на латиницу) не стандартизирована.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко тоже начал раздавать комментарии и заговорил о бегстве в Россию разыскиваемых лиц и "алиментщиков". Однако и это пустое: должники и люди, находящиеся в розыске, вносятся в специальные базы данных; есть у человека загранпаспорт или нет, никакой роли не играет.

Так в чем дело, если превратить Украину в "заграницу" по отношению к РФ не решались даже Турчинов и Порошенко?
По данным украинского МИД, на территории Российской Федерации постоянно находятся от 3 до 4 млн. граждан Украины (это только те, кто выезжали через контролируемую Киевом границу, без учета выехавших через Крым, ЛДНР и Белоруссию). В 2016 году границу с РФ пересекли 4,1 млн. граждан Украины, в 2017 году – 5,7 млн. Только за первое полугодие 2018 года в Россию с Украины въехали почти 4 млн. человек (более поздних данных в открытом доступе нет, но если тенденция сохранилась, то к концу того года Россию посетил примерно каждый пятый житель Украины).
Кто-то хочет найти в России работу, кто-то желает переехать навсегда, кто-то ищет место в престижном вузе. Многие посещают родственников или просто путешествуют. Языковой барьер отсутствует, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга выходца из Харькова или Одессы не отличить от местного. Один народ! А возможность пересекать границу по внутреннему паспорту ведет к тому, что психологически выезда "за рубеж" не происходит. Это резко снижает эффект нацистской и вообще украинской пропаганды.

Судя по сообщениям СМИ, сейчас примерно только у трети обитателей Украины есть загранпаспорта. В связи с обеднением населения для многих расходы на его оформление стали неподъемными. Для этих людей при запрете выезда в РФ по внутренним документам будет закрыт дополнительный канал получения информации "из первых уст" о том, как живет Россия на самом деле (без Мордора, без ежей на ужин, без талонов на Интернет, без съемок строительства Крымского моста на Мосфильме…).
Правда, в Киеве продумали не все. Ведь Россия, судя по всему, сохранит разрешение на въезд жителей Украины по их внутренним документам на свою территорию. И украинские граждане смогут приезжать без загранпаспорта через Белоруссию, Крым, ЛДНР. Эти направления станут популярными. И Киев скоро окажется перед дилеммой – признать свое поражение с загранпаспортами или "отсечь" от себя паспортным контролем Крым и Донбасс, а заодно – охладить отношения с Минском.

Второй вариант не исключен. В своем рвении разделить единый народ, живущий по обе стороны границы между РФ и Украиной, киевский режим готов на многое. Только все равно нарисованный в 1991 году на карте "кордон" остается в сознании людей условностью.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580461680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин провел встречи с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации
- Мажилисмены держат на постоянном контроле решение проблем населения в регионах
- Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 21 января 2020 года №1
- Наказы Токаева: исполнят ли поручения президента в срок?
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам государственной службы
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве культуры и спорта РК
- Заработная плата в IV квартале 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  