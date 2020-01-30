"Стена Зеленского", или Как дальше делят разделенный полу-укр-народ, - С.Князев

12:08 31.01.2020

Святослав КНЯЗЕВ | 30.01.2020



О загранпаспортах для поездок с Украины в РФ

Новая украинская власть взялась за то, на что не решался режим Порошенко / Турчинова. С 1 марта 2020 года Киев превратит Россию из "ближнего" зарубежья в "дальнее", запретив поездки в РФ по внутренним паспортам. Между людьми будет возведена стена, которой не было все годы после распада СССР.



На заседании в конце 2019 года Кабинет министров Украины утвердил решение об отмене ряда пунктов международных соглашений между Украиной и Российской Федерацией. Речь, в частности, идет о п. 1 и п. 6 приложения 2 соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан от 16.01.1997. Кроме того, прекратит действовать часть положений соглашения о порядке пересечения украинско-российской границы от 18.10.2011.

На практике это будет означать, что украинские власти перестанут выпускать граждан Украины в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, как это было все время после 1991 года.

Вопреки общепринятым международным нормам, право свободного выезда в РФ утратят даже жители приграничных районов, у которых за границей живут близкие родственники. С первого дня весны 2020 года граждан Украины будут выпускать в Россию исключительно по биометрическим загранпаспортам.

Первым сообщил об этом как о свершившемся факте премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "С 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта…" Дескать, благодаря этому якобы "уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина – для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами".



Абсолютной неожиданностью это решение не стало. За две недели до Гончарука о нем объявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. В своем комментарии агентству УНИАН он раскрыл намерения кабмина, объяснив их ростом количества поддельных документов, невозможностью идентифицировать детей, выезжающих по свидетельствам о рождении, необходимостью использования латиницы для выявления лиц, разыскиваемых Интерполом.



Все это надуманные объяснения, не относящиеся к делу. Украинские загранпаспорта делают на основании тех же внутренних паспортов и свидетельств о рождении. А что касается Интерпола, Украина по закону не выдает своих граждан иностранным государствам, да и романизация имен (перевод их на латиницу) не стандартизирована.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко тоже начал раздавать комментарии и заговорил о бегстве в Россию разыскиваемых лиц и "алиментщиков". Однако и это пустое: должники и люди, находящиеся в розыске, вносятся в специальные базы данных; есть у человека загранпаспорт или нет, никакой роли не играет.



Так в чем дело, если превратить Украину в "заграницу" по отношению к РФ не решались даже Турчинов и Порошенко?

По данным украинского МИД, на территории Российской Федерации постоянно находятся от 3 до 4 млн. граждан Украины (это только те, кто выезжали через контролируемую Киевом границу, без учета выехавших через Крым, ЛДНР и Белоруссию). В 2016 году границу с РФ пересекли 4,1 млн. граждан Украины, в 2017 году – 5,7 млн. Только за первое полугодие 2018 года в Россию с Украины въехали почти 4 млн. человек (более поздних данных в открытом доступе нет, но если тенденция сохранилась, то к концу того года Россию посетил примерно каждый пятый житель Украины).

Кто-то хочет найти в России работу, кто-то желает переехать навсегда, кто-то ищет место в престижном вузе. Многие посещают родственников или просто путешествуют. Языковой барьер отсутствует, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга выходца из Харькова или Одессы не отличить от местного. Один народ! А возможность пересекать границу по внутреннему паспорту ведет к тому, что психологически выезда "за рубеж" не происходит. Это резко снижает эффект нацистской и вообще украинской пропаганды.



Судя по сообщениям СМИ, сейчас примерно только у трети обитателей Украины есть загранпаспорта. В связи с обеднением населения для многих расходы на его оформление стали неподъемными. Для этих людей при запрете выезда в РФ по внутренним документам будет закрыт дополнительный канал получения информации "из первых уст" о том, как живет Россия на самом деле (без Мордора, без ежей на ужин, без талонов на Интернет, без съемок строительства Крымского моста на Мосфильме…).

Правда, в Киеве продумали не все. Ведь Россия, судя по всему, сохранит разрешение на въезд жителей Украины по их внутренним документам на свою территорию. И украинские граждане смогут приезжать без загранпаспорта через Белоруссию, Крым, ЛДНР. Эти направления станут популярными. И Киев скоро окажется перед дилеммой – признать свое поражение с загранпаспортами или "отсечь" от себя паспортным контролем Крым и Донбасс, а заодно – охладить отношения с Минском.



Второй вариант не исключен. В своем рвении разделить единый народ, живущий по обе стороны границы между РФ и Украиной, киевский режим готов на многое. Только все равно нарисованный в 1991 году на карте "кордон" остается в сознании людей условностью.